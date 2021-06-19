Mohammed Balooshi on the Power of Adjustment During Ramadan

一年中有 11 個月，技術超群的冠軍車手 Mohammed Balooshi 要麼在杜拜塵土飛揚的沙漠中參加拉力大賽，要麼就在健身房鍛煉身體……但在齋月期間，這位阿聯酋運動員利用這個神聖的月份來放鬆自己的日程安排，與朋友、家庭共度時光並專注於精神靈性的修練。

一位早起的人，Balooshi 在一年中的大部分時間裡，典型的一天是在日出時醒來開始每日固定的作息，然後喝一杯阿拉伯咖啡，再前往健身房進行當天的第二次鍛煉（阻力或平衡訓練）。早餐和小睡後，他回到自己的越野車上，然後與家人共度時光。

Balooshi 說：我騎自行車去健身房、跑步和騎車——然後第二天再做一遍，雖然生活很忙碌，但對主要運動的關注是將自己的健康狀況保持在最佳狀態，並且持續訓練成為更好的運動員。

這樣的作息，不斷在大部份的日子裡重複。

他表示：無論是學會建立敏捷性、速度還是研究新技能，他的思維仍一直在越野賽上。

他解釋道：我做了很多事情，但所有的愛好都圍繞在騎行和精進騎行技術。我的夢想是一次完美的騎行，經由騎行學習新事物，變得更好，並在不斷發展的運動中磨練我的技能。

選擇一項好作為

在齋戒的聖月中，Baloooshi改變了日程，以確保仍能適應每天齋戒的訓練。

他表示：我白天不做任何體育活動；下午 5 點開始訓練，直到日落為止。

齋月期間是與家人、朋友團聚及反思的時刻，Balooshi 將他每天兩次的鍛煉計劃減少到一次。

齋月期間我選擇一項運動：騎自行車、跑步或健身，然後專注執行。但我也有優先考慮項目]齋月在精神方面，為我帶來更多的平靜與穩定。

通常情況下，我們都非常關注體育生活和比賽。這個月是我放鬆身心並專注靈性祈禱的好時機。這是一個很好的調整時間，然後我會在一年中的其他11 個月戮力以赴。

除了他的運動能力之外，還有一個愛好可以讓 Balooshi 從他的機車上暫離，走出健身房或沙漠，那就是在越野摩托車運動中培養新一代的當地運動員。他的夢想是看到更多年輕的阿聯酋和阿拉伯青年進入國際賽車場。

因此，Balooshi 是第一位參加傳奇達卡拉力賽的阿聯酋籍車手，他正在阿聯酋建立自己的極限越野摩托車學院，這是一所全國性新興明星的培訓學校，幫助培育下一代優秀的車手。

經由學校，他喜歡親自教導，為年輕的車手提供一對一的個人建議。

他表示：我懷著滿腔熱情在阿拉伯世界推廣體育運動，尤其是這項運動。現在，我們有很多嶄露頭角的阿拉伯車手竄起，參加世界錦標賽的車手也比以往任何時候都要多。

“我很興奮看到這一點，也很高興看到這項運動在我的祖國和更廣大的阿拉伯世界逐漸發展。我們都站在很好的起點位置。”

展望未來，雖然 Balooshi-他在 20 歲相對較晚的時候才開始騎行，但在他的職業生涯中取得了許多顯著的里程碑，不過，他最自豪的“佳績還沒有到來”。

他說：我已經取得了很多成就，但還有更多讓我滿意的東西，現在還在陸續發展中。我有一個很長的目標清單，並不斷地添加這些目標，而且我總會想出新的東西。

“身為一位車手，我總是想提昇自己的能力，並精進這項運動，以提高自己作為一位車手的水準