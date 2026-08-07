在高壓情境下，心理韌性往往是決定成敗的關鍵。因跨越屋頂間隙而嶄露頭角的自由跑運動員哈札爾・內希爾(

)認為，自由跑的成功有八成取決於心理素質。對任何想長期維持高水準表現的人而言，這都是不可或缺的能力。頂尖運動員用來鍛鍊心理韌性的習慣，同樣能幫助每個人實現自己的目標。