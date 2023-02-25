這裡是關於RED BULL賽車手 10 件你所不知道的事。

MAX 最愛的電動遊戲不是駕駛

Max Verstappen 對模擬賽車的痴迷是眾所周知的，他在 Team Redline 電子競技中的表現，從虛擬利曼比賽到 Bathurst 1000 和紐博格林 24 小時耐力賽，都曾有詳細介紹。 但他對 FIFA 系列足球比賽的熱情卻很少被提及。 Max 從小就玩FIFA，現在已經是第 29 版了。 而他對遊戲的投入達到如此高的水平，以至於在 2019 年 1 月——crgboy007——他在世界排名是第 21 位。 從那時起，這位 F1 冠軍就開始放慢腳步，但他仍然是一名狂熱的玩家，以至於他帶著由製造商 JZ Design 定制製造自己個人的 PlayStation 遊戲機殼旅行。 在去年的美國大獎賽上，Red Bull車隊老闆Christian Horner透露，Max整個週末花了 14 個小時玩他最喜歡的足球比賽——然後拿下F1 比賽的冠軍。

When it comes to playing FIFA, Max is all business. © Getty Images

另一種生活，CHECO 想要從商

如果問大多數 F1 車手，如果他們沒能在賽車領域登上一級方程式賽車的頂峰，他們可能會成為什麼樣的人，大多數人會茫然地看著你，說他們從未想過這個問題。但這不會是Checo Pérez。 這位墨西哥賽車手確切地知道他會做什麼。他表示：我想成為一名銀行家或律師。我認為他們分享我們每天生活的腎上腺素，我非常喜歡腎上腺素。 我認為這些工作真的會給你帶來腎上腺素激升。 但它必須與體育有關，你知道，可能是幫助運動員完成合同的律師，或者是某種經理。

MAX討厭混日子

Max 是一個非常寬容的人，他以健康平靜態度對待大多數事情。 然而，有幾件事會令他心煩。他說：遲到——當人們開會遲到時，這很煩人。當人們不整潔，他們的房子很髒時。 而且，當人們在餐廳點菜的時間太長時。 在餐館裡，當服務員過來時，每個人都準備好了，就有人會說，哦，其實我還沒看，我應該吃什麼？這真的很煩人。

Max expects efficiency from his dining companions. © Getty Images If you ever get a chance to hang out with Max, don’t make shark jokes. © Getty Images

CHECO 對＂孔＂有極大的“恐懼”

雖然 Max 有一些非常可疑的焦慮症（見下文），但它們可能並不像他隊友的恐懼症那樣罕見，後者被稱為密集恐懼症。 是的，我們也從未聽說過。 Checo 在 2017 年承認患有這種特殊非理性的恐懼，包括嚴重不喜歡成群的小孔、圓圈或凸起。 我們還沒有發現任何跡象表明 Checo 的恐懼症會延伸到一堆輪胎或方向盤上的旋轉控制裝置。

MAX 不喜歡魚

Max 患有所謂的海洋恐懼症。 無論如何，這是對鯊魚的恐懼。 時間回到 2019 年，為了在賽季開幕的澳大利亞大獎賽之前激勵Red Bull車隊，Max和當時的隊友Pierre Gasly接受了澳大利亞多次獲得世界衝浪聯盟冠軍Mick Fanning的衝浪課程。Gasly是唯一被淋濕的 F1 車手。這位荷蘭賽車手說：他們可以告訴我一百萬次這裡沒有鯊魚，但我真的很有信心就是有，而且老實說，我在水中並沒有真的很享受衝浪的過程。Max對大海的厭惡也延伸到了晚餐時間。 他向倫敦泰晤士報承認，他討厭“魚”。

好吧，幾乎所有的魚； 一些白魚可以，但不要太多。 在 2018 年新加坡大獎賽上，Max接受了吃當地美食辣椒蟹的挑戰。 當時他幾乎要吐了。 我們很確定《大白鯊》肯定不是他最喜歡的電影。

