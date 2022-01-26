電音和嘻哈的碰撞：Mija和Kenny Beats

Don't Think Crew © Zoe Rain / Red Bull Content Pool

人們常說，嘻哈是「偷」來的。從經典黑人音樂包含Disco、Funk、Soul中取樣鼓組、人聲、器樂等各式音色。再透過製作人的巧手設計和編排，創作全新的樣貌和形態。更強勁的節奏和韻律感，更為簡潔的饒舌技法和直擊人心的歌詞。是嘻哈音樂能夠在八零年代末期脫穎而出的關鍵。

同時期歐陸的電子音樂，透過銳舞派對的傳播，俐落且前衛的聲響實驗，BPM130以上的快速重拍。同時也直接擊打在舞客的心臟之上。

時至今日，眾家音樂人多透過DAW以數位編曲軟體製作音樂。更多的sample包，更多的sound pack。除了音樂結構編排上的不同，好似大家做音樂的方式都趨近一致。而更為依賴數位製作且強調聲音設計電子音樂和嘻哈，則逐漸成了一家親。許多百大DJ會邀請知名饒舌歌手合作，而饒舌歌手們也開始嘗試更為快節奏的電音旋律編曲。相互交融之下，則形塑的當代流行音樂之新樣貌。

在Red Bull Music的 《Mija and Kenny: Beats That Go Beyond EDM | Culture Clash》 影片中，介紹的兩位DJ/製作人Mija和Kenny Beats，便是數位音樂時代一體兩面般卻又惺惺相惜的幕後新星。

Mija x Red Bull Culture Clash 2018年4月於亞特蘭大的演出 © Red Bull Content Pool

Mija是來自美國鳳凰城的EDM DJ/製作人，雖說是EDM，但她所創作的音樂風格，實際上卻也交融House、Techno、Bass、Experimental等多樣元素。更多實驗性質的聲響嘗試，都可以在其音樂中所察覺。正如網路上所能見到Mija於各大平台如Mixmag的DJ set。風格多元且充滿原創性。她也在知名DJ Skrillex和A-Trak的廠牌OWSLA和Fool’s Gold中發行過個人作品。可謂後市看漲。

Kenny Beats © Fraser Jones / Red Bull Content Pool

Kenny Beats則是以幕後起家的嘻哈beatmaker。從2010年開始替Smoke DZA製作和編曲，透過其關係結識了西岸頂尖饒舌歌手如Kendrick Lamar、Dom Kennedy等等，這也讓他獲得與TDE廠牌旗下歌手如SchoolBoy Q、Ab-Soul合作單曲之機會。Kenny Beats尤其擅長Trap編曲，但同時因其多樣樂器才能，加入許多實體器樂於其中。也使得他的808風格獨樹一格。在西岸饒舌市場取得名聲後，他成為許多饒舌歌手爭相合作的新銳製作人。2018年起，諸如Freddie Gibbs、YoungBoy Never Broke Again、JID、Gucci Mane、DaBaby等等歌手都是其合作對象。

Mija和Kenny Beats雖然看似兩個完全不同領域之製作人，但他們同時代表了電音和嘻哈音樂領域的新世代領頭羊。備受上世代知名人物所肯定，也成為近五年潮流音樂市場的重要指標。兩人反映的是MIDI時代透過數位創作的無限可能，嶄新元素和創意想法才是一切，而他們也正實踐著。

關於筆者

古尚恆 / Ku da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。