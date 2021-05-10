© 林彥勳
板潮來襲之飛越間距：Red Bull Mind the Gap X 2021 高雄滑板節精采回顧
在滑板的世界裡，「mind the gap」（注意間隙）代表著一種試圖突破個人極限的挑戰，你可以任意運用個人擅長的板技，一躍而過街頭隨處可見的遠距障礙。
第三十二屆東京世界奧運因疫情延至今年夏天舉行，在這四年一度的全球運動盛典，也將會有來自世界各地的頂尖滑板選手前往日本參與首次滑板項目的競賽，為奧運增添嶄新活力的文化色彩。為了迎上全世界熱度漸增的滑板浪頭，台灣各地縣市也腳步未歇地計劃與興建公共滑板公園，希望能讓次文化豐富的滑板運動普及化。今年，台灣 Red Bull 也初試水溫，規劃了別出心裁其以派對為形式的「Mind the Gap」街頭大招賽，該活動於五月一日在高雄城市舉行，當天採取現場報名方式，吸引了高雄在地及鄰近的屏東滑板好手共襄盛舉。
首度在台灣舉行的「Red Bull Mind the Gap」街頭大招賽與當地街頭文化圈眾家聯合舉行的「2021 高雄滑板節－板潮」共同於當地板點技擊館 3 號出口廣場開啟這一充滿初夏活力、結合賽事、市集、滑板體驗及派對的複合式活動。現場不僅讓民眾隨意觀賽，也提供各式不同類型的滑板給大家進一步了解滑板不同玩法的樂趣。高雄的「Red Bull Mind the Gap」大招賽放置了兩個間隔兩公尺遠度的斜面跳台，所有參賽者必須至少以豚跳從一面跳台成功躍至另一面才可以晉級至下一輪比賽。
第二輪之後，晉級的參賽者可開始施展個人擅長的招式來躍過兩座跳台的間距，無法成功飛越間距的人便被淘汰，最後結果則由當天的三位擔任裁判的台灣資深滑板人包仔、黃易展、許嘉迪，共同決選出招式表現最佳的前三名。拿下這場賽事冠軍、年僅十九歲的在地滑板選手曹仕勳（板齡十年），其動作紮實又流暢的 b/s heelflip 飛越跳台間距令全場拍手叫好，對於比賽難度，他表示：「飛躍具有一定遠度的間距，必須加快滑行速度，相對地危險程度也較高。加上高雄天氣炎熱容易消耗體力，一輪接一輪地作招，如果沒有足夠意志力和體力，成功機率便會降低。」他也說當天整場比賽，林家元俐落的 tre flip 令他印象猶為深刻。
從小與曹仕勳一起玩板長大、拿下這場比賽第二名的二十一歲選手林家元（板齡十一年）也說：「很多人嘗試但無法成功地飛到另一個斜面跳台，難度在於除了遠和速度要快之外，也必須穩住腳步，跳在板子的施力點不能太過用力。」首場「Red Bull Mind the Gap」街頭大招賽伴隨著周邊的熱鬧市集，以及稍晚由高雄Cocco & Co.可可幫企劃的「下港體制」之板潮派對歡快落幕，也更令人格外期待下一次的城市街頭尬招。