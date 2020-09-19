Stéphane Peterhansel (法國) 打敗強勁對手，立刻讓歐洲越野拉力車手們見識到，他仍是巴哈波蘭（Baja Poland）賽事中的強者。 他在中點之前即掌控了全局，這位13座達卡拉力賽冠軍車手繼續駕駛他的MINI John Cooper Works Rally方向盤，在方格旗的揮舞下衝線奪冠。

Peterhansel迅速回答有關他如何應付8個月來未參賽的空檔，以及適應新的副駕駛所有的問題。 但很快就可以看到驗證了，達卡先生的速度仍然了得，而副駕駛Edouard Boulanger（法國）與他的節奏，似乎也注定了他們的成功之路。

我們協同努力，贏得我們合作的第1場拉力賽事，這是一個很好的開始。 這也是我參加過最艱難的拉力賽事之一。我們已習慣沙漠中馳騁的條件，但這裡我們必須在惡水和泥漿中克服萬難。 – Stéphane Peterhansel

Peterhansel & Boulanger, winners of the Rally Baja Poland © MarcinKin/Red Bull Content Pool

歷經444公里的計時賽，比賽共分7個特殊賽段，這對法國籍好搭檔Peterhansel 與 Boulanger 終場領先12分鐘衝線奪冠。 他們還可以在周日舉行盛大的慶祝活動，這在很大程度上要歸功於前一天躲過的麻煩事，當時的暴雨已經讓許多強勁對手在賽道惡劣的情況下退賽。

對於我們在第3賽段贏得勝利，真是超乎我們的預期並驚訝不已，主要是因為我們並沒有特別的努力。 由於賽車出現問題，我看到其他車手們停了下來 ，這對我們來說也不容易。 – Stéphane Peterhansel

由於3座達卡拉力冠軍Al-Attiyah退賽，Przygoński在進入目標賽段也離開，Peterhansel利用他歷經沙場所有的經驗，終於將勝利帶回家。 現在，國際汽聯越野拉力賽世界盃冠軍賽，可以將注意力轉移到下個月在安達盧西亞舉行的拉力賽事，以為2021年在沙烏地阿拉伯舉行的達卡賽事預做準備工作。

Nasser Al-Attiyah is seen at the 2nd day of Rally Baja Poland © MarcinKin/Red Bull Content Pool

戰績

Baja Poland – 前５名

1. S. Peterhansel (法國) / E. Boulanger (法國) MINI 5h52m20s

2. B. Ten Brinke (荷蘭) / T. Colsoul (比利時) Toyota +12m48s

3. M. Maluszynski (波蘭) / J. Maluszynska (波蘭) MINI +23m04s

4. A. Domzala (波蘭) / S. Gospodarczyk (波蘭) Can-Am +24:42