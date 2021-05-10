板潮來襲之飛越間距：Red Bull Mind the Gap X 2021 高雄滑板節精采回顧

第二輪之後，晉級的參賽者可開始施展個人擅長的招式來躍過兩座跳台的間距，無法成功飛越間距的人便被淘汰，最後結果則由當天的三位擔任裁判的台灣資深滑板人包仔、黃易展、許嘉迪，共同決選出招式表現最佳的前三名。拿下這場賽事冠軍、年僅十九歲的在地滑板選手曹仕勳（板齡十年），其動作紮實又流暢的 b/s heelflip 飛越跳台間距令全場拍手叫好，對於比賽難度，他表示：「

飛躍具有一定遠度的間距，必須加快滑行速度，相對地危險程度也較高。加上高雄天氣炎熱容易消耗體力，一輪接一輪地作招，如果沒有足夠意志力和體力，成功機率便會降低。

」他也說當天整場比賽，林家元俐落的 tre flip 令他印象猶為深刻。