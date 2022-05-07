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Swamp-Buggy-Racing in Naples, Florida © Garth Milan

那不勒斯市(Naples)位於邁阿密以西兩小時車程處，周圍環繞著佛羅里達大沼澤地，自 1949 年以來，這裡就是傳統沼澤越野車比賽的發源地。這些配備 68 英寸（172 厘米）輪轂的 900 馬力 V8 越野車吸引了大批人群的關注，爭相目睹淹沒在積水中賽道上的正面對決。前往佛羅里達半島的另一邊，Verstappen 和 Tsunoda 與 250東部超級越野賽冠軍 Jett Lawrence 和滑板偶像 Zion Wright 一起在沼澤地中體驗真正佛羅里達州的刺激盛事。

Strategiebesprechung © Garth Milan

當四名參賽者目睹沼澤越野車在震耳欲聾的電機呼嘯和巨大的車輪向空中噴水 30 英尺（9 米）高時，他們之間的友情和閒聊頓時減弱了。當車手們學會有關如何操作水中越野車的指導時，緊張的笑聲和憂慮的表情瀰漫在空氣中：離合器、兩個齒輪(傳動裝置)但沒有剎車。

Bereit für das Swamp-Buggy-Training... © Garth Milan Yuki Tsunoda inspiziert sein Fahrzeug vor dem Rennen. © Garth Milan

回答完最後幾個問題後，Tsunoda 與 Wright係好安全帶，進入水中繞著賽道練習一圈。在駕駛和滑翔之間的某個地方，接著Lawrence和Verstappen也各自完成他們自己的練習圈，兩人都很快掌握了竅門。 尤其是Verstappen，他在第一圈的表現竟然如此毫無畏懼，以至於他轉過頭來時，讓當地人驚嘆不已。 賽道管理人員立即邀請他參加 12 月的下一屆沼澤越野車錦標賽。Verstappen開心的應允，並回答待回去查看行程後再做安排。

Yuki Tsunoda fährt einen Swamp Buggy. © Garth Milan Max Verstappen zeigte eine schnelle Trainingsrunde. © Garth Milan

在完成所有練習圈之後，比賽從第一場比賽正式開始：Verstappen 對 Wright。一開始，Wright居先，但Verstappen下半場戲劇性的扳回成績贏得勝利。 接下來是Tsunoda 對 Lawrence.。Tsunoda一開始就很迅速，當他雷鳴般地衝線時，導致車體在水中滑行。但他的激進作為似乎是多餘的，因為Lawrence的車很快即停止並淹沒在水面上，無法繼續。 這也決定了最後一場比賽：Verstappen 對 Tsunoda。 Tsunoda 很快就跑在前方，再次駕駛他的越野車並對 Verstappen發出挑釁攻勢。 Verstappen 在下半圈再次趕上時間，在最後的直道中獲得動力，但最終未能追上，最後讓Tsunoda贏得了勝利。

Tsunoda 表示：沼澤越野車比賽絕對是我人生中的第一次，我非常享受駕駛的樂趣——真是非常充實的一天。駕駛越野車就像摩托艇一樣；你不能在全油門時驅動汽車，但它比想像的要容易，而且我能夠很快地適應它。

Max Verstappen gegen Yuki Tsunoda im Finale des Swamp Buggy-Rennens! © Garth Milan

Verstappen 分享了這次經歷：我有點震驚，因為我從未見過類似的車輛，但實際上，當我嘗試時，它真的很酷。駕駛感覺真的太棒了。它與我們所習慣的和我一生中從未見過的車子如此不同，並且第一次跳進它並感受這輛車是如何令人印象深刻。 我開過很多不同類型的汽車，但這肯定是另一個層次。

比賽結束，車手們告別並離開，Verstappen 和 Tsunoda 往東返回邁阿密，準備參加即將到來的邁阿密大獎賽，但他們 “佛羅里達人”的身份就此得到確認。