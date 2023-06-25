Marc Márquez photoshoot media day for 'All In'
© Red Bull Media House
MotoGP

學習Marc Márquez逆向規劃目標的方法

贏的心態(Mind Set Win )播客主持人Cédric Dumont聽取了 MotoGP™ 傳奇車手的講述，然後分享了一項練習，我們可以採用逆向規劃的替代設定流程，來實現我們的目標。
由 Thomas Peeters 編寫
4 min read發佈於

Part of this story

Marc Márquez

西班牙籍Marc Márquez，可謂是有史以來最年輕的 MotoGP™ 冠軍，目前計贏得六個頂級賽事冠軍頭銜，所有級別總共八座世界冠軍榮耀。

SpainSpain

Cédric Dumont

A vastly experienced skydiver and BASE jumper, Belgium's Cédric Dumont is always travelling the world in search of new adventures.

BelgiumBelgium
在他打破 MotoGP™ 紀錄的主導時期，做任何逆向事情對Marc Márquez來說都是陌生的。
他的目標遠大，期望很高，他全速前進，以一種經常違反物理定律的騎行風格，令人驚嘆的方式實現了這一切。
在十屆 MotoGP™ 賽季中獲得八座世界冠軍，其中六座是頂級賽事的冠軍殊榮，帶來一次又一次的勝利，鞏固了這位西班牙籍車手成為這項運動史上最偉大車手之一的地位。
然而，2020 年赫雷茲大獎賽，發生的一場高傾角轉倒讓他的勝利突然中止，也讓Márquez走上了痛苦、多次手術、復出和沈思的道路。
他在Mind Set Win播客中表示：我每年都獲勝，這很正常，但後來一天又一天，我摔倒了，受傷了，所有的噩夢就此開始。
Marc Márquez at the French MotoGP™ on May 13 2023.

Marc Márquez prepares for the French GP

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

保持動力是不可能的，但保持積極的心態是可能的
Marc Márquez
Márquez 承認，在這充滿挑戰的三年期間，他意識到自己“需要做出一些改變”，才能再次享受這項運動並實現自己的目標。
Márquez沒有計劃從頭到尾需要採取的步驟，取而代之是顛倒了整個過程，逆向工作。 在再次獲勝的最終目標之前，他需要設定現實且可實現的目標，以保持高昂的動力。
因此，Márquez從獲得方格旗開始倒退，他的目標是登上領獎台、獲得第六名、第五名、前十名。 他所知道的一切都會給他帶來“額外的動力”，讓他繼續走在正確的道路上。
當我意識到我的手臂還沒準備好贏得比賽時，我就開始製定一些實際的目標。
Marc Márquez
Márquez表示：我的期望很高，但我的身體還沒有準備好實現這個期望，這給我帶來了很多挫敗感。
“過去，我總是思考盡可能達成較大的事情，但你忘記了，為了實現這一個大目標，你需要實現許多較小的目標。
“以前這很容易，但當我處於現在的困難時刻，我知道我需要改變一些東西。 我需要了解如何找到小動機和小目標，以便有一天實現最大的目標。”
Marc Marquez of Spain waves to the spectators while sitting on his bike before the start of the race during the MotoGP Shark Grand Prix de France at Le Mans, France on May 14, 2023.

Márquez ahead of this year's race at Le Mans

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

練習

Dumont的練習側重於向後規劃的概念，並幫助你在規劃成功之路時，為你需要達到的里程碑提供清晰的路線圖。 現在讓我們回顧一下。
  1. 首先，寫下一個具體目標以及實現該目標的時間。
  2. 現在問問自己，在實現該目標之前您需要達成的最後一件事是什麼？
  3. 現在想想你的倒數第二個目標。 您需要做什麼以及什麼時候完成？
  4. 從上一步開始向後重複此過程，並記住每次都設定一個完成日期。
  5. 這將幫助你確定需要完成哪些任務，以及需要最多努力的步驟。 它還將幫助你進而計劃你的時間。
Marc Márquez of Spain takes a selfie with fans during the MotoGP Shark Grand Prix de France at Le Mans, France on May 13, 2023.

Márquez is looking to get back to his best in 2023

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

研究顯示，逆向規劃有很多優點。 Dumont 在本集中透露了中國、韓國和美國大學 ，2017 年的一項研究中發現，採用本技術的學生在學習過程中擁有更高的期望、更清晰、更有動力、且焦慮變少。
該研究接著解釋如何從最終目標開始，經由想像我們為實現目標所有成功的努力，我們開始體驗到興奮的感覺。 這種興奮讓我們更有動力去實現我們終極目標的里程碑。
Marc Márquez on track at the Sepang MotoGP™ test on February 10, 2023.

Testing the 2023 Repsol Honda machine

© Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Marc Márquez trains in Cervera, Spain, on November 20, 2017.

Márquez in rehabilitation from injury

© Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Dumont 說：我們都知道這句話，如果你沒有計劃，你就計劃失敗，研究證明，制定完善的計劃可以提高實現目標的機會。
對於Márquez來說，正是經由精心的計劃和對日常生活的堅持，才給他帶來了生活各個方面的成功。 在他進入賽道的第 17 個年頭中，成功仍然是他不斷追求的目標。
Repsol Honda車隊車手表示：以前，成功就是勝利。 只有勝利。 現在，成功是一種享受。
“當然，如果你贏了，你會更享受它，但如果你享受它，你就會在職業和個人生活中都取得成功的感受。”
在贏的心態中（Mind Set Win），了解更多相關訊息，包括在家可做的簡單練習。
請隨時回來Red Bull賽車運動頻道，關注最新精彩賽車極限內容，歡迎加入Redbull.com 賽車運動粉絲團 F1粉絲頁!
RedBull.com豐富精采內容嗎? 歡迎在此下載RedBull.com/app，時時刻刻觀賞挑想要隨時掌握戰極限的爆發力。
或在社群媒體上關注Red Bull：Red Bull Facebook 粉絲團Red Bull Taiwan Instagram

Part of this story

Marc Márquez

西班牙籍Marc Márquez，可謂是有史以來最年輕的 MotoGP™ 冠軍，目前計贏得六個頂級賽事冠軍頭銜，所有級別總共八座世界冠軍榮耀。

SpainSpain

Cédric Dumont

A vastly experienced skydiver and BASE jumper, Belgium's Cédric Dumont is always travelling the world in search of new adventures.

BelgiumBelgium
MotoGP
Motorbike Road Racing