《魔物獵人 物語 3》戰術博弈的全面進化，譜寫人獸共生的絢麗繪畫

開宗明義《魔物獵人 物語 3》(Monter Hunter Stores 3) 劇情表現如何

畢竟這遊戲都叫Stories了，可想而知劇情一定是重要關鍵之一，這篇盡量不暴劇情上的雷，只跟你說《魔物獵人 物語 3》大概的故事框架

首先，如果你玩過前作《魔物獵人 物語 2》(Monster Hunter Stories 2) ，那你最關心的一定是本作劇情如何，尤其物語2的編劇佐藤大、清水惠，依然繼續參與本作物語3的劇情撰寫，更是讓不少系列玩家在發售前就感到無比恐慌

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我們打開天窗說亮話，雖然當初《魔物獵人 物語 2》的劇本架構低劣差勁、節奏拖泥帶水，劇情展開又刻意噁心玩家、報復社會，但本作《魔物獵人 物語 3》的故事展開確實正常很多，雖然稱不上盡善盡美，情緒勒索的故事環節多少還是有一點，但至少這次編劇算是腦子比較像個正常人了

所以如果你曾經被前作《魔物獵人 物語 2》的劇情傷害，《魔物獵人 物語3》還是值得你觀望一下，或是蹲個二手片或特價

《魔物獵人 物語 3》的故事背景，與發展脈絡

本作劇情開局就是一片混沌，由無數的謎團和衝突交織展開，雷聲甚大

由野生魔物的攻擊性暴增、與生理異變情況開始大範圍的廣範圍加劇為開端，加上屋漏偏逢連夜雨，因為自然資源日漸匱乏，因此「亞茲萊爾」與「彼里昂」兩個國家劍拔弩張，除了對於開拓未知領域的理念不同，甚至也得彼此爭奪資源，同時兩頭「孿生火龍」作為不祥的象徵，身上又各自隱藏著許多不為人知的祕密、同時主角出逃甚久的母親過了十年依舊下落不明，整個故事就在主角群對於真相理解一片霧水中，隨著主角的跨國度旅行一點一點逐漸揭盅

《魔物獵人 物語》系列的定位一直都是幫本家《魔物獵人》開疆闢土，從另一個角度切入人與魔物的關係，同時擴大受眾和培養潛在客群，或者講白話一點，前兩作故意作那個低齡化劇情，擺明就是在小朋友心中播下有關《魔物獵人》的種子

那就事論事，尤其歷經《魔物獵人 物語 2》的反社會劇情，看起來是想在小朋友當中發揮影響力的這個盤算，成果上似乎不如CAPCOM的預期，因此《魔物獵人 物語 3》也就很乾脆的來個髮夾彎，開始把劇情上的受眾年齡層往上拉

本作劇情是有正常一點，有幾幕場景的運鏡或展開也算令人動容，不過就整體劇情架構來說，如果你沒玩過前兩代那也還行，但如果你有玩過前兩代，那你會發現《魔物獵人 物語 3》的故事本質，其實也就是把前兩作的起承轉合換個身分演、對調立場演，然後再重新排列組合罷了，本質還是換湯不換藥

這種感覺就跟你去麥當勞點餐一樣，你會發現即便你點餐的品名不同，但裡面實質上都是那一些冷凍材料在排列組合，說得不好聽一點，物語123這三片的劇情本質都是同樣的架構，同樣的火龍當主角兼背鍋、同樣的男二衝突矛盾、同樣的被蒙在鼓裡所以要找理由去旅行、同樣的真相還是雷聲大雨點小、同樣的災變與源頭，以及同樣搞事的最終還是人，這些套路換湯不換藥的一共演了三代和十年，說實話多少還是有一點膩

