Max Verstappen接受“瘋狂Mike”的漂移藝術訓練

正如您在上方視頻中看到的，Mad Mike 坐在副駕提出建議，最終將他驕傲和喜悅的600匹馬力、1992 年馬自達RX-7（稱為MADBUL ）傳授給了奔馳的荷蘭籍車手。

以下是地表上最優秀賽車手遇到漂移之王時所發生的一切。

01 獨一無二的駕駛課程

Mike shows Max around the MADBUL © Greg Coleman/Red Bull Content Pool The MADBUL in action © Greg Coleman/Red Bull Content Pool On the slide © Greg Coleman/Red Bull Content Pool

正如你對具有賽車運動背景的人所期望的那樣，Verstappen已經掌握了基本的漂移原理，但這是他第一次駕駛真正的漂移賽車上場。

這位Oracle Red Bull 車隊的車手說道：我在我的 F1 賽車中有時會漂移，但不像我們今天要做的那樣，但讓我們看看我多年來學到的任何技能是否可以派得上用場。我開過GT （改裝）賽車，也開過拉力賽車，但還沒有嘗試過漂移賽車。

MADBUL 不僅僅是一輛普通的漂移車，它是這地表上行駛次數最多的漂移車，這是 Mad Mike 第一次信任除了他自己以外的任何人來駕駛他的寶貝車。不過，Max不要有壓力。

Mad Mike Whiddett drifts round Max Verstappen © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Verstappen在賽道上進行前所未有的挑戰，在「瘋狂Mike」的指導下，Verstappen嘗試一連串的甩尾技巧，包含高速甜甜圈飄移(High-speed Doughnuts)、8字飄移(Figure of 8)和慣性飄移(Scandi-flick)。

學習進度很複雜，但是在最初的油門錯誤啟動之後，Verstappen很快就掌握了轉彎技術，在冒煙輪胎的煙霧中繞著賽道行駛。

技能並不是他一路上學到的唯一東西（還要向沿路的交通錐致歉）。

02 Horner 彎道

Mike puts the finishing touches to Horner corner © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool Mike shows Max the perfect line © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool The Principle objective © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool Spoiler alert: Max gets a big hand for his efforts © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool Max, Cardboard Christian and Mike celebrate a job well done © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

在最後的挑戰中，Mike 搭建了一條 100 公尺的弧線，由Oracle Red Bull車隊負責人 Christian Horner 的 10 個人形立牌組成。

為了祝賀Verstappen今天的課程取得成功，老板真想給他一次熱烈的掌聲。

每個彎點都有一隻巨大的右手，瘋狂Max必須以 MADBUL 的尾翼將其擊下。 進展如何呢？ 好吧，你必須觀看視頻才能找到答案！

Verstappen 談到他的老師時說道：我有一位很棒的顧問。很高興你旁邊有一個非常平靜的聲音，同時又充滿活力。

“我在他的指導下，完成了這一切，他告訴我該怎麼做。 我確實學到了一點，現在我想做得更多了！”

The crucial stats MADBUL 600bhp RB19 1100bhp