Think you know a lot about Verstappen and Pérez? Prepare to be humbled.
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F1

SERGIO 'CHECO' PEREZ 與 MAX VERSTAPPEN十件不為人知的秘密

車手Max Verstappen和Sergio “Checo” Pérez可都是全球的名人，他們的一舉一動總是在人們的顯微鏡下，但他們都有一些奇怪的秘密。
由 red bull racing 編寫
6 min read發佈於
這裡是關於RED BULL賽車手 10 件你所不知道的事。
MAX 最愛的電動遊戲不是駕駛
Max Verstappen 對模擬賽車的痴迷是眾所周知的，他在 Team Redline 電子競技中的表現，從虛擬利曼比賽到 Bathurst 1000 和紐博格林 24 小時耐力賽，都曾有詳細介紹。 但他對 FIFA 系列足球比賽的熱情卻很少被提及。 Max 從小就玩FIFA，現在已經是第 29 版了。 而他對遊戲的投入達到如此高的水平，以至於在 2019 年 1 月——crgboy007——他在世界排名是第 21 位。 從那時起，這位 F1 冠軍就開始放慢腳步，但他仍然是一名狂熱的玩家，以至於他帶著由製造商 JZ Design 定制製造自己個人的 PlayStation 遊戲機殼旅行。 在去年的美國大獎賽上，Red Bull車隊老闆Christian Horner透露，Max整個週末花了 14 個小時玩他最喜歡的足球比賽——然後拿下F1 比賽的冠軍。
When it comes to playing FIFA, Max is all business.

When it comes to playing FIFA, Max is all business.

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另一種生活，CHECO 想要從商
如果問大多數 F1 車手，如果他們沒能在賽車領域登上一級方程式賽車的頂峰，他們可能會成為什麼樣的人，大多數人會茫然地看著你，說他們從未想過這個問題。但這不會是Checo Pérez。 這位墨西哥賽車手確切地知道他會做什麼。他表示：我想成為一名銀行家或律師。我認為他們分享我們每天生活的腎上腺素，我非常喜歡腎上腺素。 我認為這些工作真的會給你帶來腎上腺素激升。 但它必須與體育有關，你知道，可能是幫助運動員完成合同的律師，或者是某種經理。
MAX討厭混日子
Max 是一個非常寬容的人，他以健康平靜態度對待大多數事情。 然而，有幾件事會令他心煩。他說：遲到——當人們開會遲到時，這很煩人。當人們不整潔，他們的房子很髒時。 而且，當人們在餐廳點菜的時間太長時。 在餐館裡，當服務員過來時，每個人都準備好了，就有人會說，哦，其實我還沒看，我應該吃什麼？這真的很煩人。
Max expects efficiency from his dining companions.

Max expects efficiency from his dining companions.

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If you ever get a chance to hang out with Max, don’t make shark jokes.

If you ever get a chance to hang out with Max, don’t make shark jokes.

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CHECO 對＂孔＂有極大的“恐懼”
雖然 Max 有一些非常可疑的焦慮症（見下文），但它們可能並不像他隊友的恐懼症那樣罕見，後者被稱為密集恐懼症。 是的，我們也從未聽說過。 Checo 在 2017 年承認患有這種特殊非理性的恐懼，包括嚴重不喜歡成群的小孔、圓圈或凸起。 我們還沒有發現任何跡象表明 Checo 的恐懼症會延伸到一堆輪胎或方向盤上的旋轉控制裝置。
MAX 不喜歡魚
Max 患有所謂的海洋恐懼症。 無論如何，這是對鯊魚的恐懼。 時間回到 2019 年，為了在賽季開幕的澳大利亞大獎賽之前激勵Red Bull車隊，Max和當時的隊友Pierre Gasly接受了澳大利亞多次獲得世界衝浪聯盟冠軍Mick Fanning的衝浪課程。Gasly是唯一被淋濕的 F1 車手。這位荷蘭賽車手說：他們可以告訴我一百萬次這裡沒有鯊魚，但我真的很有信心就是有，而且老實說，我在水中並沒有真的很享受衝浪的過程。Max對大海的厭惡也延伸到了晚餐時間。 他向倫敦泰晤士報承認，他討厭“魚”。
好吧，幾乎所有的魚； 一些白魚可以，但不要太多。 在 2018 年新加坡大獎賽上，Max接受了吃當地美食辣椒蟹的挑戰。 當時他幾乎要吐了。 我們很確定《大白鯊》肯定不是他最喜歡的電影。
Checo says that Ayrton Senna (pictured) is his “biggest idol.”

