穿上燕尾服和舞會禮服，參加派對的時間到了——只有在蒙地卡羅才能擁有這樣精采的盛事。 但如果您不在法國里維埃拉，也不要驚慌，我們在這裡向您展示如何足不出戶即可感受浮華與令人沉醉的魅力。
請享用
摩納哥的優勢在於躋身於歐洲美食國家的行列，因此如果您在本週末烹調一些摩納哥美食，那麼將可大飽口福。 Barbajuans 是一種酥脆的酥皮糕點，通常用瑞士甜菜、義大利乳清乾酪、大蒜、香草和一系列其他配料填充，因此它們肯定會大受歡迎。 這些通常作為開胃菜。 還有 fougasse，一種小而甜的麵包，用橙子調味，裝飾有堅果、葡萄乾和茴香。 Socca 是一種薄餅，由鷹嘴豆粉和橄欖油製成，通常由街頭小販出售，最好趁熱食用。 最著名的可能是斯託卡菲（stocafi），這是一盤乾鱈魚，用番茄醬、黑橄欖和小蔬菜燉製而成。
一點飲品茶點
摩納哥不僅以其美食聞名，還以其葡萄酒和啤酒馳名於世。 摩納哥甚至擁有自己的啤酒廠 Brasserie de Monaco。 但是，如果不能及時送貨，大多數超市都有提供一系列法國製造的飲料。
Red Bull也有精選無酒精雞尾酒。 對於摩納哥，我們認為您會喜歡 The Twist Yellow Edition，象徵紀念賽道的急轉彎。 為此，您需要一些新鮮的菠蘿片、薄荷葉、蘇打水和一罐 Red Bull黃色罐。 百勝！
1分鐘
The Twist (Red Bull Yellow Edition)
Recipe on how to make Red Bull Yellow Edition mocktail The Twist
敲出旋律
既然你已經把你的食物和飲料分類了。 賽車幾乎肯定會令人興奮不已，但是當賽車還在車庫中時，您可能需要一些歌曲助興，這是我們的播放列表，專為摩納哥而選，裡面充滿了奔馳的呼嘯聲。
換上車隊制服
如果您不願意在派對上穿晚禮服和領結或舞會禮服，那麼我們建議您穿上 Oracle Red Bull Racing 車隊的制服來展示您對車隊的忠誠。 你可前往 Red Bull 商店，為自己挑選一些新樣式。
因此，有了它，您就擁有為您的朋友舉辦精彩派對的一切，您可以在那裡觀賞比賽。 好好享受！
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