Kate Courtney celebrates winning the Cross-Country Marathon event at the UCI MTB World Championships in Valais, Switzerland on September 6, 2025.
© Thomas Maheux/Red Bull Content Pool
Fitness Training

職業運動員的強心術

掌握心理韌性的四大關鍵：毅力、堅持、熱情與長期專注，讓你在壓力下也能發揮最佳表現。
由 Esther Hershkovits 編寫
4 min readPublished on

Summary

  1. 1
    心理韌性的四大要素
  2. 2
    如何鍛鍊強大心理素質
在高壓情境下，心理韌性往往是決定成敗的關鍵。因跨越屋頂間隙而嶄露頭角的自由跑運動員哈札爾・內希爾( Hazal Nehir)認為，自由跑的成功有八成取決於心理素質。對任何想長期維持高水準表現的人而言，這都是不可或缺的能力。頂尖運動員用來鍛鍊心理韌性的習慣，同樣能幫助每個人實現自己的目標。
運動心理韌性的概念最早可追溯至1898年。諾曼・崔普利特（Norman Triplett）觀察到，場上有對手一起競賽時，單車選手會比獨自騎乘更快，證明心理狀態會影響表現。60年後，運動心理學已成為職業教練與運動員廣泛使用的工具。如今，心理韌性不僅適用於職業體壇，更泛指人在壓力下維持良好表現的能力。那麼，心理韌性包含哪些重要元素呢？
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心理韌性的四大要素

Hazal Nehir of Turkiye parkouring during Roof Rush in Mardin, Turkey on May 10, 2025.

Hazal Nehir needs plenty of mental strength to make leaps like this

© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

1. 堅毅力

沒有堅毅力，就談不上心理韌性。堅毅，就是心中從未把放棄當作選項；即使知道前方困難重重，仍選擇迎難而上。例如 娜塔莉・波爾（Natalie Pohl）挑戰環游伊比薩島，或 E埃米爾・約翰松（Emil Johansson）從肋骨骨折與鎖骨斷裂的傷勢中復出，最終在 Red Bull Joyride 奪冠。

堅持不懈

顧名思義，「堅持不懈」是指無論遇到多少阻礙，仍長期持續追求目標。露西・查爾斯—巴克利（Lucy Charles-Barclay ）在經歷傷病與親人離世的艱難時期後，未能完成2025年 IRONMAN 世界錦標賽，但她並未因此放棄整個賽季。她重新振作，把目標轉向 IRONMAN 70.3 世界錦標賽，最終成功奪冠，證明堅持終有回報。高山滑雪傳奇林賽・沃恩（ Lindsey Vonn ）也是堅持不懈的典範。她因接連遭受膝傷，被迫於2019年退役；然而五年後，她換上新的人工膝關節，帶著絲毫未減的求勝意志重返世界盃賽場，並在復出途中持續締造新紀錄。
Nathalie Pohl powers through the deep blue waters off Ibiza in 2025.

Nathalie Pohl made history with her 104.5km swim around Ibiza

© Daniel Toni Jais/Red Bull Content Pool

3. 熱情

雖然聽起來理所當然，但想要獲勝，就必須擁有比任何人都強烈的求勝渴望。運動心理學指出，在最高層級的競技中，勝負不只取決於體能訓練，往往也取決於熱情，以及誰更渴望成功。 想看看最真實的例子，可以觀賞 Red Bull TV 迷你影集《This and Nothing Else》。片中記錄消防員、漁民與上班族的故事：他們一邊工作養家，一邊持續刻苦訓練與衝浪，從未放棄心中的熱愛。

4. 長期目標導向

俗話說：「這是一場馬拉松，而不是短跑。」心理韌性最重要的要素之一，就是設定長期目標，並接受實現成果所需的合理時間。制定務實計畫，透過一個個短期目標逐步邁向長期目標，才是經得起驗證的成功之道。
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如何鍛鍊強大心理素質

Lindsey Vonn during the course inspection for the women's downhill race in the FIS ski alpine world cup at the Kandahar Strecke in St. Anton, Austria on January 9, 2025

Lindsey Vonn is the poster girl for perseverance, focus and mental strength

© Erich Spiess/Red Bull Content Pool

心理韌性很少是與生俱來的，而是由日復一日的自律習慣鍛鍊而成，任何人都能在生活中實踐。那麼，哪些性格特質能構成強大的心理韌性？它們又如何幫助我們提升表現呢？

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心理強大的人會把挑戰與挫折視為更加努力的機會，而這些習慣正能幫助你培養這種心態。

斯多葛精神

斯多葛主義源自古希臘哲學，核心思想是：人生中有許多事情不受我們控制，因此必須放下掌控一切的執念。如此一來，便能分辨哪些部分是自己可以掌握的，並將心力專注其中。

掌握主動權

我們永遠無法完全掌控人生，意想不到的事情隨時可能發生。關鍵在於，掌握自己能控制的部分。若想成為某個領域的領導者，就必須展現掌控力；這也意味著要為自己的行為負責，並時刻提醒自己，只做符合長期目標的選擇。
Kristan Blummenfelt during training in Bergen, Norway on May 18, 2022

Kristian Blummenfelt has enough grit to become Ironman World Champion

© Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

別沉溺於錯誤

當你堅定追求長期目標時，尤其是在剛起步的階段，難免會犯錯。真正決定一個人能否成功的，是不糾結於失敗，而是從中學習並繼續前進。

享受成功，但別沉醉其中

正如不應沉溺於失敗，也別讓勝利沖昏頭。自滿是成功路上最大的阻礙，因此即使贏得勝利，也要保持初心，像從前一樣繼續努力。

不抱怨

無論想實現什麼目標，都要記得這是你為自己做出的選擇。因此，不要抱怨過程有多艱難，也別埋怨一路上的重重阻礙，因為你早已決定接受這些挑戰。當你願意為成功所需的努力負起責任，就不會再為自己找藉口。
On June 15, 2025, Noah Ohlsen showcases raw strength at HYROX World Championship in Chicago, while tackling heavy kettlebells.

HYROX is a real test of your mental toughness

© Christian Pondella/Red Bull Content Pool

找到內在動力

自立與內在動力，是培養心理韌性不可或缺的習慣。若把前進的動力寄託在別人身上，你的力量也會受制於對方。簡單來說，為自己的目標負責，並成為自己最堅定的支持者。

永不放棄

追求長期目標的過程中，難免會有想放棄的時刻。成功者與未能成功者最大的差別之一，就是有人選擇繼續，有人停止嘗試。只要不放棄，就不算失敗。

保持正向心態

正向的自我對話與想像，是運動心理學的重要基礎。在奔向目標的漫長旅程中，你必須相信自己，也要善待自己。自律、不找藉口固然重要，但若過度自我批判，反而會削弱自信，影響表現。
心理韌性不只是一個流行詞，它和身體能力一樣，都是影響個人表現的重要因素。好消息是，即使你認為自己不具備強大的心理素質，也能透過學習與鍛鍊逐步培養，幫助自己實現目標。
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