不過故事膩歸膩，但遊戲性本身還是不錯的，所以說實話，你能接受這個玩法的話，就會算是瑕不掩瑜

然後即便同樣的東西演了三次劇情太過跳針，但如果你沒玩過前兩片，那這片對你來說就是演第一次而已，頂多就是老套，應該還不會到膩

本作主角aka王子或公主，外貌和性別可以讓玩家自訂，這也是裝飾品和髮型相關DLC想加價賣你的其中一個切入點

《魔物獵人 物語 3》的魔物基因育成

說實話，物語這個系列除了是衍生作，也是另一種視角的「獵人精神」，或者說是騎士精神也許更切合劇中故事脈絡

本作在培育魔物上繼承了前兩作的九宮格系統，透過這個九宮格系統，你甚至可以養出雙屬性的魔物，例如你可以養出一隻冰屬性的雷狼龍、火屬性的水龍

《魔物獵人 物語 3》在九宮格基因系統上，雖然有繼承前兩作優點，但相較以前要你刷到肝硬化，本作在培育流程上友善不少，簡化了很多繁瑣的技能堆疊和長時間農怪，你想為魔物打造專屬自己的九宮格，相較以往可以節奏明快很多

友善簡化的部分包含：

現在去魔物巢穴採蛋，不必九彎十八拐重複坐牢走迷宮

強化能力的高級基因，不再需要用無數小基因堆疊升級成大基因

現在提供基因的那一方魔物不會離開，而是像USB一樣可以讓你自由插拔基因

現在傳承儀式結束後，右邊提供基因的魔物並不會離隊，佛心改動 © CAPCOM

尤其本作經驗值給的算大方豪邁，經驗值是越後面給得越闊綽，尤其主角後期等級養起來之後，你隨便敷個蛋新生魔物都是4、50等起跳

再配合上面這些簡化更動，再加上掃蕩和歸巢功能，現在你要湊出99等，然後再精心排好你要的九宮格，節奏舒服很多，再也不像前兩作如此坐牢，無痛插拔基因功能也方便你作對比和實驗，讓你更快找出理想的基因搭配、也更方便你預先存好關鍵基因，量產自訂強龍大軍

《魔物獵人 物語 3》為魔物灌注更強能力的全新系統「保育孵化」&「野外修行」

「保育孵化」是本作新增的系統，你可以理解成，每一張地圖區域，都有專屬的三招不同環境被動技能，門檻由低至高分別是B、A、S，而你在你喜歡的區域，放生你喜歡的魔物，這個魔物我們姑且以燼滅刃來代稱比較方便溝通理解，這個燼滅刃族群就會開始在該地區獲得生態上的優勢，一旦優勢累積到B、或A、甚至是S，那自此在這個區域誕生的燼滅刃，都會獲得這個區域的專屬被動技能

而「野外修行」則是保育孵化系統的延伸，如果保育孵化是從根基上讓後來孵化的魔物先天就有特異功能，那野外修行則是讓原先沒有這些先天能力的魔物，也可以透過後天努力取得強力的環境被動技能

不同區域的環境被動技能是可以混搭的，所以如果你有一些想法，想要在不同的區域各自取出一兩條被動技能裝在你的魔物身上，那就是你要各自在這些區域全部都做好保育孵化，然後讓你的魔物照順序去各分區作野外修行

上面這些機制沒有實際進遊戲裡面跑一次給你看，會比較不好用文字說明，直接給懶人包結論反而比較容易理解，就是「你想重點培養的怪物種族，是你放生得越多、它在越多環境和地圖佔據生態高位，那你能選的強力生態技能就越多」，所以你偶爾會在網路上看到迷因是，恐暴龍被過度氾濫放生，氾濫到不管哪區都區恐暴龍都是站在S級生態位

這樣的生態被動技能搭配其實很自由，但說實話也是有一點肝，尤其中後期隱藏敵人都相當強，所以這種極限客製都算是大後期內容

筆者已經很努力在落實生態平衡不造成浩劫了 © 大王認真玩

《魔物獵人 物語 3》的戰鬥系統變革

《魔物獵人 物語 》這系列在戰鬥中有個比較知名的系統，類似剪刀石頭布，玩家之間普遍簡稱「三猜」

主要就是遊戲中的招式，大多分為【力量】、【技巧】、【速度】三個類型，當中力量攻擊剋制技巧攻擊、技巧攻擊剋制速度攻擊、速度攻擊剋制力量攻擊，而在三猜對局中勝出的一方，會有大量好處，除了輸出增攻、被打減傷，因應不同的技能或武器，還會有各種不同的獎勵和回饋，甚至會是越等打怪的重要基石，而前作兩款《魔物獵人 物語 》1&2就是以三猜作為戰鬥系統的主打

