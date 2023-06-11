學習Matthias Walkner 如何建立贏得達卡勝利的自我效能感

在 2018 年達卡拉力賽的第 10 賽段， Matthias Walkner 發現自己必須做出一個具有挑戰性的決定。 這是一個突然的想法，不僅將改變他的比賽進程，而且如果他做對了，也會改變他的生活。

在一個巨大的河床深處，奧地利籍車手在他前方有五個輪胎痕跡，都朝著一個方向。 他應該跟隨領先的競爭者，亦或是相信自己的直覺並在退出之前選擇另一條路？

Walkner 認為自己贏面較多，他決定走自己的路，最後衝線以 39 分鐘的優勢獲得第一名，這是他在全世界最具標誌性的拉力賽中取得全面勝利的跳板。

Walkner相信自己有能力在那個特定的時刻取得成功，這種信念被稱為自我效能，正是這種強大的優點讓他能夠保持 100% 的狀態，並相信自己有能力掌控棘手的局面。

Walkner表示:Sam是我們這項運動中最偉大的車手之一，他教了我很多東西。 我看到他總是那麼專業和從容不迫。 我的生活方式與眾不同而且非常混亂。 他解釋說，在達卡這樣的比賽中，你每分鐘都需要休息。

“在技術方面，你有Toby 和 Daniel為榜樣，他們或多或少是我們這項運動中最快的。 我試著學習他們如何進入彎道以及他們如何直行。 這麼多年來，你總能找到更多的小細節來獲得最後的百分之百。”

Walkner has a close relationship with fellow riders Sunderland and Price © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

第23集的練習

Dumont 在這一集中概述了一種有趣而輕鬆的方式，可以幫助您建立影響力圈，從而幫助您提高自我效能水平。 這可能看起來非常簡單，但創建一個專門的空間來與您信任的人分享想法、問題和解決方案可能是一種很好的技巧，可以添加到您的日常生活中。 讓我們回顧一下練習。

首先，想一個挑戰目標。 它可能是嘗試一個雄心勃勃的新秘訣，為工作中的某人提供掩護或提高 FIFA 的難度級別。

接下來，瀏覽手機上的聯繫人並問自己這些問題。 誰對您面前的挑戰有經驗？ 你真正重視誰的意見？ 你能和誰聯繫？

一旦你確定了一個或多個人，我希望你在你使用的任何消息傳遞平台上創建一個專門的聊天群，並以挑戰的主題命名。

這裡有一些潛在的問題可以問問你的影響圈。 他們從這次經歷中學到了什麼？ 他們能提供什麼建議？ 如果他們再做一次，他們將如何處理？ 你應該注意什麼？

Walkner tries to learn from Daniel Sanders' speed and technical ability © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Walkner 並在節目中透露，正是他的心態使他能夠定期挑戰賽車運動中最長、最艱難的賽段之一，並贏得勝利。

在一場“最艱難競爭對手是開闊沙漠”的比賽中，獲勝的並不總是最快的，因為在一公里又一公里的比賽中，有些事情超出你的控制範圍，需要一一克服。

Matthias Walkner celebrates at the 2018 Dakar © PhotosDakar.com 我知道我的 100% 足以贏得勝利 Matthias Walkner

對於 Walkner 來說，只有當他能夠在最重要的時候鎖定並集中注意力時，他才能有效地做到這一點——他稱之為 100%。

他解釋說：對我來說，達到我的 100% 是非常重要的，如果我的 100% 無法獲得第一名，那對我來說也沒關係。

“我知道我不是這項運動中最有天賦的車手。我沒有最強的身體條件或轉彎速度，但我知道我的 100% 足以贏得比賽。”