不可能的任務與正在改變好萊塢的極限運動選手

第一集《不可能的任務》裡有爆炸的魚缸，第二集開場則是徒手攀岩的鏡頭，但直到湯姆・克魯斯在2015年的《不可能的任務：失控國度》中把自己綁在一架A400運輸機上，飾演的秘密特務伊森・韓特這個角色——也就是那位在親自完成特技動作時逃過死亡次數比任何演員都多的人——才真正成為他那一代最具代表性、令人頭暈目眩的動作英雄。為了拍出導演克里斯多福・麥奎里最終採用的畫面，克魯斯綁在飛機門上的特製背心足足重複衝刺跑道八次。

Jon DeVore has logged over 22,000 skydives and BASE/Wingsuit jumps © Michael Clark/Red Bull Content Pool Jon DeVore with fellow Red Bull Air Force team members © Michael Clark/Red Bull Content Pool

德沃爾擁有超過22,000次跳傘和高空定點／翼裝飛行經驗，是空中特技與動作攝影領域中名副其實的傳奇人物。他同時也代表著一小群但不斷壯大的極限運動選手群體，這些人回應了好萊塢的召喚，在電影製作者尋求實現誇張特技畫面時投身其中。無論是跳傘、翼裝飛行，還是稍微貼近地面的跑酷或自由奔跑，這些無畏運動員與充滿爆發力的好萊塢製作團隊之間的合作如今比以往任何時候都更加緊密。

01 教湯姆・克魯斯進行高空定點跳傘（BASE Jump）

德沃爾除了曾兩度奪得世界冠軍並擔任紅牛特技空降隊成員長達二十年外，也累積了相當豐富的電影作品經歷。他曾參與《鋼鐵人3》（2013）、《極限追緝》（2015）和《醉後大丈夫3》（2013）等多部電影的製作。

這位經驗豐富的特技老將提到，他在麥可・貝執導的《變形金剛3：黑月降臨》（2011）中的工作，是他最難忘的「不敢相信是真的」時刻之一。「我們當時在芝加哥市中心，那時還沒有人在都市中進行翼裝飛行，我們是歷史上第一批從威利斯大樓跳下，並以隊形穿越整座城市的人，」他說。「他們為我們封鎖了整整五個街區。光是我們能拿到那樣的許可就太瘋狂了。每次我們著陸後，麥可・貝都會跑來擁抱我們。有些從他拍片初期就跟著他的工作人員開玩笑說，他們這輩子從麥可那裡聽到的只有一句『f**k you』，從沒收過擁抱，」他笑著說。

The remarkable base jump © Paramount/picturedesk.com

然而，德沃爾在電影上的最大成就，非他參與被許多人譽為影史最偉大特技的一幕莫屬。在《不可能的任務：致命清算》（2023）的拍攝現場，德沃爾是少數幾位受聘協助訓練湯姆・克魯斯完成那場摩托車高空定點跳傘（BASE jump）特技的專家之一。在那場戲中，克魯斯騎著越野摩托車從懸崖一躍而下，隨後在挪威山脈間進行類似跳傘的飛行。

「一開始我是在教他進行速降滑翔，因為片中有兩場他從山上速降滑翔的戲，」德沃爾在近期的一次訪談中說。速降滑翔是一種結合了高速度與特技轉向的滑翔傘運動，通常是在陡坡上進行滑行。「然後還有摩托車定點跳傘的部分——所以我同時教他速降滑翔和高空定點跳傘。」他表示，克魯斯是「我這輩子遇過、合作過最令人驚嘆的人之一，而且現在我們是朋友了。」

Jon DeVore, one of the most decorated aerial stunt coordinators of all time © Jody MacDonald/Red Bull Content Pool

《不可能的任務：最後清算》將於5月23日上映，對德沃爾而言是一個苦樂參半的時刻。若不是在2021年經歷了一場幾近致命的速降滑翔意外——當時他正結束長時間參與《不可能的任務》外景拍攝，休假兩週時發生事故——這位年屆50的特技專家原本也會參與訓練湯姆・克魯斯，為這部被視為《不可能的任務》最終章的作品出力。

Tom Cruise on shoot for The Final Reckoning © Paramount

儘管如此，這次的上映也讓德沃爾有機會分享他與克魯斯合作的一些經歷。在一開始教這位四度奧斯卡提名的演員進行速降滑翔時，德沃爾充分感受到所謂的「克魯斯風格」。德沃爾回憶說：「他一直給我壓力，說『我想上去，我想飛。』他說：『我可以做到，帶我上山頂。』他的態度非常強烈，但特技指導告訴我，如果你向他讓步，我就讓你打包回家，所以你必須堅持立場。幾天內，他就對我產生了高度的尊重。」