《魔物獵人 物語》系列一脈相承的三猜系統 © CAPCOM

但，說實話由於前兩作戰鬥的重心是幾乎只有三猜系統，所以中期開始的戰鬥就偏枯燥，因為只要你三猜是對的，你整個故事都不太可能輸，那怕你基因九宮格亂插也是，也因為你永遠立於不敗之地，所以整條主線的戰鬥會毫無緊張感、平淡似水

因此本作《魔物獵人 物語 3》就把三猜的比例稀釋了，在重大戰鬥中、三猜比例平均下來是不足30%的，甚至是在高難度的天變古龍戰中，能讓天變古龍「願意跟你三猜」這件事情本身就是一種獎勵機制

要稀釋三猜，主要有兩個手法，除了提升前兩作原本就存在的【部位破壞】機制的存在感以外，另外能做的就是追加不同的重要系統，而本作在戰鬥系統上加料的就是「龍氣」系統

那這個龍氣系統，和過往魔物獵人系列本家的天彗龍龍氣，又是完全不一樣的東西了，只能說CAPCOM在取名這方面實在很偷懶

本作的龍氣你可以理解為魔物的失衡值，或是如果你有玩《隻狼》的話，理解成體幹值也可以，大多狀況下，玩家的攻擊都會減少魔物的龍氣值，只要魔物的龍氣歸零，那就是直接現場倒地一回合，除了迴避率歸零之外，玩家所有打在倒地魔物身上的攻擊都是強制爆擊，回饋很好

龍氣傷害和血量傷害使用兩種不同的參數，所以某些招式、某些武器是強項是針對血量傷害，也有一些招式和武器，是針對龍氣傷害做特化，都可以依照玩家需求做規劃

龍氣歸零就會觸發倒地BREAK，拿出你所有輸出招呼他就對了，必定爆擊！ © CAPCOM

具體來說，物理和屬性攻擊力，都和血量傷害以及部位破壞傷害有所關連，而龍氣攻擊力就是真的自己玩自己的，只和龍氣傷害有關

那回頭說一下部位破壞，部位破壞系統在這次變化比較多，會因應魔物的狀態不同，時時刻刻都有所變化，能給玩家的好處比較花式，包含以下但不限於：

直接增加你素材報酬 增加對魔物的龍氣傷害 強制讓魔物當回合停機 減少魔物特定招式的傷害 強制解除魔物現在的強化狀態

等等

尤其《魔物獵人 物語 3》的敵方魔物傷害普遍偏高，尤其頭目級魔物傷害都是不太能惹的，因此活用部位破壞和策略性斷招，以及配合難以溝通的NPC隊友，讓各個強力頭目魔物在你需要牠倒地的時機點乖乖倒地，就成為本作的戰鬥核心，也從原本舊作的單純猜拳，迭代為層次豐富的敵我雙方心理博弈

這是筆者自己遊戲後期的龍氣打崩特化裝，即便面對天變古龍也是一槌就請牠倒 © 大王認真玩

《魔物獵人 物語 3》的周回機制、重複作業，與資源循環

承上，所以如果你是喜歡在RPG戰鬥中炫技並輾壓的人，本作能給你發揮的空間和舞台，但你也不用擔心本作戰鬥都全程燒腦，因為一旦你等級可以輾壓之後，除了BOSS戰都是可以一鍵掃蕩的，甚至還有不用進入戰鬥畫面的跑圖掃蕩機制，甚至要過分一點的話，也有人素材是這樣農的

故意碰觸地圖上魔物進戰鬥，使用染色球 下回合掃蕩，該魔物強制歸巢，拿一份魔物素材報酬 進入巢穴，找到奄奄一息的魔物，再地圖掃蕩一次，再拿第二份魔物素材報酬 掃蕩完之後選蛋，尤其鎮巢魔物被打敗之後還可以高速選蛋，更加提升嚴選效率

