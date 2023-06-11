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Rally Raid
學習Matthias Walkner 如何建立贏得達卡勝利的自我效能感
在這一集贏的心態(mind-set-win)播客節目中，我們了解自我效能如何在Matthias Walkner的達卡拉力賽中發揮重要作用並取得勝利，以及我們如何發展自己的自我效能水平，進一步幫助實現我們的目標。
在 2018 年達卡拉力賽的第 10 賽段，Matthias Walkner 發現自己必須做出一個具有挑戰性的決定。 這是一個突然的想法，不僅將改變他的比賽進程，而且如果他做對了，也會改變他的生活。
在一個巨大的河床深處，奧地利籍車手在他前方有五個輪胎痕跡，都朝著一個方向。 他應該跟隨領先的競爭者，亦或是相信自己的直覺並在退出之前選擇另一條路？
Walkner 認為自己贏面較多，他決定走自己的路，最後衝線以 39 分鐘的優勢獲得第一名，這是他在全世界最具標誌性的拉力賽中取得全面勝利的跳板。
Walkner相信自己有能力在那個特定的時刻取得成功，這種信念被稱為自我效能，正是這種強大的優點讓他能夠保持 100% 的狀態，並相信自己有能力掌控棘手的局面。
正如主持人Cédric Dumont在這一集贏的心態(Mind Set Win)中所解釋的那樣，自我效能與自信不同，後者更像是對自己能力的普遍信念。 即使是最自信的人也可能會懷疑自己是否有能力完成一項未知且意想不到的任務。
Dumont概述如何經由建立您信任和依賴的影響圈來幫助培養自我效能的關鍵決定因素。 對於Walkner來說，這體現在他現在和以前的隊友身上，比如Sam Sunderland、Toby Price 和Daniel Sanders。
如果有人比我更快或更好，我從來都不會生氣。 我總是審視並問自己為什麼，並努力繼續學習
Walkner表示:Sam是我們這項運動中最偉大的車手之一，他教了我很多東西。 我看到他總是那麼專業和從容不迫。 我的生活方式與眾不同而且非常混亂。 他解釋說，在達卡這樣的比賽中，你每分鐘都需要休息。
“在技術方面，你有Toby 和 Daniel為榜樣，他們或多或少是我們這項運動中最快的。 我試著學習他們如何進入彎道以及他們如何直行。 這麼多年來，你總能找到更多的小細節來獲得最後的百分之百。”
第23集的練習
Dumont 在這一集中概述了一種有趣而輕鬆的方式，可以幫助您建立影響力圈，從而幫助您提高自我效能水平。 這可能看起來非常簡單，但創建一個專門的空間來與您信任的人分享想法、問題和解決方案可能是一種很好的技巧，可以添加到您的日常生活中。 讓我們回顧一下練習。
- 首先，想一個挑戰目標。 它可能是嘗試一個雄心勃勃的新秘訣，為工作中的某人提供掩護或提高 FIFA 的難度級別。
- 接下來，瀏覽手機上的聯繫人並問自己這些問題。 誰對您面前的挑戰有經驗？ 你真正重視誰的意見？ 你能和誰聯繫？
- 一旦你確定了一個或多個人，我希望你在你使用的任何消息傳遞平台上創建一個專門的聊天群，並以挑戰的主題命名。
- 這裡有一些潛在的問題可以問問你的影響圈。 他們從這次經歷中學到了什麼？ 他們能提供什麼建議？ 如果他們再做一次，他們將如何處理？ 你應該注意什麼？
Walkner 並在節目中透露，正是他的心態使他能夠定期挑戰賽車運動中最長、最艱難的賽段之一，並贏得勝利。
在一場“最艱難競爭對手是開闊沙漠”的比賽中，獲勝的並不總是最快的，因為在一公里又一公里的比賽中，有些事情超出你的控制範圍，需要一一克服。
我知道我的 100% 足以贏得勝利
對於 Walkner 來說，只有當他能夠在最重要的時候鎖定並集中注意力時，他才能有效地做到這一點——他稱之為 100%。
他解釋說：對我來說，達到我的 100% 是非常重要的，如果我的 100% 無法獲得第一名，那對我來說也沒關係。
“我知道我不是這項運動中最有天賦的車手。我沒有最強的身體條件或轉彎速度，但我知道我的 100% 足以贏得比賽。”
在贏的心態( Mind Set Win) 中了解更多相關訊息，包括在家可以做的簡單練習。
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