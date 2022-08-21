2022 MotoGP世界摩托車大賽奧地利戰報 - Miller登上頒奬台榮耀

超過 90,000 名車迷在 Red Bull 賽道見證了奧地利 MotoGP™ 的精彩表現， Jack Miller 連續第二次登上頒獎台，拿下第三名佳績，其隊友及冠軍強勁挑戰者 Francesco Bagnaia 衝線奪冠。

Miller勇猛抵抗來自 Pramac Ducati 車手 Jorge Martín 在比賽後段的一些強勢追擊壓力，之前這位西班牙籍車手還英勇的嘗試與澳大利亞車手爭奪最後一個頒獎台位置時轉倒。

Ducati車隊在Red Bull賽道排位賽中取得主導地位，佔據前六名中的五位， Enea Bastianini 拿下其職涯的首次桿位佳績。在大獎賽的稍早賽段，義大利摩托車繼續在周日下午佔據主導地位。經過 28 圈艱苦奮戰，終場他們有兩位車手登上頒獎台殊榮。

Jack Miller in Action am Red Bull Ring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

奧地利 MotoGP™ 大獎賽燈滅起跑，此時，Ducati的Bagnaia率先從開場的右側彎道中脫穎而出，所有車手都在比賽狀況下首次通過了新引入的2B 彎道。

相安無事狀況並沒有持續太久，Joan Mir在 4 號彎轉倒。在前方，Bagnaia帶領一隊人馬由四輛Ducati摩托車組成的列隊向前奔馳，Miller位居前三名，Martín第四緊追其後。

第四圈時，Ducati四人組與排在第五位Maverick Viñales的差距超過一秒，而Miller則超越了Bastianini推進至第二位，此時，Ducati Lenovo戰隊分佔前兩名位置。

兩圈後，輪到Martín進攻Bastianini並取得第三名，緊追其後的是衛冕世界冠軍車手Fabio Quartararo。不過，義大利車手Bastianini在 4 號彎因機械問題滑出了賽道，最後退賽收場。

Jorge Martín vor Enea Bastianini in Österreich © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

回到前方領先集團，Miller對Bagnaia採取了行動，但在最後一個彎道被他的隊友防守成功，被迫重回第二位。到第 10 圈時，Pramac Ducati的 Martin 明顯追上了 Ducati 二人組，落後Miller 不到半秒差距。

Martín很快就縮小了與Miller之間的差距，此時進入第一名激烈的三人爭奪戰，Quartararo 排名第四，緊隨其後的是 Aleix Espargaró。到一半時，Martín看來掌控良好。不過，Quartararo儘管收到了違反賽道限制的警告，但還是給這位西班牙籍車手施加了強大的壓力。

此牽制得到了回報，因為Martín在新增加彎道的第一部分剎車時犯錯，讓 Quartararo 趁機晉升至第三位，而在前方，Bagnaia 與Miller之間的差距拉大到十分之七秒。

當Martín從領先的三名車手中落後時，Bagnaia則將他與Miller的領先優勢擴大到一秒以上，還剩最後六圈，Quartararo目標是打敗Miller奪取第二名。然而，早早有望登上頒獎台的Martín則火力銳減，然而，進入最後五圈後，他逐漸追進了 Quartararo。

Brad Binder wurde beim KTM-Heimrennen nach Startplatz 11 solider Siebter © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

這一切都在 2B 減速彎道開始，因為 Quartararo 衝向 Miller 的內側並取得第二位，緊隨其後的是 Martín，他無法完全保持穩定。但Martín並沒有被嚇倒，開始向澳大利亞車手施壓，之後更嘗試對Miller採取大膽的行動，但在最後一圈開始時不慎轉倒，終結了他登上頒獎台的希望。

Martín的不幸讓Miller今年第五次輕鬆地登上頒獎台榮耀，而前方，Bagnaia在 Quartararo 之前上演了 MotoGP™ 的三連勝戲法。馬丁亦非省油的燈，不知何故設法回到他的Ducati車上，終場衝線拿下第十名，而 Pramac Racing 的隊友 Johann Zarco 在奧地利斯皮爾伯格度過了一個相當平靜的下午，最終獲得第五名。

再往後方， Brad Binder 成為Red Bull KTM廠隊中表現最好的車手。這位南非籍車手自第 11 位發車後，終場在車隊主場比賽中獲得出色的第七名，再次見證他是 RC16 摩托車的專業。

2022 MotoGP世界摩托車大賽奧地利戰績

Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati Fabio Quartararo (法國) – Yamaha Jack Miller (澳大利亞) – Ducati Luca Marini (義大利) – Ducati Johann Zarco (法國) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Brad Binder (南非) – KTM Álex Rins (西班牙) – Suzuki Marco Bezzecchi (義大利) – Ducati Jorge Martín (西班牙) – Ducati