你看玩家是不是很過分(X)，說好的生態保育呢？你都保護了些什麼

整體來說，當年培育魔物之所以需要投入大量時間，或者說故意拖你時間，有很大一部份原因是：

因為有PVP系統所以要拖你時間

因為要拖你時間所以不能讓你PVP太輾壓

上述兩個拖時間的原因可說是互為表裡，你可以理解成是雞生蛋、蛋也生雞，兩件事情重複性超高，但本質又不是同一件事，尤其對於不打PVP的玩家，就變成明明沒享受到，卻要承擔莫須有的懲罰，也變成一個負面的循環

那因為本作拔除了PVP系統，也算是打斷了這個循環，所以培育魔物這件事情以結果來說確實是更加人性化，洗基因和環境被動技能的加入，除了是擴充玩家的育成選擇之外，嚴選基因的過程也不再像前作那樣令人生畏

但就事論事，如果你想養出各種客製特化魔物大隊，那如何再讓玩家更進一步減少重複作業感，依然是開發團隊未來可以優化的方向

掠奪偷蛋這件事情你在遊戲中應該會做個成千上萬次，這邊由CAPCOM親自示範給你看，什麼叫做作著打劫的事說著保育的話

本作在資源循環的規劃方面做得也不錯，例如你偷了蛋，在魔物身上拔下來你要的基因，接著剩下來的你用不到的魔物，你就可以直接放生去堆保育等級，堆完保育等級除了可以可以解鎖環境被動技能，還能解鎖亞種或二名，一石三鳥

所以現在資源循環的具體流程是這樣

1.你到處搬蛋搜刮劫掠

2.搬蛋完後孵化，海選你要的個性和技能

3.拔下你要的技能基因，以及留下你要的個性魔物

4.拔完基因的魔物，與個性不合你需求的魔物，全部丟去野外提升生態等級

5A.提升完生態等級之後，你重新去搬蛋，會解鎖更多技能，然後回到1繼續迴圈

5B.也許你提升完生態等級之後，會解鎖新的亞種魔物或是二名魔物，然後同樣回到1繼續迴圈

以上這個迴圈作得算是不錯，等於是你摸彩一次可以抽N次獎，除了迴圈越多次好處越多以外，也有保底機制，給玩家的情緒回饋算不錯，多少能減少玩家在重複作業上的煩躁感

如果你熟悉《魔物獵人XX》那本作觸發二名現世的機制應該有滿多地方會讓你會心一笑，例如鏖魔是真的跟獵人有仇 © 大王認真玩

《魔物獵人 物語 3》的視覺效果與敘事調性

本作的視覺表現上，相較於前兩作，這次《魔物獵人 物語 3》的人物頭身比整個抽高，算是最直觀的改變，也是讓玩家明白感受到，「開發組似乎想擺脫低齡化市場」的目標，同時也跳脫《魔物獵人》系列本家的框架，展現另一個面相的生態脈絡，那值得拿出來另外講的，是本作有不少運鏡魄力不錯

不過敘事上就稍微尷尬一點，這邊要分成兩個角度來看

首先是，如果你要跟前作《魔物獵人 物語 2》做比較，那筆者說實話，也講主觀一點，筆者玩遊戲三十幾年，說長不長、說短也不短，玩過的遊戲就算沒有一千款也有八百款。

其中《魔物獵人 物語》1~3代這三片，以結果來說我都算首發就參戰，在我玩遊戲的三十幾年當中，我從沒見過像《魔物獵人 物語 2》這麼離譜這麼糟糕的劇本，《魔物獵人 物語 2》是筆者玩過劇情最差勁的RPG，沒有之一的那種

當初《魔物獵人 物語 》一代的劇本還算中規中矩，雖然沒有太大亮點但至少也是四平八穩，真的完全沒想到《魔物獵人 物語 2》的故事是端出一桶來報復社會的餿水，尤其當年反派劫掠玩家的火龍後，反派+火龍放出比主角+火龍更強的羈絆技大招，還要補嗆那句『你的羈絆真可笑』；反派描寫離譜就算了，在我方全程也是0尊嚴，除了無價值跑腿外，還透過友方NPC讓玩家不斷吃鱉、還三不五時被我方陣營打壓、女主角全程情緒勒索，在一個名為「Stories」的遊戲、把劇情當賣點的遊戲，結果充斥敵我雙方都不給玩家好過的故事展開，更是反社會到一個匪夷所思的程度

