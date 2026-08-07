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Fitness Training
職業運動員的強心術
掌握心理韌性的四大關鍵：毅力、堅持、熱情與長期專注，讓你在壓力下也能發揮最佳表現。
在高壓情境下，心理韌性往往是決定成敗的關鍵。因跨越屋頂間隙而嶄露頭角的自由跑運動員哈札爾・內希爾( Hazal Nehir)認為，自由跑的成功有八成取決於心理素質。對任何想長期維持高水準表現的人而言，這都是不可或缺的能力。頂尖運動員用來鍛鍊心理韌性的習慣，同樣能幫助每個人實現自己的目標。
運動心理韌性的概念最早可追溯至1898年。諾曼・崔普利特（Norman Triplett）觀察到，場上有對手一起競賽時，單車選手會比獨自騎乘更快，證明心理狀態會影響表現。60年後，運動心理學已成為職業教練與運動員廣泛使用的工具。如今，心理韌性不僅適用於職業體壇，更泛指人在壓力下維持良好表現的能力。那麼，心理韌性包含哪些重要元素呢？
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心理韌性的四大要素
1. 堅毅力
沒有堅毅力，就談不上心理韌性。堅毅，就是心中從未把放棄當作選項；即使知道前方困難重重，仍選擇迎難而上。例如 娜塔莉・波爾（Natalie Pohl）挑戰環游伊比薩島，或 E埃米爾・約翰松（Emil Johansson）從肋骨骨折與鎖骨斷裂的傷勢中復出，最終在 Red Bull Joyride 奪冠。
堅持不懈
顧名思義，「堅持不懈」是指無論遇到多少阻礙，仍長期持續追求目標。露西・查爾斯—巴克利（Lucy Charles-Barclay ）在經歷傷病與親人離世的艱難時期後，未能完成2025年 IRONMAN 世界錦標賽，但她並未因此放棄整個賽季。她重新振作，把目標轉向 IRONMAN 70.3 世界錦標賽，最終成功奪冠，證明堅持終有回報。高山滑雪傳奇林賽・沃恩（ Lindsey Vonn ）也是堅持不懈的典範。她因接連遭受膝傷，被迫於2019年退役；然而五年後，她換上新的人工膝關節，帶著絲毫未減的求勝意志重返世界盃賽場，並在復出途中持續締造新紀錄。
3. 熱情
雖然聽起來理所當然，但想要獲勝，就必須擁有比任何人都強烈的求勝渴望。運動心理學指出，在最高層級的競技中，勝負不只取決於體能訓練，往往也取決於熱情，以及誰更渴望成功。 想看看最真實的例子，可以觀賞 Red Bull TV 迷你影集《This and Nothing Else》。片中記錄消防員、漁民與上班族的故事：他們一邊工作養家，一邊持續刻苦訓練與衝浪，從未放棄心中的熱愛。
4. 長期目標導向
俗話說：「這是一場馬拉松，而不是短跑。」心理韌性最重要的要素之一，就是設定長期目標，並接受實現成果所需的合理時間。制定務實計畫，透過一個個短期目標逐步邁向長期目標，才是經得起驗證的成功之道。
02
如何鍛鍊強大心理素質
心理韌性很少是與生俱來的，而是由日復一日的自律習慣鍛鍊而成，任何人都能在生活中實踐。那麼，哪些性格特質能構成強大的心理韌性？它們又如何幫助我們提升表現呢？
心理強大的人會把挑戰與挫折視為更加努力的機會，而這些習慣正能幫助你培養這種心態。
斯多葛精神
斯多葛主義源自古希臘哲學，核心思想是：人生中有許多事情不受我們控制，因此必須放下掌控一切的執念。如此一來，便能分辨哪些部分是自己可以掌握的，並將心力專注其中。
掌握主動權
我們永遠無法完全掌控人生，意想不到的事情隨時可能發生。關鍵在於，掌握自己能控制的部分。若想成為某個領域的領導者，就必須展現掌控力；這也意味著要為自己的行為負責，並時刻提醒自己，只做符合長期目標的選擇。
別沉溺於錯誤
當你堅定追求長期目標時，尤其是在剛起步的階段，難免會犯錯。真正決定一個人能否成功的，是不糾結於失敗，而是從中學習並繼續前進。
享受成功，但別沉醉其中
正如不應沉溺於失敗，也別讓勝利沖昏頭。自滿是成功路上最大的阻礙，因此即使贏得勝利，也要保持初心，像從前一樣繼續努力。
不抱怨
無論想實現什麼目標，都要記得這是你為自己做出的選擇。因此，不要抱怨過程有多艱難，也別埋怨一路上的重重阻礙，因為你早已決定接受這些挑戰。當你願意為成功所需的努力負起責任，就不會再為自己找藉口。
找到內在動力
自立與內在動力，是培養心理韌性不可或缺的習慣。若把前進的動力寄託在別人身上，你的力量也會受制於對方。簡單來說，為自己的目標負責，並成為自己最堅定的支持者。
永不放棄
追求長期目標的過程中，難免會有想放棄的時刻。成功者與未能成功者最大的差別之一，就是有人選擇繼續，有人停止嘗試。只要不放棄，就不算失敗。
保持正向心態
正向的自我對話與想像，是運動心理學的重要基礎。在奔向目標的漫長旅程中，你必須相信自己，也要善待自己。自律、不找藉口固然重要，但若過度自我批判，反而會削弱自信，影響表現。
心理韌性不只是一個流行詞，它和身體能力一樣，都是影響個人表現的重要因素。好消息是，即使你認為自己不具備強大的心理素質，也能透過學習與鍛鍊逐步培養，幫助自己實現目標。