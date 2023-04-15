讓 Sam Sunderland 協助開啟你心靈的最佳狀態

Sunderland曾兩次獲得機車越野世界冠軍的頭銜，他透露了找到自己最佳位置而形成的心態，使他能夠發揮最佳的水平，之前Dumont 提供了一項練習來幫助我們所有人發現自己的最佳功能區是什麼。

為了達到他的運動巔峰並征服達卡拉力賽，Sunderland必須克服兩週賽段艱苦的比賽，給他帶來的每一個障礙與挑戰。

除了在殘酷地形上騎行數千公里的身體挑戰外，還需要有堅定不移的心態來應付諸如比賽帶來的不可預測性、孤獨感、睡眠不足和不可避免的混亂等問題。

這位Red Bull Gas Gas 廠隊車手表示：在達卡，你需要為意外做好準備並適應任何情況。

你身陷在數小時的混亂和未知之中 Sam Sunderland

“沙子、沙丘、山脈、岩石、河床、高原和不同的天氣。 你需要接受即將發生的事情。 賽段開始之前是你暴露在混亂和未知數小時之前的最後幾分鐘。”

Sunderland解釋了他如何學會應付混亂和始終如一，其表現的方法之一是密切注意自己的情緒——即他的興奮和能量程度。

經由與一位運動心理學家的學習，他學會使用圖表，該圖表依據他的興奮程度如何影響他的表現。 經由一天中的不同階段在腦海中描繪這張圖表，他能夠在比賽中讓自己冷靜下來或讓自己興奮起來。

他解釋道：我想說的重點是，我認為對我來說唯一的方法就是進入一種平靜的狀態。 如果我的興奮度太高，我的表現就會下降，如果我的興奮度不夠，我的表現也會下降。我需要處於一種快樂平衡的狀態。

Dumont解釋說：Sam正在使用的方法是個體最佳功能區 (IZOF)，該模型由心理學家 Juri Hanin 開發，可以解釋和預測你的情緒如何影響你的表現。

Dumont表示：Sam’開發的技術可以幫助他將精力充沛的狀態保持在最佳時機，並讓他發揮最佳的表現。

“他了解到在興奮過度和興奮不足這兩個極端之間有一個區域，這是他個人的最佳選擇。”

Riding over sand dunes while navigating is a perilous task © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

第 15 集檢查卡

現在您已經收聽了這一集，讓我們回顧一下練習並清楚地概述您自己最佳功能區域的關鍵步驟。

如果你有一個重要的情況反復發生，比如每月向你的老闆做一次報告，這個過程可以幫助你。 該練習涉及記錄日記，因此請確保您有一種可用的筆記形式。

在事情危在旦夕的那一天，事先給自己打分，以 1-10 的等級衡量你的身體興奮程度。 你的心跳快嗎？ 你的手心出汗了嗎？ 也許有一些忐忑不安？ 然後重複這個過程，但這次是為了你的情緒表現。 你緊張、焦慮、擔心、自信還是平靜？ 現在，繼續前進並根據自己的專注程度給自己打分。 你是分心了，還是已經進入狀態了？ 完成任務後，現在按 1-10 的等級對你的整體表現進行排名。 你做了什麼好表現？ 你可以改進又是什麼？ 經由反復記下你事前的感受，然後評估你的表現——你會發現一種模式隨著時間的推移而出現。 掌握這些訊息將幫助您了解哪種精力充沛的狀態最適合你，並幫助你發揮最佳表現。 最後，一旦知道你的最佳功能區域是什麼，你就可以開始製定程序來幫助調整你的能量水平，就像 Sam 做的深呼吸練習或找一個安靜的地方讓自己專注一樣。

Breathing techniques in a quiet spot helps Sunderland find calmness © DPPI/Red Bull Content Pool

Sunderland在 2017 年成為首位贏得達卡拉力賽冠軍的英國車手，寫下歷史紀錄，並在 2022 年再次奪冠。

2022 年在沙烏地阿拉伯舉行的賽事，對他可謂是前所未有的考驗，並將他推向了他不知道自己可以達到的極限。 當他試圖查看他的 GPS 並導航出高原時，他摔車並重重地撞在地上，導致他的機車前剎車破損，車把彎曲，那時還有 100 多公里的路程。

他將撞車事故後的情緒描述為“急劇上升”，這可能會是他希望的終點，但考慮到他所做的所有犧牲和他完成的訓練，他一定要完成所有的里程數。拼盡全力到達終點線。

Sunderland表示：在那一刻，我正在與我曾經擁有心中的每一個惡魔作鬥爭。我看不見，我很難集中注意力。 我只是在腦海中尋找一點點亮光和繼續前進的理由。 那一刻將永遠伴隨著我。

Dumont 總結道：堅強和適應力強的人是在困難時刻建立起來的。 只有在暴風雨中，你才能做得更好。