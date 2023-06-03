向Molly Carlson學習利用內部團隊的變革力量

現在正為 6 月 3 日在波士頓舉行的 2023 年 Red Bull懸崖跳水全球系列賽第一站做準備的加拿大人，已經學會如何辨識這些內心的聲音，並利用它們來幫助提高她成功的機會。

經由突顯她可以從中獲得積極影響的聲音，並儘量減少其他聲音的干擾，她能夠專注於當下和目前的任務，即技術般地從跳水平台上躍下，並以高達時速 85 公里的速度躍入水中。

這種方法幫助 Carlson迅速鞏固了她身為運動後起之秀和重要冠軍爭奪者的地位。

主持人 Cédric Dumont 說：你真的必須清空大腦中‘如果’的想法，並以積極的情緒和強烈的想法填滿大腦，並說服自己你真的可以做到。

內部團隊概念首先由心理學家 Friedemann Schulz von Thun 提出，用於描述我們在某些情況下遇到將我們拉向不同方向的矛盾聲音。 這些不同的性格，就像真正的團隊成員一樣，讓人難以做出決定。

讓我們更加了解這些不同的性格，以及我們如何開始掌控他們的影響力。

請觀賞下方的視頻，進一步了解Molly Carlson 在Red Bull懸崖跳水全球系列賽中首場勝利的精采表現。

2分鐘 波士頓懸崖跳水精采花絮 隨著Red Bull懸崖跳水全球系列賽的開始，讓我們一起觀賞波士頓男子和女子比賽的精采花絮回顧。

練習

正如 Dumont 在播客中所說，如果您需要隨時回顧本練習，可以在此處觀賞。

下方的歷程將協助您認識和理解內部團隊的成員，並利用團隊合作的變革力量。

1.首先，重要的是要了解你最有可能在你的內部團隊中找到的主要人物是誰。

完美主義者——你可以做得更好，再試一次

內心的世界——想要玩樂而不承擔責任的人

批評家——你永遠不會取得任何成就

內心的朋友——安慰或安慰你的人

信徒——對你有信心的人

2. 現在，專注於你所處的特定情況或你需要做出的決定。 一旦你確定了，接下來回想一下上方的排名列表，並詢問你團隊中每個人的意見。 他們對情況或決定有何看法？

3. 一定要想想你認為是負面的聲音，並試著理解那個角色的善意。 請記住，即使你的團隊有不同的想法，但他們都是希望為你提供最好的建議。

4. 你很快就會開始注意到有些聲音比其他聲音大。 這並不一定意味著那些是你應該注意的聲音。

5. 最後，回想一下你自己內心的聲音，試著辨別哪些是安靜的，哪些是響亮的，並考慮你需要做些什麼來平衡它們。

An ecstatic Molly Carlson climbs out of Boston Harbour © Dean Treml/Red Bull Content Pool

2021 年Carlson 首次嘗試在法國聖拉斐爾站登上領獎台，震驚懸崖跳水界，並於次年在美國波士頓贏得了她的首座全球系列賽的分站冠軍。

然而，這位 24 歲的懸崖跳水運動員在 Mind Set Win 播客中透露了她在Red Bull 懸崖跳水之旅是多麼具有挑戰性。 在與暴飲暴食、體型焦慮和錯過 2016 年奧運會一席之地的“黑暗階段”之後，Carlson決定就讀佛羅里達州立大學。

她表示：那一年我從討厭自己的每一寸變成了熱愛跳水和練習。 我從一個完全不同的角度看待它。

“總有一天，讚美會改變你的心態，你必須坦然接受，你值得聽到這些積極的正能量。”

Molly Carlson hurtles into the ocean © Romina Amato/Red Bull Content Pool 我從懸崖跳水和我的黑暗時光中學到的是找到積極的一面，並將它們帶入現在的生活。 Molly Carlson

“我努力為今天的跳水員感到自豪，這對我的身份和信仰幫助很大。”

在 Mind Set Win 中了解更多相關訊息，包括在家可以做的簡單練習。

關於Red Bull Cliff Diving 懸崖跳水全球系列賽

每小時85公里的極速、充滿力與美的藝術展現，並將自由落體競技發揮至極致- Red Bull懸崖跳水全球系列賽，自2009年5月首次舉辦後，即成為全世界最令人驚奇與期待的極限運動之一。來自全球24位最頂尖的懸崖跳水高手，在無任何防護之下，自27公尺高臺，疾速下降躍入水中，選手需在落水前3秒內，表現各式翻轉及花式動作，並且雙腳先入水，考驗選手在重力加速度之下，高度專注力、技巧及對身體掌握度的全然展現。每年精選全球獨特的比賽地點，更吸引全世界成千上萬的觀眾爭相關注這項驚險刺激且震撼人心的極限跳水運動。