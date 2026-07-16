© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
Verstappen 尾翼修正迎來轉機
Max Verstappen 在英國大獎賽期間再次受到尾翼問題困擾。究竟出了什麼狀況？若能徹底解決，又會如何影響這位荷蘭車手在本賽季剩餘賽事中的競爭機會？
在英國大獎賽之前，Oracle Red Bull Racing 與Max Verstappen 的表現已有所回升，並在此前四場比賽中兩度登上頒獎台。在銀石賽道僅剩幾圈時，這位荷蘭車手仍位居第三，卻因技術故障衝入碎石區，被迫提前結束比賽。以下將解析故障的真正原因，以及若能解決這項問題，將如何改變本賽季後半段的發展走勢。
01
銀石賽道發生了什麼？
英國大獎賽第 48 圈，Verstappen 的賽車突然打滑衝出賽道。這項問題先前在奧地利站也曾發生，最終導致他提前退賽。在進入 Stowe 彎之前的直線路段，這位 Oracle Red Bull Racing 車手啟用了「直線模式」，使賽車尾翼上的翼片變得較為平坦。這項設計旨在降低賽車於直線路段行駛時的空氣阻力，進而提升最高速度。
然而，當 Verstappen 轉入 Stowe 彎時，尾翼仍未及時關閉。這使賽車後輪抓地力低於預期，最終導致他打滑衝入碎石區。Oracle Red Bull Racing 採用的尾翼設計與部分車隊略有不同，許多人將它稱為「Macarena」，這個說法最早由 Ferrari 車隊領隊 Fred Vasseur 提出。與一般尾翼僅稍微打開不同，這套設計會讓尾翼翼片大幅翻轉，以盡可能提升直線最高速度。不過，這種設計的缺點是，翼片恢復關閉所需的時間也比其他設計更長。
銀石賽後，Verstappen 表示：「當尾翼沒有完全關閉時，你會失去大量的下壓力，進而衝出賽道。所以，是的。發生一次還算好，但發生兩次……這對我來說已經開始變得危險了。而顯然，我並不希望這樣。」
這次的問題與 Verstappen 在奧地利站排位賽最後階段遭遇的狀況相似。Oracle Red Bull Racing 車隊領隊 Laurent Mekies 在接受 F1 訪問時表示，這次屬於「不同類型的故障」，但最終造成的結果相同。
Mekies 接著表示：「所以 Verstappen 感到不滿是完全合理的。我毫不懷疑，車隊會採取必要措施，避免這種情況再次發生，即使我們今天沒能做到。連續兩場比賽都在高速彎中因賽車故障而讓車手陷入危險，這是非常令人不安的事。」所幸，車隊已掌握問題所在，並正在研擬解決方案。Mekies 補充道：「我們確實已經了解紅牛賽道發生了什麼。」
02
Verstappen 下半季的爭勝機會
要讓 Verstappen 有機會提升車手積分榜排名，解決尾翼問題並維持賽車的機械可靠性至關重要。他目前以 76 分排名第七，而 Mercedes 車手 Kimi Antonelli 則以 179 分位居榜首。假如 Verstappen 能在銀石站以第三名完賽，這將是他近五場比賽中的第三次登上頒獎台，顯示他的狀態已明顯回升。能否延續這股氣勢，將決定他是逐步縮小與榜首的差距，還是進一步掉出競爭行列。距離季中休賽期只剩幾週，現在正是 Oracle Red Bull Racing 穩定累積高分、重新建立競爭節奏的最佳時機。
03
Verstappen 在車手積分榜上的排名
上個賽季，Verstappen 也是從季中開始找回狀態。他一路將冠軍之爭拖到最後一站，最終僅以兩分之差落後 Lando Norris。目前在英國大獎賽結束後，Verstappen 落後 Antonelli 103 分；而上個賽季同期，他落後 Norris 61 分。當然，103 分並不是一個小差距，而且這一次他在車手積分榜上需要超越的對手也比上季更多。不過，這仍然不是完全無法追回的差距。
- Kimi Antonelli - Mercedes - 179 分
- George Russell - Mercedes - 154 分
- Lewis Hamilton - Ferrari - 147 分
- Charles Leclerc - Ferrari - 108 分
- Lando Norris - McLaren - 97 分
- Oscar Piastri - McLaren - 82 分
- Max Verstappen - Oracle Red Bull - 76 分
- Isack Hadjar - Oracle Red Bull - 52 分
- Pierre Gasly - Alpine - 42 分
- Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls - 39 分
- Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls - 20 分
- Ollie Bearman - Haas - 18 分
近幾週，其他車隊同樣受到機械故障與狀態起伏的影響。Ferrari 正逐漸找回速度，Lewis Hamilton 也在巴塞隆納拿下加盟車隊後的首場勝利；McLaren 的表現則經常不穩定，而 Antonelli 上週末也因機械問題無緣積分區。只要 Verstappen 與車隊能解決反覆出現的故障，並延續近期逐漸回升的狀態，他在本賽季剩餘賽事中依然有機會爭奪頒獎台。
Visa Cash App Racing Bulls 正是證明穩定性與可靠性有多重要的最佳例子。過去幾個月，他們的表現明顯提升且相當穩定，兩位車手在最近四場比賽中都成功取得積分；而在此之前，本賽季甚至一次都未曾做到。
這顯示一支車隊的狀態可以多麼迅速地扭轉，尤其是在兩位車手都能順利完賽的情況下。只要 Verstappen 的尾翼問題能迅速解決，他近期回升的表現就很有機會延續到本賽季下半段。
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