Checo says that Ayrton Senna (pictured) is his “biggest idol.”

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CHECO 的賽車英雄是 AYRTON SENNA
許多 F1 車手不承認自己心目中有賽車英雄，堅稱他們在攀登高峰時遵循了自己的努力。 不過，Checo很高興地告訴所有願意傾聽的人，儘管Ayrton Senna去世時他只有 4 歲，但這位巴西傳奇人物一直是他的靈感來源。他告訴英國《金融時報》：Senna是我最大的偶像。我總是試圖找到與他共度時光的人，以了解他過得如何以及他是如何做事的。Checo 甚至與三屆冠軍 Senna 共享一位經理，這位經理是圍場內線老將 Julian Jakobi，他負責 Senna 和他的主要競爭對手 Alain Prost 的職業生涯。
MAX希望李奧納多狄卡皮歐在他的電影自傳中扮演他
Max 對小銀幕並不陌生，他出現在熱門真人秀飆速求生（Drive To Survive）的前兩季中。 他的故事有一天會被搬上大銀幕嗎？
目前還沒有關於Max生平的電影計劃，但由於數百萬粉絲肯定渴望再次體驗他在 2021 年與Lewis Hamilton史詩般的決鬥場景，因此傳記片可能會進一步製作。Max 於 2022 年在濱湖采爾機場接受採訪時向Red Bulletin表示：現在，我希望這種情況永遠不會發生。我不需要那個！但如果真的要製片，我希望李奧納多狄卡皮歐可以扮演我。 那樣就好了。”
CHECO 擁有 490 萬粉絲——但不喜歡社交媒體
Checo 在墨西哥家鄉是民族英雄，這無疑幫助他在 Instagram 上積累了 490 萬的粉絲群。 儘管在該平台上聲名鵲起，但 Checo 並不是社交媒體的忠實粉絲，他認為我們都需要減少花在監控訊息流上的時間。 他在今年早些時候告訴 The Edge 播客中表示：過去幾年，社交媒體變得太多了，我認為這不僅適用於運動員，甚至適用於普通人，我們白天花在這上面的時間是無法接受的。 所以我不太喜歡它。身為一名運動員，這是與你的粉絲、你的品牌互動一個很好的工具，但重要的是要確保你也能控制時間，而不僅僅是作為一名運動員，作為一個人。
MAX 不相信必須進入準備狀態
許多運動員表示，他們需要進入沉浸狀態才能發揮最佳表現。但不是Max。 這位世界冠軍以其標誌性實事求是的態度表示，他沒有常規的比賽準備工作。他告訴 The Race採訪時表示：有時我在聽音樂、有時我在玩遊戲，有時四處走動，有時我需要快速改變，因為我有事在忙或正在打電話。 我真的不太在意這些。
McLaren的競爭對手Lando Norris是荷蘭車手在發車位上最親密的朋友之一，也是 Team Redline 模擬賽車隊的成員，他恐怕難以苟同。Lando今年告訴 TalkSport ：[Max] 出生在這個領域。他就是這樣的人，或者說他沒有所謂的空間，一切都是在生活。
Checo chose number 11 as a tribute to his soccer hero, Iván Zamorano.

Checo chose number 11 as a tribute to his soccer hero, Iván Zamorano.

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CHECO 來自瓜達拉哈拉，但支持一支來自墨西哥城的足球隊
Checo 來自墨西哥中西部城市瓜達拉哈拉，這裡擁有兩支主要足球隊——Atlas FC 和 Club Deportivo Guadalajara（更廣為人知的名字是 Chivas）。 但是，也許令人驚訝的是，Checo 不支持任何一方，而是效忠於這對最大的競爭對手，墨西哥城的美洲俱樂部。 Checo 甚至選擇了他的比賽號碼，以紀念曾經的 Club América 球員 Iván Zamorano。他說：他是我的偶像，身穿 11 號球衣，所以我很容易就選擇了它。 Checo 對車隊的支持延伸到了贊助，Red Bull賽車手投資了墨西哥在線汽車銷售商 Kavak，後者贊助了 Las Águilas。
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