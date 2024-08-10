網球冠軍 Elena Rybakina 完美的撲克臉藝術

無論是轟出一記致勝球、在破發點丟掉發球局，還是贏得重要的拉鋸戰，她的表情都一樣，從容不迫。即使在奪冠改變人生之後，她仍然顯得異常冷靜、沉著和鎮定。

這不是偶然。在本期由Cédric Dumont和York-Peter Klöppel主持的 Mind Set Win 播客中，我們有幸聆聽了這位大滿貫冠軍的精彩訪談，她讓我們深入了解她在網球場上的贏家心態。

24歲的她形容自己是一個冷靜的人，當她玩喜歡的運動稱之為「動態棋局」時，嘗試保持嚴肅的表情。她在控制情緒和讓對手猜測方面是個大師。

Rybakina 在贏得布里斯本國際賽冠軍後，為澳網熱身，當她於1月14日開始參加一年中的第一個大滿貫賽事墨爾本賽事時，她將再次從容應對一切。

世界排名第三的她说：“我試著保持冷靜，不論情況如何，都不表現出沮喪或生氣。”

她說：“這對我有幫助，有時也能迷惑對手，尤其是在剛開始的時候，因為當時沒有人認識我，他們需要更長時間才能發現我的弱點。”

「也許其他球員太生氣或情緒太外露，他們努力變得更冷靜，對我來說剛好相反，這有點少見。」

Rybakina has a killer serve © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool 與其他運動員相比，我試著不表現出任何情緒。 Elena Rybakina

節目精華

Klöppel向聽眾解釋，非語言溝通與語言溝通同樣重要，因為「你可以利用肢體語言來重新掌控局面」。以下是一個在家就能嘗試的兩分鐘練習，幫助你通過身體姿勢展現自信。

首先，嘗試錄下自己站在人群前的樣子，也許是在工作上做報告或在朋友群中交談時。 觀察自己的肢體語言並分析你傳遞了什麼訊息。你的手臂是交叉的嗎？頭抬起來了嗎？你的腳是分開平行的嗎？你的肩膀寬闊而放鬆嗎？這些都是積極而強大的身體姿勢的例子。 每天，站在鏡子前練習兩分鐘保持這種姿勢。 記住，練習越多，就越容易通過非語言溝通重新掌控局面。

Calm on the court, but full of adrenaline © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Rybakina的心態和強大的全場比賽能力使她一直穩居世界前十，並經常爭奪該項運動最大的獎盃。

她承認，運用情緒在場上是一項她不斷完善的技巧，以便在決定比賽的關鍵時刻獲得最大的優勢。

除了希望不論情況如何都能保持冷靜外，她還希望讓對手知道，如果事情不順利，她仍在戰鬥並全力投入。

「有時，如果你釋放它，實際上可以幫助你。」這位哈薩克人解釋道。

「如果我打得不好，球也沒打好，我需要讓對手知道我還在場上，還在戰鬥。這是我要努力改進的地方。」

Rybakina迄今為止職業生涯最大的勝利是在溫布頓，她三盤擊敗Ons Jabeur，贏得她的首個大滿貫冠軍。

由於沒有草地場地的備戰，人們對這位17號種子沒有太多期待。但她向Dumont透露，正是她的心理狀態使她能夠達到巔峰表現。

Rybakina is currently ranked fourth in the world © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

「進入草地賽季時，我的心情並不好。」她解釋說。「我真的很累，精神上也需要休息。」 「我在草地賽季的中段完全休假了七天，這是不會有人做的。我姐姐和我一起去了倫敦，我完全放鬆了。」

以清晰的頭腦和焕然一新的視角，Rybakina 在溫布頓比賽中全力以赴，以令人印象深刻的攻擊性發球和不懈的底線擊球進入了決賽。

儘管面無表情，Rybakina承認在比賽開始時感到「非常緊張和情緒化」，這也是她輸掉首盤的原因之一。一次在洗手間休息時的自我激勵談話，改變了比賽的局勢，讓她扭轉了局面。

「我告訴自己，‘這只是一場比賽，做你平常做的事，忘記周圍發生的一切。無論輸贏，你已經做得很棒了，所以享受吧。

剩下的，就像他們說的，就是歷史了。