Checo says that Ayrton Senna (pictured) is his “biggest idol.” © Getty Images

CHECO 的賽車英雄是 AYRTON SENNA

許多 F1 車手不承認自己心目中有賽車英雄，堅稱他們在攀登高峰時遵循了自己的努力。 不過，Checo很高興地告訴所有願意傾聽的人，儘管Ayrton Senna去世時他只有 4 歲，但這位巴西傳奇人物一直是他的靈感來源。他告訴英國《金融時報》：Senna是我最大的偶像。我總是試圖找到與他共度時光的人，以了解他過得如何以及他是如何做事的。Checo 甚至與三屆冠軍 Senna 共享一位經理，這位經理是圍場內線老將 Julian Jakobi，他負責 Senna 和他的主要競爭對手 Alain Prost 的職業生涯。

MAX希望李奧納多狄卡皮歐在他的電影自傳中扮演他

Max 對小銀幕並不陌生，他出現在熱門真人秀飆速求生（Drive To Survive）的前兩季中。 他的故事有一天會被搬上大銀幕嗎？

目前還沒有關於Max生平的電影計劃，但由於數百萬粉絲肯定渴望再次體驗他在 2021 年與Lewis Hamilton史詩般的決鬥場景，因此傳記片可能會進一步製作。Max 於 2022 年在濱湖采爾機場接受採訪時向Red Bulletin表示：現在，我希望這種情況永遠不會發生。我不需要那個！但如果真的要製片，我希望李奧納多狄卡皮歐可以扮演我。 那樣就好了。”

CHECO 擁有 490 萬粉絲——但不喜歡社交媒體

Checo 在墨西哥家鄉是民族英雄，這無疑幫助他在 Instagram 上積累了 490 萬的粉絲群。 儘管在該平台上聲名鵲起，但 Checo 並不是社交媒體的忠實粉絲，他認為我們都需要減少花在監控訊息流上的時間。 他在今年早些時候告訴 The Edge 播客中表示：過去幾年，社交媒體變得太多了，我認為這不僅適用於運動員，甚至適用於普通人，我們白天花在這上面的時間是無法接受的。 所以我不太喜歡它。身為一名運動員，這是與你的粉絲、你的品牌互動一個很好的工具，但重要的是要確保你也能控制時間，而不僅僅是作為一名運動員，作為一個人。

MAX 不相信必須進入準備狀態

許多運動員表示，他們需要進入沉浸狀態才能發揮最佳表現。但不是Max。 這位世界冠軍以其標誌性實事求是的態度表示，他沒有常規的比賽準備工作。他告訴 The Race採訪時表示：有時我在聽音樂、有時我在玩遊戲，有時四處走動，有時我需要快速改變，因為我有事在忙或正在打電話。 我真的不太在意這些。

McLaren的競爭對手Lando Norris是荷蘭車手在發車位上最親密的朋友之一，也是 Team Redline 模擬賽車隊的成員，他恐怕難以苟同。Lando今年告訴 TalkSport ：[Max] 出生在這個領域。他就是這樣的人，或者說他沒有所謂的空間，一切都是在生活。

Checo chose number 11 as a tribute to his soccer hero, Iván Zamorano. © Getty Images

CHECO 來自瓜達拉哈拉，但支持一支來自墨西哥城的足球隊

Checo 來自墨西哥中西部城市瓜達拉哈拉，這裡擁有兩支主要足球隊——Atlas FC 和 Club Deportivo Guadalajara（更廣為人知的名字是 Chivas）。 但是，也許令人驚訝的是，Checo 不支持任何一方，而是效忠於這對最大的競爭對手，墨西哥城的美洲俱樂部。 Checo 甚至選擇了他的比賽號碼，以紀念曾經的 Club América 球員 Iván Zamorano。他說：他是我的偶像，身穿 11 號球衣，所以我很容易就選擇了它。 Checo 對車隊的支持延伸到了贊助，Red Bull賽車手投資了墨西哥在線汽車銷售商 Kavak，後者贊助了 Las Águilas。