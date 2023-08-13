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F1

Max Verstappen接受“瘋狂Mike”的漂移藝術訓練

在此我們了解F1一級方程式衛冕世界冠軍車手，從漂移之王瘋狂Mike Whiddett的教學中學到了什麼。
由 JJ Dunning 編寫
3 min read發佈於

Part of this story

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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Mike Whiddett

'Mad' Mike Whiddett lives for the thrill and adrenaline of drifting. As a result, he's always pushing both himself and his cars to the limits.

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Summary

  1. 1
    獨一無二的駕駛課程
  2. 2
    Horner 彎道
Max Verstappen 是兩座F1一級方程式世界冠軍，今年有望上演帽子戲法(三連勝)奪得總冠軍寶座。 然而，僅僅因為他在前鋒方面表現出色，並不意味著他在側翼進攻方面也表現出色。
最近，在距離銀石賽道不遠的一個秘密地點，Verstappen就得到了傳奇“瘋狂Mike Whiddett”頂級教練親傳的一些指導。
正如您在上方視頻中看到的，Mad Mike 坐在副駕提出建議，最終將他驕傲和喜悅的600匹馬力、1992 年馬自達RX-7（稱為MADBUL ）傳授給了奔馳的荷蘭籍車手。
以下是地表上最優秀賽車手遇到漂移之王時所發生的一切。
01

獨一無二的駕駛課程

Mike Whiddett shows Max Verstappen around the MADBUL – his treasured 600bhp Mazda RX7 at the Millbrook proving ground, close to Silverstone, July 5 2023

Mike shows Max around the MADBUL

© Greg Coleman/Red Bull Content Pool

Mike Whiddett drives his treasured 600bhp Mazda RX7 with Max Verstappen in attendance at the Millbrook proving ground, close to Silverstone, July 5 2023

The MADBUL in action

© Greg Coleman/Red Bull Content Pool

Mike Whiddett and Max Verstappen in action driving the MADBUL close to Silverstone, July 5 2023

On the slide

© Greg Coleman/Red Bull Content Pool

正如你對具有賽車運動背景的人所期望的那樣，Verstappen已經掌握了基本的漂移原理，但這是他第一次駕駛真正的漂移賽車上場。
這位Oracle Red Bull 車隊的車手說道：我在我的 F1 賽車中有時會漂移，但不像我們今天要做的那樣，但讓我們看看我多年來學到的任何技能是否可以派得上用場。我開過GT （改裝）賽車，也開過拉力賽車，但還沒有嘗試過漂移賽車。
MADBUL 不僅僅是一輛普通的漂移車，它是這地表上行駛次數最多的漂移車，這是 Mad Mike 第一次信任除了他自己以外的任何人來駕駛他的寶貝車。不過，Max不要有壓力。
Max Verstappen stands as Mike Whiddett drives around him with MADBUL – his treasured 600bhp Mazda RX7 at the Millbrook proving ground, close to Silverstone, July 5 2023.

Mad Mike Whiddett drifts round Max Verstappen

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Verstappen在賽道上進行前所未有的挑戰，在「瘋狂Mike」的指導下，Verstappen嘗試一連串的甩尾技巧，包含高速甜甜圈飄移(High-speed Doughnuts)、8字飄移(Figure of 8)和慣性飄移(Scandi-flick)。
學習進度很複雜，但是在最初的油門錯誤啟動之後，Verstappen很快就掌握了轉彎技術，在冒煙輪胎的煙霧中繞著賽道行駛。
技能並不是他一路上學到的唯一東西（還要向沿路的交通錐致歉）。
02

Horner 彎道

Mike Whiddett next to a cardboard cut-out of Christian Horner at the Millbrook proving ground, close to Silverstone, July 5 2023.

Mike puts the finishing touches to Horner corner

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Mike Whiddett gives drifting advice to Max Verstappen at the Millbrook proving ground, close to Silverstone, July 5 2023.

Mike shows Max the perfect line

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Cardboard cutouts of Christian Horner at the Millbrook proving ground circuit, close to Silverstone, July 5 2023.

The Principle objective

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Mike Whiddett and Max Verstappen in the MADBUL at the Millbrook proving ground circuit, close to Silverstone, July 5 2023.

Spoiler alert: Max gets a big hand for his efforts

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Max, Cardboard Christian and Mike celebrate a job well done

© Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

在最後的挑戰中，Mike 搭建了一條 100 公尺的弧線，由Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner的 10 個人形立牌組成。
為了祝賀Verstappen今天的課程取得成功，老板真想給他一次熱烈的掌聲。
每個彎點都有一隻巨大的右手，瘋狂Max必須以 MADBUL 的尾翼將其擊下。 進展如何呢？ 好吧，你必須觀看視頻才能找到答案！
Verstappen 談到他的老師時說道：我有一位很棒的顧問。很高興你旁邊有一個非常平靜的聲音，同時又充滿活力。
“我在他的指導下，完成了這一切，他告訴我該怎麼做。 我確實學到了一點，現在我想做得更多了！”
The crucial stats

MADBUL

600bhp

RB19

1100bhp

1/6
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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