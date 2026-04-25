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Motoring
Verstappen 紐柏林 24 小時賽對手分析
這位四屆一級方程式世界冠軍將在他的紐柏林 24 小時耐力賽首秀中，面對一批實力強大的對手。但誰會是最強勁的競爭者？
當 Max Verstappen 在今年的紐柏林 24 小時耐力賽首秀中繫上安全帶時,，他將成為參賽陣容中最強車隊之一——Verstappen Racing 的一員。Mercedes 賽車經常由優秀車隊駕駛，但還有其他競爭者同樣具備極高的奪冠機會。隨著排位賽展開，現在正是檢視領先熱門車隊，以及代表他們出戰車手們的好時機。
01
Verstappen 參加的是哪個組別？
Team Verstappen 屬於 SP9 組別，駕駛的是 GT3 賽車。雖然賽道上將有超過 100 輛車，因此也會有超過 100 支車隊參賽，但在這場終極耐力考驗中，Verstappen 真正關注的將是同組別的競爭車隊。
紐柏林 24 小時耐力賽的冠軍幾乎總是來自 SP9 組別，因此這位荷蘭車手今年擁有很大的成功機會。Verstappen 所在的是全場最強車隊之一，但仍有幾支備受矚目的對手車隊值得特別關注。
02
BMW 車隊與去年的冠軍得主
去年，Team Rowe Racing 最終站上頒獎台最高位，成為全場總冠軍。和多數大型製造商一樣，BMW 總會有幾支代表車隊出戰，而 Team Rowe 的兩支車隊都將駕駛 BMW M4 GT3。其主力車隊將會是 Team Verstappen 的主要對手。
今年主力車隊的車手包括：
- Kelvin Van der Linde
- Rafaelle Marciello
- Augusto Farfus
- Jordan Pepper
這是一套極具威脅性的車手陣容，甚至比去年奪冠時更加強大。四位車手中有三位是冠軍班底回歸，再次坐進 Team Rowe 的 BMW 賽車。Van der Linde、Marciello 和 Farfus 都是紐柏林與耐力賽專家，也被認為是世界頂尖車手之一。
Jordan Pepper 是車隊今年的新車手。他去年在同一場比賽中代表 ABT Sportsline 出賽，並在 2026 年轉投 Team Rowe。這位 29 歲車手將為這套原本就經驗豐富的車手陣容，帶來強大的補強。
03
Porsche 與 Manthey Racing 車隊
Team Verstappen 的另一批主要競爭對手，將是 Porsche 廠隊，尤其是 Manthey Racing 主力車隊。他們駕駛 Porsche 911 GT3 R，可能是整個參賽陣容中最完整的組合，車隊陣容兼具年輕新星、該賽事領域的超級強者，以及紐柏林老將。
Manthey Racing 車隊的車手包括：
- Kevin Estre
- Thomas Preining
- Ayhancan Guven
- Patrick Pilet
Kevin Estre 被許多人認為是世界上最頂尖的 GT 車手之一，他在 2025 年排位賽中做出了最快單圈。他不僅單圈速度快，在長時間駕駛中也同樣具備強大速度，是一位絕對不容小覷的車手。
Thomas Preining 曾是德國房車大師賽冠軍，他的駕駛風格以穩定性為核心。當車隊需要他時，他是一位值得信賴、能穩穩完成任務的車手。
Ayhancan Güven 是耐力賽世界中冉冉升起的新星，已經贏下多場重要賽事。他過去與 Manthey 合作時已展現出強勁表現，今年也有望再度迎來亮眼賽季。
Manthey 車隊的最後一位車手是 Patrick Pilet，這位 Porsche 廠隊老將在耐力賽中經驗極為豐富，並擁有出色的戰術頭腦，對任何參加 24 小時耐力賽的車隊來說都非常有價值。
04
其他值得關注的車隊
雖然 Team Verstappen、Team Rowe 與 Team Manthey 是 2026 年賽事的三大熱門，但仍有一些其他車隊值得關注，尤其是在比賽變得更加混亂的情況下。
Audi、Ferrari 與 Lamborghini 都將有數支代表車隊出戰，但它們的主力車隊在 SP9 組別中都具備爭冠機會。這些車隊將分別駕駛 Audi R8 LMS GT3 evo II、Ferrari 296 GT3，以及 Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 參賽。
雖然這些車隊陣容中沒有那麼多耐力賽大咖，但仍有幾位值得關注的車手。Christopher Haase 是 Audi 廠隊車手，曾多次贏得 24 小時耐力賽；Mirko Bortolotti 是 Lamborghini 廠隊明星，也是前 F1 測試車手；David Perel 則是知名的 Ferrari 常客，在耐力賽中表現非常出色。
05
如何收看
雖然並非所有將參加五月 24 小時正賽的車隊都會參與排位賽活動，但你仍可以現場觀看 Verstappen 以及許多競爭對手的表現。四月與五月的排位賽，以及 5 月 16 至 17 日的正式大賽，都將在Red Bull TV 和 Red Bull Motorsports YouTube 頻道進行直播。以下是收看時間：
日期
賽段
時間
4月18日，星期六
排位賽第 1 場
UTC 下午 3 點（CEST 下午 5 點）
4月19日，星期日
頂尖排位賽
UTC 上午 8:30（CEST 上午 10:30）
排位賽第 2 場
UTC 上午 10:30（CEST 下午 12:30）
5月14日，星期四
第 1 場排位賽
UTC 上午 11:10 至下午 1:30（CEST 下午 1:10 至 3:30）
第 2 場排位賽
UTC 下午 5:55 至晚上 9:45（CEST 晚上 7:55 至 11:45）
Friday, May 15
頂尖排位賽第 1 場
UTC 上午 6:45 至 7:25（CEST 上午 8:45 至 9:25）
頂尖排位賽第 2 場
UTC 上午 7:40 至 8:25（CEST 上午 9:40 至 10:25）
第 3 場排位賽
UTC 上午 8:30 至 10:05（CEST 上午 10:30 至中午 12:05）
頂尖排位賽第 3 場
UTC 上午 11:30 至下午 12:45（CEST 下午 1:30 至 2:45）
Saturday, May 16
暖胎練習赛
UTC 上午 8:00 至 9:30（CEST 上午 10:00 至 11:30）
正賽
UTC 下午 12:30 至翌日下午 1:45（CEST 下午 2:30 至翌日下午 3:45）
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