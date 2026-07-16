Max Verstappen walks in parc ferme during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone Circuit in 2026.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

Verstappen 尾翼修正迎來轉機

Max Verstappen 在英國大獎賽期間再次受到尾翼問題困擾。究竟出了什麼狀況？若能徹底解決，又會如何影響這位荷蘭車手在本賽季剩餘賽事中的競爭機會？
由 Tom Hopkins 編寫
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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From championship glory to Formula One's new era, discover the story of Oracle Red Bull Racing, their drivers, successes and pursuit of more victories.

Summary

  1. 1
    銀石賽道發生了什麼？
  2. 2
    Verstappen 下半季的爭勝機會
  3. 3
    Verstappen 在車手積分榜上的排名
在英國大獎賽之前，Oracle Red Bull Racing 與Max Verstappen 的表現已有所回升，並在此前四場比賽中兩度登上頒獎台。在銀石賽道僅剩幾圈時，這位荷蘭車手仍位居第三，卻因技術故障衝入碎石區，被迫提前結束比賽。以下將解析故障的真正原因，以及若能解決這項問題，將如何改變本賽季後半段的發展走勢。
01

銀石賽道發生了什麼？

Max Verstappen on track during the 2026 F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone

The rear wing has been nicknamed 'the Macarena'

© James Sutton/Getty Images/Red Bull Content Pool

英國大獎賽第 48 圈，Verstappen 的賽車突然打滑衝出賽道。這項問題先前在奧地利站也曾發生，最終導致他提前退賽。在進入 Stowe 彎之前的直線路段，這位 Oracle Red Bull Racing 車手啟用了「直線模式」，使賽車尾翼上的翼片變得較為平坦。這項設計旨在降低賽車於直線路段行駛時的空氣阻力，進而提升最高速度。

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然而，當 Verstappen 轉入 Stowe 彎時，尾翼仍未及時關閉。這使賽車後輪抓地力低於預期，最終導致他打滑衝入碎石區。Oracle Red Bull Racing 採用的尾翼設計與部分車隊略有不同，許多人將它稱為「Macarena」，這個說法最早由 Ferrari 車隊領隊 Fred Vasseur 提出。與一般尾翼僅稍微打開不同，這套設計會讓尾翼翼片大幅翻轉，以盡可能提升直線最高速度。不過，這種設計的缺點是，翼片恢復關閉所需的時間也比其他設計更長。
Max Verstappenlooks on in parc ferme during Sprint Qualifying ahead of the 2026 F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone

Max Verstappen is keen to find a fix

© Simon Galloway/Getty Images/Red Bull Content Pool

銀石賽後，Verstappen 表示：「當尾翼沒有完全關閉時，你會失去大量的下壓力，進而衝出賽道。所以，是的。發生一次還算好，但發生兩次……這對我來說已經開始變得危險了。而顯然，我並不希望這樣。」
這次的問題與 Verstappen 在奧地利站排位賽最後階段遭遇的狀況相似。Oracle Red Bull Racing 車隊領隊 Laurent Mekies 在接受 F1 訪問時表示，這次屬於「不同類型的故障」，但最終造成的結果相同。
Mekies 接著表示：「所以 Verstappen 感到不滿是完全合理的。我毫不懷疑，車隊會採取必要措施，避免這種情況再次發生，即使我們今天沒能做到。連續兩場比賽都在高速彎中因賽車故障而讓車手陷入危險，這是非常令人不安的事。」所幸，車隊已掌握問題所在，並正在研擬解決方案。Mekies 補充道：「我們確實已經了解紅牛賽道發生了什麼。」
02

Verstappen 下半季的爭勝機會

Max Verstappen on track during Sprint Qualifying ahead of the 2026 F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone.

Max Verstappen was running in third at Silverstone

© Colin McMaster/Getty Images/Red Bull Content Pool

要讓 Verstappen 有機會提升車手積分榜排名，解決尾翼問題並維持賽車的機械可靠性至關重要。他目前以 76 分排名第七，而 Mercedes 車手 Kimi Antonelli 則以 179 分位居榜首。假如 Verstappen 能在銀石站以第三名完賽，這將是他近五場比賽中的第三次登上頒獎台，顯示他的狀態已明顯回升。能否延續這股氣勢，將決定他是逐步縮小與榜首的差距，還是進一步掉出競爭行列。距離季中休賽期只剩幾週，現在正是 Oracle Red Bull Racing 穩定累積高分、重新建立競爭節奏的最佳時機。
03

Verstappen 在車手積分榜上的排名

Max Verstappen prepares to drive during qualifying ahead of the 2026 F1 Grand Prix of Great Britain at Silverstone.

Could Max Verstappen make another late-season surge?

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

上個賽季，Verstappen 也是從季中開始找回狀態。他一路將冠軍之爭拖到最後一站，最終僅以兩分之差落後 Lando Norris。目前在英國大獎賽結束後，Verstappen 落後 Antonelli 103 分；而上個賽季同期，他落後 Norris 61 分。當然，103 分並不是一個小差距，而且這一次他在車手積分榜上需要超越的對手也比上季更多。不過，這仍然不是完全無法追回的差距。
  1. Kimi Antonelli - Mercedes - 179 分
  2. George Russell - Mercedes - 154 分
  3. Lewis Hamilton - Ferrari - 147 分
  4. Charles Leclerc - Ferrari - 108 分
  5. Lando Norris - McLaren - 97 分
  6. Oscar Piastri - McLaren - 82 分
  7. Max Verstappen - Oracle Red Bull - 76 分
  8. Isack Hadjar - Oracle Red Bull - 52 分
  9. Pierre Gasly - Alpine - 42 分
  10. Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls - 39 分
  11. Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls - 20 分
  12. Ollie Bearman - Haas - 18 分
近幾週，其他車隊同樣受到機械故障與狀態起伏的影響。Ferrari 正逐漸找回速度，Lewis Hamilton 也在巴塞隆納拿下加盟車隊後的首場勝利；McLaren 的表現則經常不穩定，而 Antonelli 上週末也因機械問題無緣積分區。只要 Verstappen 與車隊能解決反覆出現的故障，並延續近期逐漸回升的狀態，他在本賽季剩餘賽事中依然有機會爭奪頒獎台。
Visa Cash App Racing Bulls 正是證明穩定性與可靠性有多重要的最佳例子。過去幾個月，他們的表現明顯提升且相當穩定，兩位車手在最近四場比賽中都成功取得積分；而在此之前，本賽季甚至一次都未曾做到。
這顯示一支車隊的狀態可以多麼迅速地扭轉，尤其是在兩位車手都能順利完賽的情況下。只要 Verstappen 的尾翼問題能迅速解決，他近期回升的表現就很有機會延續到本賽季下半段。

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