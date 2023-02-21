堅持不懈是 Kate Courtney 最大力量

透過世界冠軍 Kate Courtney 的 podcast Mind Set Win ，我們得以一窺菁英車手、世界冠軍的心態。

「堅持」是主持人 Cédric Dumont 稱對 Kate Courtney「一切的基礎」，對 Kate Courtney 的職業生涯至關重要。

無論是日常養成的習慣，以及在長時間訓練保持積極性，或是在比賽中進行的戰術計劃，Kate Courtney 的必勝心態是我們都可以學習的。

收聽下面的podcast全文，發現有助你培養毅力的實踐及練習。

同時我們摘錄內容一些引人入勝的亮點，Kate Courtney 會繼續主持 Mind Set Win 的後續集數。

01 擁抱身心健康

Kate Courtney 最大精神力量是堅持，不僅在耐力運動對身體上有突破，更關乎能夠長期保持專注、積極。

Kate Courtney 這種日復一日堅持不懈的心態，幫助她取得了許多令人難忘的成就。

2018 UCI World Cup XCO 瑞士站，當年22歲的 Kate Courtney 贏得該站冠軍，震驚整個自行車界，Kate Courtney 並在2019年加冕為 UCI World Cup XCO 總冠軍。

02 找到適合你的口頭禪

Adopting a personal mantra has helped Courtney remain focused in races © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

在 UCI 漫長的賽季，Kate Courtney 在每場比賽中都採用了一個口頭禪，來幫助她更專注於自己的目標，並在遇到困難時，繼續參考、使用它。

面對試圖實現目標，重複心中真正相信的有意義單詞或短語，會對結果產生很大不同。

Kate Courtney 指出，去年最喜歡的口頭禪是「接受並承諾」。代表著接受大時代的不可控性及不確定性，並致力於當下。

03 養成習慣

Meditation and yoga are two habits that Courtney finds beneficial © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Kate Courtney 不僅在比賽當天時表現出堅持不懈心態，更存在於生活的方方面面。

建立紀律和一致性，堅持每天的習慣有助於進步，對於 Kate Courtney 來說，冥想在她日常生活佔有重要地位，Kate Courtney更進一步指出，若是有一天很忙無法進行，隔天會立即進行這件事，以保持堅持。

Kate Courtney 認為成功要做好準備並找出方法，會事半功倍。

04 專注於微小的進步

Kate Courtney 描述如何利用自己在比賽堅持不懈的能力，第一種方式會計算距離終點線還剩多少公里，如此以來讓她更輕鬆計算出，需要在特定功率或速度下，應該保持多少久。

Kate Courtney 認為專注在短期內需要做的事情，可以讓她的思緒變得清晰，並讓她在比賽可能獲勝或失敗時，保持積極的態度。

最後 Kate Courtney 總結，內容不是個鼓舞人心的演講，與大家分享分享必須要做的事有哪些，並找到方法推動，同時保持積極和專注。