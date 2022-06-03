獨家專訪- Dani Pedrosa心中的三位勁敵

簡言之， Dani Pedrosa 是 MotoGP™偉大的車手之一。 這位西班牙車手在 2003 年贏得125cc 冠軍，在 2004 年成為250cc最年輕的冠軍車手，2005 年再次奪冠，並繼續成為現代賽車運動最具標誌性的人物之一。

2002 年，Pedrosa在他的125 cc 比賽第二個賽季，於傳奇的亞森 TT 賽道上贏得他的首場大獎賽。無論如何，我們今天就跳上那輛火車。'這正是我的記憶。“Pedrosa回憶起在荷蘭那個關鍵的下午。

從那時起，Pedrosa在頂級摩托車賽事享有輝煌的職業生涯。 2006 年，這位西班牙車手加入著名的 Repsol Honda 車隊，為他的 MotoGP™ 賽事效力，並在他的第四場比賽就在中國獲勝。 在 31 場勝利和同樣多的桿位之後，Pedrosa在 2018 年結束了 12 年的全職職業生涯。

Pedrosa被廣泛認為是從未獲得過 MotoGP™桂冠的最佳賽車手之一，他在受傷的職業生涯中至少三度獲得亞軍。他最終在 10 個賽季的總冠軍榜上排名不低於前四名，並且在這樣的過程中，與最優秀的車手進行較量。

2008 Spanish MotoGP™ winner Pedrosa with Valentino Rossi and Jorge Lorenzo © Repsol Media Service/Red Bull Content Pool

Pedrosa 笑著證實：最偉大的戰鬥之一是與Casey Stoner。它總是乾淨俐落，他雖是最快的但非最棘手的。 例如，當你與 Marc [Márquez] 或 Valentino [Rossi] 比賽時，有時他們的速度要快得多，這很明顯，但有時，當你以相同的速度或更快時，他們有其阻擋的方式讓你錯失良機。

“隨著職業生涯的進展，我跟進了並且更加清醒，但這種比賽方式並不是我天生的方式。 當我與Casey或 Jorge [Lorenzo] ]比賽時，關鍵在於誰是最快的，而非最狡猾的！”

當我與Casey或Jorge [Lorenzo]比賽時，關鍵在於誰是最快的，而非最狡猾的！ Dani Pedrosa

Pedrosa 的頂級賽事職業生涯幾乎跨越了 MotoGP™現今的時代，這讓他對現今大獎賽賽車的演變有了難得的認識。 MotoGP™ 於 2002 年開始，以四行程引擎取代了之前500cc二行程引擎級別。

現今，身為 Red Bull KTM 廠隊的開發測試車手，以及最近與車隊一起參加 2021 Styrian MotoGP™ 的外卡參賽者，Pedrosa 將摩托車的技術發展視為影響競爭平衡的關鍵因素。“技術在過去的幾年裡，空氣動力學和摩托車所擁有的所有新設備都發生了很大的變化，我們仍在等待事情的進展，”Pedrosa肯定地表示。

"一些製造商比其他製造商更先進，技術可能性中的規則仍然開放，所以我們沒有看到所有工廠都能在技術可能性上達到最佳性能。 我希望看到明確的技術規則，以便可以看到車手直接公平競爭，而不是過度依賴不同的技術。”

從 2022 年 MotoGP™ 世界錦標賽的前七輪比賽中來看，計有四名不同的獲勝者，這場比賽對車迷來說是一場激動人心的盛事。為比賽勝利進行的激烈爭奪戰已成為廠隊和衛星車隊之間每個週末比賽的標準，例如廠隊Ducati Lenovo與 Pramac Ducati 和 Gresini Racing Ducati 摩托車隊之間的常規戰鬥。

最重要的是，車迷們看到了正在出現的個人競爭，他們希望以Pedrosa、Stoner、Rossi和Lorenzo的方式寫下歷史。現在，這位擁有 112 個頂級頒獎台的車手，是如何評估當前偉大競爭對手中，未來成為 MotoGP™ 真正偶像的車手？

MotoGP™ rookie Enea Bastianini has been one of the stars of 2022 © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

“為了充分了解這些新人正在發生的事情，我們需要讓時間來證明。當焦點太近時，是很難判斷的。但可以肯定的是，有一波新的車手，但我們需要再等一點時間，看看誰能留下來爭奪頂級位置。隨著錦標賽的進行，你會看到每個人的成績都不好，但現在，競爭真的很接近，有些人即使在糟糕的一天也能拿到積分。”

因此，對於 Pedrosa 來說，現在判斷當前的 MotoGP™ 車手中哪些人將成為主要的比賽獲勝者和冠軍爭奪者，或者哪些人將在前線建立常規競爭者還為時過早。

Pedrosa表示，雖然這種不確定性以及獲勝者和登上頒獎台車手的多樣性可能對車迷來說是件好事，但以車手的角度來看，這齣戲並不完全盡如人意。

Dani Pedrosa at the 2018 Austrian MotoGP™ © GEPA pictures/Red Bull Content Pool

Pedrosa 表示：這取決於你如何看待這件事。如果你從冠軍的角度來看事情，這很好，因為你可以讓衛星車隊獲勝，這對於可能無法像廠隊那樣吸引觀眾的贊助商來說非常好。這對機械師和參與那些非廠隊的人來說亦是件好事——因為他們有機會可以贏得比賽。

“在此同時，這對參加 MotoGP™ 並且沒有立即參加廠隊比賽的 Moto2™ 車手來說是件好事，因為他們知道他們有機會與他們的衛星車隊一起贏得比賽。 從車手的角度來看，這並不好，因為這種不可預測的情況有點奇怪。當你為比賽做準備，整週都睡得很好，集中注意力，結果卻不如人意，有時很難理解為什麼會發生這種情況。”

Dani Pedrosa hard at work on Red Bull KTM Factory Racing's KTM RC16 © Philip Platzer/Red Bull Content Pool.jpg

在 2018 賽季末退役並受聘於 Red Bull KTM 廠隊之後，Pedrosa 於 2021 年在 Red Bull 賽道中擔任主角，在施蒂里亞大獎賽獲得第 10 名。 除此之外，這位西班牙王牌已經將他對速度的需求轉向了四輪，參加了 2022 年藍寶基尼 Super Trofeo Europe賽事，並對四輪賽車和賽車手產生了濃厚的興趣，現今則專注於幫助 KTM 重返MotoGP™前排的行列。

Pedrosa.表示：我肯定是Fernando Alonso和 Carlos Sainz Sr 的粉絲。從我還是個孩子的時候起，我就一直追隨 Carlos Sainz 參加的拉力賽，Marc Webber 是一位很好的朋友和有趣的人。我最尊敬的人是 Sébastien Loeb ，我看著他贏得了他參加的每一場比賽！我喜歡他的風格，他是位很酷的人。

“賽車很酷，是一種全新的體驗。 我以前從未參加過任何賽車比賽，所以一切都是新的感受。 我已經了解了車內的一切，從比賽中和比賽外的規則以及更換車手之類的事情。今年我將以外卡車手參加更多的賽車比賽，測試 KTM摩托車並努力讓車隊實現目標。”