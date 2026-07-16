Verstappen 尾翼修正迎來轉機

英國大獎賽第 48 圈，Verstappen 的賽車突然打滑衝出賽道。這項問題先前在奧地利站也曾發生，最終導致他提前退賽。在進入 Stowe 彎之前的直線路段，這位

車手啟用了「直線模式」，使賽車尾翼上的翼片變得較為平坦。這項設計旨在降低賽車於直線路段行駛時的空氣阻力，進而提升最高速度。