效法先鋒飛行員Dario Costa脫離舒適圈

2021 年 9 月， Dario Costa 在伊斯坦堡完成了史上最長的地下飛行，震驚了航空界。

2021 年 9 月，Dario Costa在伊斯坦堡完成了史上最長的地下飛行，震驚了航空界。

通過兩條隧道的歷史性 44 秒飛行，義大利飛行員以前所未有的方式探索了他的極限，並遠遠超出他的舒適圈。

正是這個主題是贏的心態( Mind Set Win )第 14 集的前沿和中心，我們如何才能學會接受我們的恐懼並勇敢脫離舒適圈，進入我們不確定的世界？

歡迎收聽上方的播客內容，並繼續閱讀，在此回顧一下挑戰舒適區的感覺……

主持人 Kate Courtney 解釋說：正如Dario的故事清楚地表明的那樣，克服恐懼和突破舒適區的極限，也是追求有價值目標的關鍵技能。

“如果你永遠不願意超越你所知道的，你就永遠不會知道可能就在那個舒適區之外的冒險、經歷和成就。”

Costa 表示：舒適區是他從未想過的地方。即使在學習成為飛行員時遵循“標準化規則”，他也總是充滿創造力和發現無法學習新事物的衝動。

這種探索自身極限和航空界限的熱情一直是他飛行生活的核心。

Costa 表示：當你成為開拓者的一部分時，你的心態必須徹底改變。以前你要遵守規則，現在你必須幫助制定規則。

“我想突破界限，因為這意味著我正在創造前所未有的東西。 這是我生活中的一條規則，如果你不走出你的舒適區，你就無法創造……而我想的就是創造。”

Pure emotion. Dario Costa realizes what he has achieved. © Red Bull

第 14 集回顧

Courtney在劇集中分析了將自己推向舒適區邊緣的實際感覺。通過了解我們在這些時刻經歷的階段，下次我們決定跳入未知世界時會更容易。 以下是我們經常遇到的四個區域。

舒適區 - 以在海裡游泳為例，Courtney描述了你的舒適區是指你的腳在淺水中仍然可以接觸地面的地方。 您對這項任務充滿信心，可以毫無壓力地完成它。

恐懼區 - 這是當你開始意識到你在做任何任務時的弱點，恐慌開始出現。這裡的最初反應是停下來並返回安全地帶，但通過抵制這種衝動，你正在創造、學習新技能的新機會。

學習區 - 這是旅程的一部分，我們接受挑戰並學習通過採用新方法在不舒服的情況下，尋求安慰來管理我們的恐懼。

成長區 - 當你發現自己很容易處理你認為不可能的情況時，這被稱為成長區。 在這裡，你相信可以繼續推動自己並進一步擴展你的能力。

Italy's Dario Costa flies through Çatalca Tunnels in Tunnel Pass © Nuri Yilmazer for Red Bull Content Pool

這位前 Red Bull Air Race 飛行員記得在準備起飛的過程中，除了必須學習 2.26 公里飛行的每一厘米外，他還必須學習如何尊重和傾聽自己的恐懼。

擁抱恐懼並與之溝通，成為他日常工作的關鍵部分，並幫助指導他對可能發生事情的看法。

這種心態確保，當他坐在 Zivko Edge 540 V2 飛機的駕駛艙內並在起飛前一刻輕彈發動機時，他所有的心煩意亂都消失了，正如他已經預料到的那樣。

Costa說：我沒有犯錯的餘地。 我開始傾聽我的恐懼，並讓它們成為我最好的朋友。 我開始讓我的恐懼向我暗示我必須減輕什麼。 我開始和他們交談，而不是像大多數人說的那樣——‘不要害怕’——這是愚蠢的。

Costa還與Courtney分享了他對飛機的熱愛如何影響他的一生，以及從一條隧道起飛並飛出隧道的願景如何在他 12 歲時首次進入他的腦海。

將其描述為“噩夢”，這個想法直到 2021 年 9 月那個值得紀念的日子才消失。

Costa表示：我擺脫了困擾我 29 年的可怕噩夢，我把它變成了夢想，然後變成了現實。

在贏的心態（Mind Set Win） 中了解更多相關訊息，包括在家可以做的簡單練習。