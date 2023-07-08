Red Bull Racing Team Principal Christian Horner looks on from the pitwall during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 03, 2023 in Barcelona, Spain.
© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool
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Christian Horner的賽前儀式讓我們學會如何專注

Oracle Red Bull車隊負責人兼首席執行長在播客贏的心態 (Mind Set Win)節目中談到，遵循常規如何幫助他在一級方程式賽前“進入最佳狀態”。
由 João Freire 編寫
4 min read發佈於

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Christian Horner OBE

Since Red Bull Racing was born at the tail-end of 2004, one man has been charged with directing its efforts – Christian Horner.

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現在，Christian Horner 已經在這項運動的頂尖行列度過了第 19 個賽季，之後又獲得了五座車隊錦標賽冠軍和六座世界車手錦標賽冠軍，他已經掌握了心理策略，以確保他更輕鬆、更快地進入專注狀態。
早在Horner成為車隊負責人之前，就在他的賽前例行公事中採用了結構化的方法來應對壓力情況。
早期他在賽道上的日子裡，他在大獎賽前總是使用“lucky toilet(幸運廁所)”——這幫助他進入高績效心態。 看似平凡的細節，實際上讓他能夠控制自己的思維模式。
多年來，他注意到車手也有自己的儀式。Horner 表示：你經常會看到車手們在整個過程中充滿信心。
“有時他們會從一側上車，有的車手在上車前戴上頭盔，有的車手在車裡戴頭盔，有的先把左手套戴上——不同的人適合不同的方式。”
然而，這些例程必須包括心理工具，例如想像或積極的自言自語。 否則，它可能毫無用處，甚至更糟——僅身體行為只會引起一些恐慌，讓你的大腦想像最壞的情況。
Horner 表示：可視化是一項重要的技術。如果我想像賽車有一個良好的開局，看到它們通過第一個彎道，那麼這是一個重要的元素。週末期間，我經常看著領獎台，想像我們的車手就在那裡。
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner looks on from the pitwall during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Bahrain at Bahrain International Circuit on March 4, 2023.

Vizualisation is one of the mental tools Horner uses during a Grand Prix

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

然而，正如主持人Kate Courtney解釋的那樣，這種賽前的例行公事，外人經常無法理解。
“從表面上看，它們營造出一種舒適、自信和熟悉的感覺。 但真正的影響在於，這些行為變得如此自然，以至於它們實際上可以釋放你的大腦來思考它需要思考的事情。”
歡迎收聽播客節目，並繼續閱讀以回顧如何在家進行相關的鍛煉......

第27集的練習

以下是本集中練習的回顧。 我們現在就來練習一下吧。
1. 像往常一樣開始新的一天，不要過分關注眼前的壓力目標。 預先程序應該只在任務開始前不久才開始。
2.2. 接下來是給自己一個提示。 這是你必須自己弄清楚的事情——你需要找到最適合你的方法。 它可以是聽一首特定的歌曲或告訴自己一個勵志短語。 關鍵是它必須是一種實際的行為，是你可以採取行動的東西。
3.確保你之前已經練習過使用此提示，以便您的思維自動進入狀態。
4. 挑選出三件不同的事情來記住很重要——身體、精神和言語的。
5. 例如，運動員經常以某種方式呼吸並活動手臂或脖子。 這裡的想法是，在開始之前就計劃好你將要考慮的事情。
6. 在你的日常思維中添加可視化，是永遠不會忘記目標的有效方法。
7. 言語暗示，例如積極的自言自語，是這個過程的關鍵部分。 對自己說“你已經做到了”或“向他們展示你所擁有的”。 重要的是要適合你。
8.如果一切按計劃進行，你就會散發出正能量，並且處於最佳的狀態來展現最好的自己。
Courtney解釋說，專注於關鍵時刻不僅是Horner與生俱來的天賦，也是他在整個職業生涯中一直在練習的技能：通過創造正確的環境，你可以達到這種境界。
她強調關於他日常工作的一件事，是他的過程中的步驟是那麼簡單。 很難想像一名 F1 車隊負責人在大獎賽週末所承受的責任和壓力，但遵循正常的步驟可以幫助他在面臨巨大壓力時找到專注力。
Horner 表示：我們是為了競爭，我們是為了成功。實現這一目標的最佳方法是經由衡量、控制和遵循我們的流程。
在贏的心態 Mind Set Win了解更多相關信息，包括在家做的簡單練習。
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