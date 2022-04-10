2022 MotoGP世界摩托車大賽美洲戰報 - Brilliant Bastianini 再傳捷報

南美戰役一周後，MotoGP™ 車隊開拔前進北美和史詩般的美洲巡迴賽。 在Ducati統治了一個週末之後，Enea Bastianini 成為美國 COTA 賽道的新王者，他有計劃地贏得了冠軍，成為冠軍積分榜上的領頭羊。
緊追Bastianini後方，資深車手 Jack Miller 與 Álex Rins 的經典纏鬥對決之後拿下第三名。 六座世界冠軍得主 Marc Márquez 發揮了一次驚人的反擊攻勢，最終起死回生，獲得第六名。
拿下德克薩斯州美洲 MotoGP™ 排位賽前排的資格後，Ducati車隊寫下歷史紀錄並佔據了前五名位置。 2022 年 MotoGP™ 世界錦標賽第 4 輪比賽燈滅起跑後，Miller從第二位發車，領先桿位車手Jorge Martín.
首圈結束時，Miller 與 Martín 交換了領先優勢，讓 Gresini Racing Ducati 車隊的Bastianini得以接近。Miller在整個開場賽段持續在五輛Ducati中取得領先，並搶下最速圈成績。
Suzuki的 Rins 是第一位在第五圈衝破Ducati列車防線的車手，超越了 Francesco Bagnaia，並在 1 號彎迅速繞過 Pramac Ducati車隊的Johann Zarco，但最終被義大利車隊的高速度再次超越。
當 Zarco 和 Rins 互咬爭奪第四名時，Bastianini 持續與 Miller 和 Martin 的領先二人組保持周旋，接近中點，不料被 Rins 超越，進入 Zarco 與Suzuki 車手拉鋸爭奪第三名的局面 .
當前六輛車爭奪頒獎台大位時，Marc Márquez正慢慢捲土重來。 由於印度尼西亞的嚴重撞車事故，上回在阿根廷站也錯過比賽後，Márquez 重返賽場，並在多年來取得如此巨大成功的賽道上取得了穩固第九名的佳績。
比賽發車時不理想，他似乎陷入了困境，大車隊在第一個彎道剎車時位居最後一名，“COTA 之王”在還剩 10 圈時從最後一名躍升至第九名，成為賽道上最快的車手，並讓自己在領先陣容的五秒之內。
回到前排，Bastianini展現他有足夠的速度和抓地力，位居第二，Rins緊隨其後，Martín退至第四名，Miller與Bastianini此時拉開了近一秒的差距。
比賽最後 7 圈，Márquez再次超越冠軍衛冕者Fabio Quartararo進入第六名，而Miller的領先優勢在比賽進入最後五圈時被Bastianini迅速拉開。
倒數4 圈半，Bastianini終於在 12 號彎向Miller 發動攻勢。 義大利人隨後迅速拉開半秒多的差距，因為緊追其後，Márquez 鞏固了優異第六名的佳績。
在方格旗揮舞下，Bastianini 以行動證明是Ducati 車隊中的佼佼者，他出色地保護著輪胎，並在比賽後段以閃亮的速度衝鋒陷陣。 拿下其職涯第二次在頂級賽事的勝利，並在MotoGP™ 錦標賽積分榜的整體成績取得領先。
在Bastianini後方，Rins 和 Miller之間在終點線之前再次上演激動人心的第二次交鋒，澳大利亞車手稍遜一籌，最終擠上頒獎台的殊榮。
Márquez 以堅定的信念與毅力，衝線以第六名的成績完賽，表現出令人難以置信的力量，可以從一連串的傷病中恢復過來，並從激烈的比賽中再次重返優勢，終場積分進帳。
MotoGP™ of the Americas results
- Enea Bastianini (義大利) – Ducati
- Álex Rins (西班牙) – Suzuki
- Jack Miller (澳大利亞) – Ducati
- Joan Mir (西班牙) – Suzuki
- Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati
- Marc Márquez (西班牙) – Honda
- Fabio Quartararo (法國) – Yamaha
- Jorge Martín (西班牙) – Ducati
- Johann Zarco (法國) – Ducati
- Maverick Viñales (西班牙) – Aprilia
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