Tom Cruise on ready ready to leap into action © Paramount

一年後，德沃爾開始教克魯斯進行高空定點跳傘（BASE jump），而這項訓練的第一步就是密集的跳傘訓練。德沃爾回憶說：「他問我『你一天跳最多幾次？』我跟他說是27次，但那樣跳其實沒什麼意義，因為跳到第10到第12次之後，大腦已經無法吸收太多東西了。」

「結果他說：『我們每天至少跳20次。』我心想，好啊，說得好像很輕鬆——那就開始跳吧。那六週裡，我們每天至少跳20次，最多的一天跳了31次。我們每天都這麼拼命地跳，等我們結束時，我已經累癱了，但他還會回到他的拖車，換上全套越野摩托裝備，繼續進行兩到三小時的越野摩托訓練。」

02 極限運動特技工作的誕生

雖然湯姆・克魯斯無疑是電影特技演員領域中的歷史性人物，但他其實是延續超過一世紀傳統的一部分。好萊塢首個有紀錄的特技表演可追溯至1908年，而真正將特技納入主流電影形式的，則是默片時代的先驅巴斯特・基頓與查理・卓別林，他們在1930年代的作品中融入各種特技動作。隨後進入西部片時代，則大量依賴騎馬特技場面。

近幾十年來，電影中的特技開始大量運用極限運動選手所擅長的項目。X Games 的誕生讓極限運動進入主流視野，而紀錄片導演如 Warren Miller 和 Taylor Steele 則分別讓極限滑雪和衝浪變得更為大眾化。當中有幾個文化轉捩點，其中之一是1991年上映的《驚爆點》（Point Break）。片中基努・李維飾演一位臥底聯邦探員，潛入由已故派屈克・史威茲飾演的魅力領袖博迪所帶領的搶匪集團。當博迪與他的夥伴們不在搶銀行或逃避追捕時，他們不是衝大浪，就是從高空跳傘。《驚爆點》將高空跳傘與大浪衝浪推向主流文化。

Sean MacCormac flying high © Craig O'Brien/Red Bull Content Pool

Parkour athlete Hazal Nehir was cast in the Netflix thriller 6 Underground © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

同樣地，來自土耳其、專精自由奔跑與跑酷的運動員 Hazal Nehir 也將她的魅力帶入社群媒體與好萊塢。她在 TikTok 上的影片經常吸引數十萬，甚至數百萬的觀看次數。但當她在2018年參演 Netflix 的動作驚悚片《鬼影特攻：以暴制暴》時（該片預算高達1.5億美元），也初次感受到在像麥可・貝這樣高要求導演手下工作的壓力。「真的很有壓力，」現年30歲的 Nehir 說。「那是我人生第一份工作，規模非常龐大，而且我們在做非常硬派的跑酷動作。」

這段經歷並未讓她卻步，反而讓她持續接觸更多工作。「之後我接了一些廣告，那些經驗我真的很享受。我也開始思考要不要去上表演課——因為我最近做的一個案子真的很開心，那是一支社群媒體廣告，我也需要在裡面演出角色。」

Luke Aikins with plane for Red Bull's Endless Skydive project © Michael Clark/Red Bull Content Pool

無論是站在舞台上表演、在電影中演戲，或是在高空以翼裝進行海拔25,000英尺（7,620公尺）的高空低開跳傘（HALO jump），表演者之間總是存在一種與生俱來的相互尊重。歸根結底，這一切都是為了呈現壯觀的視覺奇觀。與德沃爾一同效力於紅牛特技空降隊的路克・艾金斯（ Luke Aikins ）回憶起他曾協調的 YouTube 直播活動《Ascension》，當時魔術師大衛・布萊恩（David Blaine）被52顆大型氣球吊升至亞利桑那沙漠上空25,000英尺的高空，隨後鬆開氣球並以跳傘降落地面。

「整個項目是我負責執行的，」艾金斯說。這項壯舉共花了14個月進行跳傘與熱氣球訓練。至今，艾金斯與布萊恩仍保持著深厚情誼。「布萊恩曾來我家住了一個月，還教我兒子變魔術，」艾金斯笑說，「他是我的好朋友。」

Tom Cruise hanging from a plane during the filming of Mission Impossible © Paramount

《不可能的任務：最後清算》以4億美元的預算成為史上製作成本最高的電影之一。而在坎城影展首映後的評價顯示，片中的動作場面可能與德沃爾協助打造的那些驚人特技不相上下。其中一場備受關注的戲，是湯姆・克魯斯躺在雙翼飛機的機翼上長達22分鐘，遠遠超過安全規範所允許的時間，整段過程他完全沒有待在駕駛艙內。

克魯斯對於這是否真的是《不可能的任務》系列最終章仍保持神秘態度，而如果這並非最終篇章，那麼人們只能想像，接下來他們還會設計出多麼不可思議的特技場面。