學習Marc Márquez逆向規劃目標的方法

在他打破 MotoGP™ 紀錄的主導時期，做任何逆向事情對 Marc Márquez 來說都是陌生的。

他的目標遠大，期望很高，他全速前進，以一種經常違反物理定律的騎行風格，令人驚嘆的方式實現了這一切。

在十屆 MotoGP™ 賽季中獲得八座世界冠軍，其中六座是頂級賽事的冠軍殊榮，帶來一次又一次的勝利，鞏固了這位西班牙籍車手成為這項運動史上最偉大車手之一的地位。

然而，2020 年赫雷茲大獎賽，發生的一場高傾角轉倒讓他的勝利突然中止，也讓Márquez走上了痛苦、多次手術、復出和沈思的道路。

他在 Mind Set Win 播客中表示：我每年都獲勝，這很正常，但後來一天又一天，我摔倒了，受傷了，所有的噩夢就此開始。

Marc Márquez prepares for the French GP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool 保持動力是不可能的，但保持積極的心態是可能的 Marc Márquez

Márquez 承認，在這充滿挑戰的三年期間，他意識到自己“需要做出一些改變”，才能再次享受這項運動並實現自己的目標。

Márquez沒有計劃從頭到尾需要採取的步驟，取而代之是顛倒了整個過程，逆向工作。 在再次獲勝的最終目標之前，他需要設定現實且可實現的目標，以保持高昂的動力。

因此，Márquez從獲得方格旗開始倒退，他的目標是登上領獎台、獲得第六名、第五名、前十名。 他所知道的一切都會給他帶來“額外的動力”，讓他繼續走在正確的道路上。

Márquez表示：我的期望很高，但我的身體還沒有準備好實現這個期望，這給我帶來了很多挫敗感。

“過去，我總是思考盡可能達成較大的事情，但你忘記了，為了實現這一個大目標，你需要實現許多較小的目標。

“以前這很容易，但當我處於現在的困難時刻，我知道我需要改變一些東西。 我需要了解如何找到小動機和小目標，以便有一天實現最大的目標。”

Márquez ahead of this year's race at Le Mans © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

練習

Dumont的練習側重於向後規劃的概念，並幫助你在規劃成功之路時，為你需要達到的里程碑提供清晰的路線圖。 現在讓我們回顧一下。

首先，寫下一個具體目標以及實現該目標的時間。 現在問問自己，在實現該目標之前您需要達成的最後一件事是什麼？ 現在想想你的倒數第二個目標。 您需要做什麼以及什麼時候完成？ 從上一步開始向後重複此過程，並記住每次都設定一個完成日期。 這將幫助你確定需要完成哪些任務，以及需要最多努力的步驟。 它還將幫助你進而計劃你的時間。

Márquez is looking to get back to his best in 2023 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

研究顯示，逆向規劃有很多優點。 Dumont 在本集中透露了中國、韓國和美國大學 ，2017 年的一項研究中發現，採用本技術的學生在學習過程中擁有更高的期望、更清晰、更有動力、且焦慮變少。

該研究接著解釋如何從最終目標開始，經由想像我們為實現目標所有成功的努力，我們開始體驗到興奮的感覺。 這種興奮讓我們更有動力去實現我們終極目標的里程碑。

Testing the 2023 Repsol Honda machine © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Márquez in rehabilitation from injury © Jaime De Diego/Red Bull Content Pool

Dumont 說：我們都知道這句話，如果你沒有計劃，你就計劃失敗，研究證明，制定完善的計劃可以提高實現目標的機會。

對於Márquez來說，正是經由精心的計劃和對日常生活的堅持，才給他帶來了生活各個方面的成功。 在他進入賽道的第 17 個年頭中，成功仍然是他不斷追求的目標。

Repsol Honda車隊車手表示：以前，成功就是勝利。 只有勝利。 現在，成功是一種享受。

“當然，如果你贏了，你會更享受它，但如果你享受它，你就會在職業和個人生活中都取得成功的感受。”