合理懷疑編劇應該是人生有遭逢被愛人戴綠帽之類的悲慘經歷，所以把這樣的展開投射到玩家身上做報復，一個他不好過你也別想爽的心態，所以如果你要拿3的劇情和2比，那當然是毫無疑慮的全面進化

再來是，如果你不拿《魔物獵人 物語 3》和前作做比較，那說實話整個故事走向算是中規中矩，故事展開大多都是情理之中、也在意料之內，所以在體驗劇情這一塊並沒有太多波瀾

少數意料之外的部分，則多半都不太是加分的地方，例如很多陰謀和伏筆與其說是雷聲大雨點小、更像是畫大餅和煙霧彈，不是重重拿起輕輕放下、就是乾脆不交代也不找個理由合理化一下，直接躺平裝死

而某些原本可能可以成為劇情爆點的伏筆，在遊戲過程當中，在正式揭盅答案之前，又給了太多太過量的暗示甚至是明示，深怕你猜不到後續發展一樣，導致真相攤牌的時候讓人毫無驚喜感

講白話，就是整個故事展開，披著一層想把受眾年齡往上拉的皮，但骨子裡依然是抓著低齡化三個字當盾牌的散漫和隨便，這算是比較可惜的地方

所以就回到最前面講的：

『《魔物獵人 物語》系列的定位一直都是幫本家《魔物獵人》開疆闢土，從另一個角度切入人與魔物的關係，同時擴大受眾和培養潛在客群，或者講白話一點，前兩作故意作那個低齡化劇情，擺明就是在小朋友心中播下有關《魔物獵人》的種子

那就事論事，尤其歷經《魔物獵人 物語 2》的反社會劇情，看起來在小朋友當中發揮影響力的這個成果，似乎不如CAPCOM的預期，因此《魔物獵人 物語 3》也就很乾脆的來個髮夾彎，開始把劇情上的受眾年齡層往上拉，劇情是有好一點，有幾幕場景的運鏡或展開也算令人動容，不過就整體劇情架構來說，如果你沒玩過前兩代那就還行，如果你有玩過前兩代，那你會發現《魔物獵人 物語 3》的故事本質，其實也就是把前兩作的起承轉合換個身分演，然後重新排列組合罷了，本質還是換湯不換藥

故事膩歸膩，但遊戲性本身還是不錯的，所以說實話，你能接受這個玩法的話，就會算是瑕不掩瑜，然後即便同樣的東西演了三次劇情太過跳針，但如果你沒玩過前兩片，那這片對你來說就是演第一次而已，頂多就是老套，應該還不會到膩

這種感覺就跟你去麥當勞點餐，你會發現即便你點餐的品名不同，但裡面實質上都是那一些冷凍材料在排列組合，說得不好聽一點，物語123這三片的劇情本質都是同樣的架構，同樣的火龍當主角兼背鍋、同樣的男二衝突矛盾、被蒙在鼓裡所以要找理由去旅行、同樣的真相還是雷聲大雨點小、同樣的災變與源頭，以及搞事的最終還是人，這些套路換湯不換藥的演了三代和十年，說實話多少還是有一點膩』

啊？你說上面這一段我已經開頭寫過了，怎麼好像是直接複製貼上搬過來了？

如果你有這個想法，那你是對的，同時你也就懂我心情了

因為上面這段事實上筆者並不是單純複製貼上，而是有更改過編排文字順序，但即便有更改順序，依然是只重複一次你就多少有一點點煩躁了

筆者可是《魔物獵人 物語 》、《魔物獵人 物語 2》、《魔物獵人 物語 3》三片都神似的劇本被迫跳針的玩了三次，就算排除培育魔物的部分，只看跑劇情的時間，三款加起來也是至少總共上百小時，同樣的東西、都是猜得到的古板展開，毫無懸念的跳針了一百多小時，那你要我怎麼不膩，對吧

