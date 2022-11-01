Oracle Red Bull 車隊和 Max Verstappen 不斷刷新一級方程式的紀錄

荷蘭車手繼日本站連續第二次獲得車手世界冠軍後的兩場比賽，以及車隊在美國九年來首次贏得車隊冠軍後的一場比賽，週日的墨西哥大獎賽又一次載入了這項運動史上的新紀錄。 Verstappen今年的第 14 場勝利，創造了單季勝出新記錄，並延續了Red Bull在 2022 年的精彩表現。

Verstappen 的勝利是 Red Bull 連續第九次獲勝，與Sebastian Vettel 2013年贏得賽季最後九場比賽時車隊所享有的最佳成績相媲美，這意味著車隊連續第 19 次登上頒獎台，這又是另一項新紀錄。Verstappen（416 分）在他的世界冠軍積分上增加了 25 分，超越了Lewis Hamilton自 2019 年以來的 413 分，為一個賽季的總積分設定了新基準——而且尚有兩場大獎賽要參加。

對車隊更好？ 主場英雄 Sergio Pérez 在 Autodromo Hermanos Rodriguez 賽道上，複製了他去年的第三名，並讓周末的大批觀眾（395,902 名車迷）開心不已，Checo 在世界車手積分榜上僅次於 Verstappen再次重回第二名，而 Red Bull 看來以 1-2名 完賽，將會是史上第一次。

Verstappen kontrollierte die Pace mit seiner One-Stop-Strategie. © Getty Images/Red Bull Content Pool

2022 賽季的第 20 輪並非最引人入勝— —繼 71 圈比賽的四個彎角後，前六名選手處於 1-6 的位置，並且這是一場漸漸增温的比賽。 在這場比賽中，耐心和輪胎管理與純粹的速度一樣重要，而且——就像本賽季大部分時間的情況一樣——Verstappen已經完成了其餘的工作。

以下是墨西哥城 Verstappen 打破紀錄的關鍵紀實。

Max 掌控輪胎策略返航

Verstappen在周日的比賽中掌控了賽車和動力，但在墨西哥城的桿位發車通常是一個痛苦的抉擇，因為發車位上的第三名是前兩名獲勝者在賽道上的起跑位置。

F1行程表上任何賽道的第一個彎道的最長距離（1,063 米），通常意味著從第二排開始並使用氣流發動攻勢，追進到第一名是更好的選擇，當燈滅起跑時，Verstappen 開始使用軟胎以允許更快的奔馳 ，即使這意味著他的輪胎耐用性會在之後受到影響。但他在第一個彎角及時保持領先並清除障礙，但在第 25 圈進站換上中性胎時，他將這一優勢讓給了Hamilton。

Hamilton在三圈後進站並換上硬胎，明確顯示他會跑到終點，而Verstappen的壓力則在將他的中性胎小心呵護到方格旗終點，或者挑戰Mercedes冒著再次進站並失去賽道位置的風險。 這是Verstappen的兩全策略，隨著圈數倒數計時，荷蘭車手沉穩但確定克制了Hamilton的攻勢

Verstappen egalisierte alle Statistiken, die vor dem Rennen kursierten. © Getty Images/Red Bull Content Pool

終點衝線時，Verstappen領先 15.186 秒——事實上這是墨西哥四場勝利中秒差最少的一次，前三場勝利超過 16 秒。

“在接下來的比賽中，起步幫助了我很多，我必須在 1 號彎後保持領先，”Verstappen在成為自 2016 年以來第一位在墨西哥登上頒獎台的桿位車手後說道。

“你也採取了與我們周圍其他賽車不同的策略，但又是一個令人難以置信的結果。賽車的速度非常好。我們必須照顧好輪胎狀況，因為它在介質上的時間很長， 但我們讓它發揮了作用。”

Verstappen本賽季在 20 場比賽中拿下14 場勝利，讓他超越了Michael Schumacher（2004 年為法拉利在 18 場比賽中贏得 13 場勝利）和Vettel（2013 年為Red Bull 車隊在 19 場比賽中贏得 13 場勝利），成為史上單季勝利最多的車手，他非常激動能夠在如此喧鬧的人群中實現這一壯舉。

“這是一種令人難以置信的氛圍，我們喜歡來到這裡，”他說。

“到目前為止，這是令人難以置信的一年，所以我們肯定很享受它，我們會努力爭取更多。”

第一圈超越成功讓Pérez登上頒獎台

四天前，Pérez在家鄉瓜達拉哈拉的街道上開著一輛Red Bull展示車，為他的家鄉大獎賽週末熱身，130,000 名圍觀尖叫的車迷——其中一些人為了搶占最佳有利位置還過夜露營——可以聽到為 RB7 提供動力的老式 V8 發動機發出的噪音，為他們英雄的一舉一動歡呼、吶喊。

