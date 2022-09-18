Enea Bastianini leads Francesco Bagnaia at the 2022 Aragon MotoGP.
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MotoGP

2022 世界摩托車大賽亞拉岡戰報 – Bastianini最後圈一竟全功

本週末，Enea Bastianini在亞拉岡摩托城MotoGP™ 經典賽事中，當車手的冠軍爭奪戰愈演愈烈之際，最末圈終於擊敗勁敵Francesco Bagnaia贏得冠軍殊榮。
由 James W Roberts 編寫
5 min read發佈於
Gresini車隊的Enea Bastianini 參加了一場精心算計的比賽，在最後圈一舉擊敗Ducati 車手和未來的隊友 Francesco Bagnaia，贏得亞拉岡MotoGP™的勝利。
有奪冠希望的Bagnaia在大部分比賽中皆從桿位發車，但本場賽事自第三位開始，Bastianini細心呵護著他的輪胎，並善盡發揮他的 Desmosedici GP21 機車每一功性能，終場，擊敗了上回在聖馬利諾 MotoGP™ 上阻礙他獲勝的人。
比賽前的重大新聞集中在六屆世界冠軍 Marc Márquez 重返 MotoGP™ 發車區。 在 2020 年 MotoGP™ 賽事的首輪比賽後，這位Honda車手為他的傷臂進行了第四輪手術，此時，出人意料地重返了賽場。
本賽季參加了六場比賽後，Márquez在排位賽拿下令人信服的第 13 名。 然而，他的回歸只持續了幾百公尺。 與 Fabio Quartararo 一起不幸又悲壯的轉倒事故，結束了他下午的大獎賽，從開場第一圈就看到了許多戲劇性的張力。
Enea Bastianini leads KTM's Brad Binder in Aragón during the early phase of the Grand Prix.
Enea Bastianini leads KTM's Brad Binder in the early stages Aragón
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Ducati機車佔據發車區前三位，當 2022 年 FIM MotoGP™ 世界錦標賽第 15 輪比賽燈滅起跑時，桿位車手Bagnaia取得最佳開局，領先隊友Jack Miller.
不久之後，幾起看起來頗嚇人的事故讓賽事更顯驚險。 第一起是冠軍領頭羊Fabio Quartararo，他與剛回歸的Márquez撞個正著。 第二是稍遠之處，看到Takaaki Nakagami 在魚貫集團中發生擦撞事故。
待混亂場面塵埃落定後，Bagnaia 繼續領先Red Bull KTM廠隊的Brad Binder後者自第 9 位發車，依慣例取得出色的起步。Miller則在比賽的第三圈繞過Binder，此時Ducati佔據1、2位，Bastianini擠進前四名。
第五圈，Bastianini為Ducati取得一、二、三位，Binder落至第四位，並對第三名的Miller採取攻擊行動，此時頒獎台的爭奪戰愈演愈烈，至少七輛車進入現實的纏鬥競爭。
Jack Miller leads Jorge Martin and Johann Zarco at the Aragon MotoGP.
Jack Miller leads a Ducati train in Aragón
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兩圈後一切都變了，當Bastianini從Miller手中取得第二名，後方是 KTM 車隊的Binder。Miller稍早比賽的節奏似乎受到了影響，因為澳大利亞車手在第九圈開始時，發現自己落到第五名，而Bastianini在剎車的情況下趁機超越了Bagnaia，在第一彎取得領先地位。
Bastianini的領先優勢只持續了幾個彎道，在一次失誤讓Bagnaia重獲領先地位。這使 Gresini 車隊的車手重新回到第二位，並被一個非常快速的 Binder 牽制住了。
到中場時，Bastianini繼續對Bagnaia採取緊迫盯人戰術，此時， Binder 領先Aleix Espargaró 的情況下穩守第三位。
Enea Bastianini beats Francesco Bagnaia as the chequered flag is waved at the Aragon Grand Prix.
It was close, but Bastianini beat Bagnaia in Aragón after a thrilling duel
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Bastianini能否追上Bagnaia並複製他們在上一場米薩諾賽事，上演激動人心的對決戲碼？
最後五圈，答案似乎是肯定的。Bastianini縮小與領先者的差距，在長直道上明顯縮小了間距，但未能足夠接近紅色Ducati。
隨著最後一圈的來臨，Bastianini向Bagnaia施加了壓力。在亞拉岡摩托城賽道的最後一次巡迴賽中，Gresini 車手在七號彎採取了行動，以驚人的速度奪取了領先地位。
Bastianini 成功保住了今年的第四場勝利，並強調他與 Bagnaia 的對抗可能是 MotoGP™下一個標誌性的競爭，因為兩人將在 2023 年的 Ducati Lenovo 車隊並肩作戰。前兩名之後，登上頒獎台的是Aprilia車隊的 Espargaró，重新崛起的 Binder 強壓 Miller 之前獲得第四名，而Jorge Martín以第六名完賽。

2022 世界摩托車大賽亞拉岡站戰績

  1. Enea Bastianini (義大利) – Ducati
  2. Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati
  3. Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia
  4. Brad Binder (南非) – KTM
  5. Jack Miller (澳大利亞) – Ducati
  6. Jorge Martín (西班牙) – Ducati
  7. Luca Marini (義大利) – Ducati
  8. Johann Zarco (法國) – Ducati
  9. Álex Rins (西班牙) – Suzuki
  10. Marco Bezzecchi (義大利) – Ducati
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