《魔物獵人 物語 3》玩起來的實際優缺點

要提優缺點那就多少還是要曬一下人權，拒絕不懂裝懂的鍵指部雲評論，從我自身做起

筆者自己的《魔物獵人 物語 3》進度，我寫的評價不見得100%完全客觀，但我可以保證，絕對不會沒玩熟就隨便對你唬爛 © 大王認真玩

目前筆者進度是全成就、全裝備作齊作滿、全技能珠收齊收滿、全地圖寶箱達成率100%、全魔物收齊、全侵獸討伐、全天變古龍討伐，以及最坐牢的全101隻噗吱豬&豬王收齊

優點

探索地圖的回饋給得不錯

地圖可以直接標示路徑與絕大多數寶箱，好評

傳送點數量足夠，讓你來回跑圖體驗不會太拖沓，好評

故事設定上你是王子，這次終於有個合乎角色身分的體驗

上面提過的，資源循環規劃滿優

自由切換角色外觀和性別，免代價免付費，這是自《魔物獵人 物語》一代傳承下來的優良歷史

在你煩躁之前都算好玩

《魔物獵人》本家就一直存在的，看起來好吃又實用的料理系統，終於在《魔物獵人 物語 3》復活 © 大王認真玩

缺點

遊戲當中太多需要極限滑翔的地方，你起跳點不夠極限就是摔機重跑一次

整個遊戲都沒有真正的飛行，破關之後也沒有，如果你是PC玩家的話那還有得救，給你關鍵字「No gliding. Free flight.」

基因傳承儀式沒有記憶功能，搜尋基因來回切換頁面都要重新定位

主角的雄火龍レウス中文名叫「擂斯」但名字硬是要選個手字旁的「擂」字其實滿莫名的

「擂斯」從頭到尾都強制綁死在隊伍中，即便你主線破關也不能讓牠離隊，等DLC看看會不會改善

沒有二名裝備

2026年了還沒有武器外觀塑形，還沒有防具外觀分開穿搭

魔物的基因屬性強弱大小眼有點嚴重，尤其是在環境被動覺醒門檻的方面，更是離譜

雙屬性魔物的大招羈絆技，無法更動招式屬性，這件事情甚至不如前作，變成開倒車

地圖被動強弱太懸殊，強的就那些

只需要改色，生態上也可以直接使用現有場地，又只差臨門一腳就能追加的亞種怪物，沙獅子、朱鐮蟹、棘茶龍，沒出現

同上，紅兜和鎧裂覺得不開心

玩法和劇情上的割裂，遊戲一直強調生態保育，但說實話如果你想養個可以安穩過關、甚至是打完天變古龍的隊伍組合，那你做的事情必然都是傷天害理

滿多隊友的預設衣服很醜，半強迫你買衣服DLC

戰鬥中不讓你翻圖鑑，就是要逼你自己動手筆記去記對手的狀態變化和三猜屬性

名為STORIES但對故事細節不怎麼嚴謹，許多細節合理性破綻百出禁不起推敲

找100頭豬系統回歸，並且綁隱藏魔物和成就

其實早在當年《魔物獵人 物語》一代，就幹過「跟你說『魔物是我們的朋友』，但其實早已把雄火龍翅膀拆下來作成風車」，這種很割裂的事情 © CAPCOM

NPC隊友的預設服裝，筆者並沒有特別挑醜的裝，而是每個隊友的裝都差不多這麼醜，而且還不能換上你可以穿的素材裝，意圖要你買服裝DLC是司馬昭之心 © 大王認真玩

本作女主角(?)伊琳娜 個性算討喜，而且他是少數不用另購衣服DLC就可以有好看衣服的隊友

是不是缺點見仁見智的地方

拔掉PVP

拔掉玩家交換寵物功能

拔掉玩家組隊攻略高難度魔物功能

移除上述三樣就有機制的反面和報酬，就是換來本作培育節奏高速舒適化

沒得掃蕩的戰鬥，整體難度偏高，如果你不抄攻略又不農、就是強迫你要動腦

參戰魔物總數和前作是差不多的，有新人進就是有舊人出，所以這個名單就是幾家歡樂幾家愁

同步連擊系統有點半吊子，只能純打傷害偏偏又打不出傷害，左手低傷害、右手傷害低，你可以理解成這個系統作一半，你也可以理解成不強迫你連擊，但偏偏連擊又綁成就，所以整個左右腦互搏

