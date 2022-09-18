2022 世界摩托車大賽亞拉岡戰報 – Bastianini最後圈一竟全功

Gresini車隊的 Enea Bastianini 參加了一場精心算計的比賽，在最後圈一舉擊敗Ducati 車手和未來的隊友 Francesco Bagnaia，贏得亞拉岡MotoGP™的勝利。

有奪冠希望的Bagnaia在大部分比賽中皆從桿位發車，但本場賽事自第三位開始，Bastianini細心呵護著他的輪胎，並善盡發揮他的 Desmosedici GP21 機車每一功性能，終場，擊敗了上回在聖馬利諾 MotoGP™ 上阻礙他獲勝的人。

比賽前的重大新聞集中在六屆世界冠軍 Marc Márquez 重返 MotoGP™ 發車區。 在 2020 年 MotoGP™ 賽事的首輪比賽後，這位Honda車手為他的傷臂進行了第四輪手術，此時，出人意料地重返了賽場。

本賽季參加了六場比賽後，Márquez在排位賽拿下令人信服的第 13 名。 然而，他的回歸只持續了幾百公尺。 與 Fabio Quartararo 一起不幸又悲壯的轉倒事故，結束了他下午的大獎賽，從開場第一圈就看到了許多戲劇性的張力。

Enea Bastianini leads KTM's Brad Binder in the early stages Aragón © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Ducati機車佔據發車區前三位，當 2022 年 FIM MotoGP™ 世界錦標賽第 15 輪比賽燈滅起跑時，桿位車手Bagnaia取得最佳開局，領先隊友 Jack Miller .

不久之後，幾起看起來頗嚇人的事故讓賽事更顯驚險。 第一起是冠軍領頭羊Fabio Quartararo，他與剛回歸的Márquez撞個正著。 第二是稍遠之處，看到 Takaaki Nakagami 在魚貫集團中發生擦撞事故。

待混亂場面塵埃落定後，Bagnaia 繼續領先Red Bull KTM廠隊的 Brad Binder 後者自第 9 位發車，依慣例取得出色的起步。Miller則在比賽的第三圈繞過Binder，此時Ducati佔據1、2位，Bastianini擠進前四名。

第五圈，Bastianini為Ducati取得一、二、三位，Binder落至第四位，並對第三名的Miller採取攻擊行動，此時頒獎台的爭奪戰愈演愈烈，至少七輛車進入現實的纏鬥競爭。

Jack Miller leads a Ducati train in Aragón © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

兩圈後一切都變了，當Bastianini從Miller手中取得第二名，後方是 KTM 車隊的Binder。Miller稍早比賽的節奏似乎受到了影響，因為澳大利亞車手在第九圈開始時，發現自己落到第五名，而Bastianini在剎車的情況下趁機超越了Bagnaia，在第一彎取得領先地位。

Bastianini的領先優勢只持續了幾個彎道，在一次失誤讓Bagnaia重獲領先地位。這使 Gresini 車隊的車手重新回到第二位，並被一個非常快速的 Binder 牽制住了。

到中場時，Bastianini繼續對Bagnaia採取緊迫盯人戰術，此時， Binder 領先Aleix Espargaró 的情況下穩守第三位。

It was close, but Bastianini beat Bagnaia in Aragón after a thrilling duel © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Bastianini能否追上Bagnaia並複製他們在上一場米薩諾賽事，上演激動人心的對決戲碼？

最後五圈，答案似乎是肯定的。Bastianini縮小與領先者的差距，在長直道上明顯縮小了間距，但未能足夠接近紅色Ducati。

隨著最後一圈的來臨，Bastianini向Bagnaia施加了壓力。在亞拉岡摩托城賽道的最後一次巡迴賽中，Gresini 車手在七號彎採取了行動，以驚人的速度奪取了領先地位。

Bastianini 成功保住了今年的第四場勝利，並強調他與 Bagnaia 的對抗可能是 MotoGP™下一個標誌性的競爭，因為兩人將在 2023 年的 Ducati Lenovo 車隊並肩作戰。前兩名之後，登上頒獎台的是Aprilia車隊的 Espargaró，重新崛起的 Binder 強壓 Miller 之前獲得第四名，而 Jorge Martín 以第六名完賽。

2022 世界摩托車大賽亞拉岡站戰績

Enea Bastianini (義大利) – Ducati Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Brad Binder (南非) – KTM Jack Miller (澳大利亞) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati Luca Marini (義大利) – Ducati Johann Zarco (法國) – Ducati Álex Rins (西班牙) – Suzuki Marco Bezzecchi (義大利) – Ducati