你無需查看計時屏幕即可知道Pérez週日在賽道上的位置——只需聆聽人群最喧鬧的地方 ——而且當Pérez利用失去前排先發車手George Russell (Mercedes) 的勢頭，將英國人伏擊到第 4 彎，並立即將自己從第 4 位的發車區開始逐鹿爭奪頒獎台位置。

Das Überholmanöver gegen Russell war der Grundstein für das Podium. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Checo最早進站（第 23 圈），改用中性胎繼續進攻，但一次緩慢的進站，讓他失去攻防Hamilton的機會，最終他以不到 3 秒的時間屈居七座世界冠軍之後，拿下本賽季第 10 次登上頒獎台的殊榮。 奇怪的是，這也是他整個賽季第一次獲得第三名。

他表示：我今天一開始就全力以赴，真的很努力。

“不幸的是，我們遇到一個糟糕的位置，這讓我們無法超越 Lewis。超車非常困難，一旦我落後他，就很難跟上，所以我不得不保持在第三位。”

憑藉連續第二年在主場獲得 15 個世界冠軍積分，以及法拉利車隊的Charles Leclerc僅獲得第六名，Pérez在積分榜上以（280 分對 275）重新獲得第二名，而他們的賽季之戰仍在繼續，雙方勢均力敵，不相上下。

“考慮到今天超車的難度，我認為這是關鍵，”他談到他在第一圈超越Russell時表示。

“我想我們會更接近一點，但不幸的是，今天我們沒有成功。我今天真的想要更多，但第三名仍然是美好的一天。”

Gasly的時間判罰證明代價高昂

墨西哥對 Pierre Gasly 來說是一個如此近又遙遠的戰役。 Scuderia AlphaTauri 車手在 71 圈後僅以半秒的優勢落後阿爾法羅密歐的 Valtteri Bottas，拿下第 11 位，落後一名，他在比賽後期的表現，令人難以想像。

Gasly從第 14 位發車，被判罰 5 秒，當時他被認為在第 4 彎迫使Aston Martin車隊的Lance Stroll 偏離賽道，當時他們在稍早階段爭奪第 13 位，並且無法重回12 個月前，他在同一賽道上獲得第四名的出色表現。

Gasly endete nur knapp hinter den Punkterängen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Gasly的隊友 Yuki Tsunoda 在第 51 圈首次退賽，這位日本車手在第 6 彎與Daniel Ricciardo (McLaren)發生擦撞後被迫停車，導致賽車右後部受損，澳大利亞車手為此次事件被判罰 10 秒 。Tsunoda 當時領先Gasly，並且在 7 天前在奧斯汀獲得第 10 名之後，原本有望連續獲得積分。

Ricciardo讓時光倒流

Ricciardo在McLaren的最後一個賽季大多表現平淡，但在Tsunoda事件的判罰後，澳大利亞車手重新活躍了起來，以軟胎衝線並獲得第七名，即使在賽後受到處罰，但獲得體育迷們評選為當日最佳車手， 因為他在最後賽段表現得威風凜凜。

在其他地方，Bottas阻止了Gasly獲得第 10 名的最後一分，這對芬蘭人來說意義重大，對法國人來說則是有害的。 Bottas在今年的前九場比賽中獲得了 46 分，但在周日之前的 10 場大獎賽中卻一無所獲。

南至聖保羅

有史以來最長的一級方程式賽季（與去年一樣），現在只剩下兩輪，而且這是一個地理上棘手的連續賽事，在歷史光譜的兩端有著兩條賽道。

在阿布達比（11 月 20 日）賽季封關之前，該系列賽從墨西哥城向南前往巴西的Autódromo José Carlos Pace，F1 中的每個人都將其稱為 Interlagos，因為它所在的社區擁擠不堪，這就是即將到來的聖保羅大獎賽 （11 月 13 日）。

F1 於 1972 年首次訪問英特拉格斯； 這個地方流淌著豐富的歷史故事，以及一系列獲勝者的大名，讀起來像是巴西賽車運動皇室成員與 Emerson Fittipaldi、Carlos Pace、Nelson Piquet，當然還有當地車手中的 Ayrton Senna，多年來，他們讓熱愛 F1 的保利斯塔人欣喜若狂。

Verstappen曾在這裡贏過一次（2019 年），可以說，他最好的F1 賽車非冠軍是 2016 年在英特拉格斯的一條濕透的賽道上拿下，當時是他在Red Bull的第一個賽季，獲得了第三名。 去年這個時候，Pérez在此賽道上的 10 次嘗試中取得了最好的成績，那時他以第四名完賽。