本作大地圖中滿多俯瞰視角的View滿好的，但實際上本作沒有飛行功能，截圖純屬參考 © CAPCOM

寫在缺點那區的故事不嚴謹和100頭豬系統，我們拉出來另外講

故事的部分，我們前面講了開局雷聲大，其實越後面你會發現雨點越小，很多事情真相不是雞毛蒜皮、不然就是合理性和細節禁不起推敲，太多強行偶然的御都合展開，再不然就是乾脆不交代，例如為什麼小學生有充足到改變一個國家的超龍化關鍵學識？為什麼孿生火龍在亞茲萊爾與彼里昂是不祥象徵？為什麼要消滅其中一隻而非兩隻？有許多前期故弄玄虛的謎團，整個故事直到破關對真相都是隻字未提

簡單的說，就是畫了餅給你又不兌現，然後賭你打完主線會忘記他曾經畫過餅給你的概念

你猜看看這隻噗吱豬躲在哪裡？ © 大王認真玩

再來是百豬系統，會有一些北七拿這個系統以前就出現過來護航，但作為在3DS時代《魔物獵人 物語》一代就首發的玩家，筆者可以正面對決跟你說，這個系統在當初《魔物獵人 物語》一代就已經是廣受玩家惡評了

尤其一堆豬會鑽地躲起來，讓你無法直接看到的這個設計，這件事情在本作三代又是拐個彎的變本加厲擴大辦理，玩起來更讓人煩躁和扣分

就像今天有個店家收了你的錢，還賞了你左臉一次巴掌，難不成會因為再收你第二次錢，又再賞你右臉第二次巴掌，就會兩次巴掌都變成正義之舉嗎？

如果你今天面對收兩次錢再賞你兩次巴掌，是否為正義之舉的這個問題，你的答案是很荒謬的【沒錯，這很正義很合理】，那你先給我錢再來找我，我只收你一次錢就可以賞你兩次巴掌，我賞完巴掌後你要記得好好感謝我，因為照你邏輯拿錢還賞你巴掌本來就是正義之舉，記得五體投地好好跪拜

《魔物獵人 物語 3》值不值得購買

開宗明義，雖然筆者上面列了一排缺點，但憑良心講，即便缺點這麼多，都難以掩蓋本作在你煩躁感上來之前，確實是好玩的這個優點

尤其本作算是成功地在「輕度 RPG」與「重度養成」之間抓到了一個更廣泛的平衡帶，不是一個小小的平衡點，而是一整條平衡帶沒錯，因為當中有關於戰鬥強度和難度的部分，玩家能強化隊伍的手段相對多、也相對自由，你可以直接理解成想要怎麼樣的戰鬥難度、怎麼樣的培育爽度，你都可以自己決定

你對於自己戰略上的運籌帷幄有信心，那你就可以少練一點直推主線；如果你喜歡萬事俱備蓄勢待發的輾壓，你也可以農好農滿直接用數據優勢車過去

就事論事，雖然本作小缺點和尚待打磨的問題還不少，但在製作上這是一款充滿誠意的續作。雖然在某些系統節奏上仍有調整空間，但它所帶來的療癒感與養成成就感，足以讓你在地圖中徘徊百小時而不自知

就像《魔物獵人 物語 2》有官方自我吐槽紅到出圈的亞空間鐵山靠一樣，這次也是偶爾有這種有趣的官方認證 © 大王認真玩

整體來說，會推薦給以下幾個受眾群

－如果你玩過《魔物獵人 物語 》系列前兩片作品，也能接受本次《魔物獵人 物語 3》拔掉網路功能，如果你喜歡前兩片，那這片你也會喜歡

－如果你喜歡《魔物獵人》本家作品，想嘗試看看《魔物獵人》本家IP中已經很久沒有出現過的培育魔物功能，那說實話目前物語系列算是別無分號

－如果你想試看看有別於其他知名IP的培育寵物對戰遊戲，那目前《魔物獵人 物語 3》確實是款有在砸重金製作的培育寵物遊戲沒錯

總之，如果你能接受這個培育寵物、騎乘寵物的玩法，那無論你是老獵人還是新玩家，這都是值得一試的奇幻旅程，至少值得你蹲個特價或二手片，一定沒有問題