Christian Horner的賽前儀式讓我們學會如何專注

現在， Christian Horner 已經在這項運動的頂尖行列度過了第 19 個賽季，之後又獲得了五座車隊錦標賽冠軍和六座世界車手錦標賽冠軍，他已經掌握了心理策略，以確保他更輕鬆、更快地進入專注狀態。

早在Horner成為車隊負責人之前，就在他的賽前例行公事中採用了結構化的方法來應對壓力情況。

早期他在賽道上的日子裡，他在大獎賽前總是使用“lucky toilet(幸運廁所)”——這幫助他進入高績效心態。 看似平凡的細節，實際上讓他能夠控制自己的思維模式。

多年來，他注意到車手也有自己的儀式。Horner 表示：你經常會看到車手們在整個過程中充滿信心。

“有時他們會從一側上車，有的車手在上車前戴上頭盔，有的車手在車裡戴頭盔，有的先把左手套戴上——不同的人適合不同的方式。”

然而，這些例程必須包括心理工具，例如想像或積極的自言自語。 否則，它可能毫無用處，甚至更糟——僅身體行為只會引起一些恐慌，讓你的大腦想像最壞的情況。

Horner 表示：可視化是一項重要的技術。如果我想像賽車有一個良好的開局，看到它們通過第一個彎道，那麼這是一個重要的元素。週末期間，我經常看著領獎台，想像我們的車手就在那裡。

Vizualisation is one of the mental tools Horner uses during a Grand Prix © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

“從表面上看，它們營造出一種舒適、自信和熟悉的感覺。 但真正的影響在於，這些行為變得如此自然，以至於它們實際上可以釋放你的大腦來思考它需要思考的事情。”

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第27集的練習

以下是本集中練習的回顧。 我們現在就來練習一下吧。

1. 像往常一樣開始新的一天，不要過分關注眼前的壓力目標。 預先程序應該只在任務開始前不久才開始。

2 .2. 接下來是給自己一個提示。 這是你必須自己弄清楚的事情——你需要找到最適合你的方法。 它可以是聽一首特定的歌曲或告訴自己一個勵志短語。 關鍵是它必須是一種實際的行為，是你可以採取行動的東西。

3. 確保你之前已經練習過使用此提示，以便您的思維自動進入狀態。

4. 挑選出三件不同的事情來記住很重要——身體、精神和言語的。

5. 例如，運動員經常以某種方式呼吸並活動手臂或脖子。 這裡的想法是，在開始之前就計劃好你將要考慮的事情。

6. 在你的日常思維中添加可視化，是永遠不會忘記目標的有效方法。

7. 言語暗示，例如積極的自言自語，是這個過程的關鍵部分。 對自己說“你已經做到了”或“向他們展示你所擁有的”。 重要的是要適合你。

8. 如果一切按計劃進行，你就會散發出正能量，並且處於最佳的狀態來展現最好的自己。

Courtney解釋說，專注於關鍵時刻不僅是Horner與生俱來的天賦，也是他在整個職業生涯中一直在練習的技能：通過創造正確的環境，你可以達到這種境界。

她強調關於他日常工作的一件事，是他的過程中的步驟是那麼簡單。 很難想像一名 F1 車隊負責人在大獎賽週末所承受的責任和壓力，但遵循正常的步驟可以幫助他在面臨巨大壓力時找到專注力。

Horner 表示：我們是為了競爭，我們是為了成功。實現這一目標的最佳方法是經由衡量、控制和遵循我們的流程。

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