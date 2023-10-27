墨西哥大獎賽將是一場盛大的派對，如果您無法親臨現場，那麼最好的方法就是舉辦自己的觀賞派對。 以下是一些可以讓您的派對比五月五日節更精采的點子。

墨西哥的零食

沒有什麼食物能像墨西哥食物一樣，深受全球喜愛，事實上，在美國，每年吃掉 45 億個炸玉米餅，即約 675,000 噸或相當於 120,000 頭大象的炸玉米餅！

無論如何，回到食物，玉米片上可以有許多不同的配料，它們是很棒的派對小吃。 讓它們特別引人注目的是酪梨醬。 雖然有很多不同的食譜，但我們喜歡保持簡單，在你的酪梨醬中添加一些切碎的紅洋蔥，讓它有很好的嘎吱聲。

墨西哥辣椒爆米花是另一個最受歡迎的零食。 這種辛辣的美食充滿了奶油乳酪和麵包屑，是“更美味”的定義。 玉米餅是另一個完美的派對食物，餡料的清單可謂無窮無盡，從絞肉和培根到蝦和香腸，您將能夠製作適合每個人的玉米餅。

對於那些總是為甜點留下空間的人來說，墨西哥最喜歡的甜點可以說是特雷斯蛋糕，這是一種用三種牛奶製成非常輕的海綿蛋糕； 整體、蒸發和凝結。 當然，你還可以煎一些甜肉桂油條。

龍舌蘭酒，它讓我快樂！

墨西哥的國酒是龍舌蘭酒，我們很多人都有自己關於龍舌蘭酒的故事，但請聽我們說。 Patron 提供一系列龍舌蘭酒，可滿足各種口味——從 Patron Silver 到 Añejo（一種經過橡木陳釀的龍舌蘭酒）。

如果週日喝龍舌蘭酒有點負擔，那麼可以嘗試Red Bull 無酒精雞尾酒。 我們為墨西哥大獎賽準備了一款：Spice（黃色版）。 製作香料，您需要一些檸檬角/片、20 毫升檸檬汁、一根辣椒、一些岩鹽、一罐Red Bull 黃色版。 製作方法如下：

1分鐘 Spice (Red Bull Yellow Edition) Recipe on how to make Red Bull Yellow Edition mocktail Spice

徹夜狂歡

這是一個節日，您需要一些美妙的音樂來烘托氣氛。 我們已經準備好了 Bulls Beats 播放列表，非常適合墨西哥大獎賽。

新行頭

你會想在聚會上展現自己最好的一面，所以讓自己嘗試一些新話題。 Red Bull商店有正品——Sergio Perez的墨西哥大獎賽系列。 該系列包括兩款不同的帽子、一件連帽衫和一件 T 恤，皆具有獨特的設計和圖案。 Checo 我們來了！

Checo's Mexico Collection © Getty Images