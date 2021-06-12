Pérez arrived in parc ferme without his car, but with a win
© Getty Images/Red Bull Content Pool
MotoGP

週末的狂熱-MotoGP-F1-WRC傳捷報

上週末不僅看到世界級賽車運動三連冠佳績，還上演了令人難忘的精采大戲。這一切發生的過程與時間且讓我們娓娓道來。
由 James W Roberts 編寫
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Sébastien Ogier

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Sergio Pérez

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Miguel Oliveira

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地表上最快、最激動人心的三項賽車運動都在同一個週末舉行，這實屬罕見。 更妙的是，當這三項賽事上演了令人幾乎無法遺忘的運動佳績和戲劇化的時刻，真要感恩你所熱愛的賽車運動是如此的盪氣迴腸令人興奮不已。
6 月 4 日至 6 日的周末，義大利薩丁島拉力賽舉行的世界拉力大賽、加泰隆尼亞的MotoGP™ 和F1一級方程式亞塞拜然大獎賽。真是一個充滿活力的周末，兩輪和四輪的明星都展現了令人激動的震撼與爆發力。
世界拉力大賽，世界冠軍 Sébastien Ogier 贏得驚人的勝利；在 MotoGP™ 中， Miguel Oliveira 以激動人心的騎行率先得分；F1大賽中，Sergio Pérez在瘋狂的亞塞拜然大獎賽取得光榮的勝利，並將世界冠軍爭奪戰的分差高潮拉開。
萬一你想要再回顧一下 - 以下是這一切發生的經過與時刻。
早上08.08分：世界拉力大賽衛冕冠軍的 Sébastien Ogier 在義大利薩丁島拉力賽最後一天開始，領先Toyota隊友 Elfyn Evans 34 秒，當時距離其職涯的第 52 場勝利只有4個賽段。
下午1.01分：Ducati 車隊的 Jack Miller 以精湛的騎行超越桿位車手 Fabio Quartararo，贏得MotoGP™ 加泰隆尼亞的領先優勢。
下午1.05分：Red Bull KTM 廠隊車手 Miguel Oliveira 在加泰隆尼亞 MotoGP™大賽飆速至領先位置。
下午1.16分：Sébastien Ogier 在薩丁島贏得轟動的勝利！ 在義大利薩丁島炎熱的天氣中，這位7座 WRC 冠軍軍手以主導地位終結了周末賽事，從周六的 SS12 賽段開始，他贏得今年賽季的第3場拉力賽分站冠軍，超越Elfyn Evans取得領先優勢。
下午1.36分：Oliveira鞏固了他在巴賽隆納-加泰隆尼亞賽道的領先優勢，Pramac Ducati 車隊的 Johann Zarco居第2位。
下午1.42分：Oliveira和 KTM車隊贏得空前的勝利！ Oliveira 在最後一圈牽制了 Johann Zarco 的強烈攻勢，贏得了他在頂級摩托車賽事的第3場分站冠軍，在冠軍領先者 Fabio Quartararo 受時間判罰後，Ducati的 Jack Miller 意外登上頒獎台的榮耀。
Sébastien Ogier (FRA) and Julien Ingrassia (FRA) of team Toyota Gazoo Racing are seen on performing during the World Rally Championship Sardinia in Olbia, Italy on June 6, 2021.
Sébastien Ogier jumps a crest in Sardinia
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Toyota driver Sébastien Ogier made light work of the tree-lined roads in Sardinia.
An Ogier masterclass
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Sébastien Ogier looks unstoppable alongside Julien Ingrassia during the World Rally Championship Sardinia.
Unstoppable
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
The whole Toyota Gazoo Racing team celebrate Sébastien Ogier and Julien Ingrassia’s big WRC win in Sardinia, Italy.
A team effort
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Sébastien Ogier was overjoyed at his latest win and celebrated his big WRC Rally Italia Sardegna victory by riding an inflatable toy in the water.
“I’m quite glad I came now”
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya.
KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya.
Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step.
Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya
Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Given his chance, Pérez grabbed it with both hands
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Max Verstappen of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Verstappen got no reward for his prodigious pace
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Lewis Hamilton of Mercedes at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Perez was home free after Hamilton's error
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Sergio Pérez of Red Bull Racing Honda at the Azerbaijan Grand Prix on June 6, 2021.
Baku was beautiful for Pérez once again
© Getty Images/Red Bull Content Pool
下午 2 點：亞塞拜然大獎賽在巴庫燈滅起跑！
下午2.30分：Ferrari車隊Charles Leclerc在起跑頭圈從桿位取得領先地位，但感謝強勁的節奏及進站速度，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen 在巴庫取得領先地位。
下午2.43分：Sergio Pérez推升至第2位，讓Aston Martin Red Bull車隊取得前兩名位置。
下午 3.15分：受到Lance Stroll嚴重失速撞車事故影響，安全車出動，Verstappen仍維持領先地位。
下午3.34分：可謂是Max 的災難！ 第 47 圈 Verstappen 看來即將取得勝利，但荷蘭籍車手因後輪發生嚴重爆胎事故，以高速撞進了防護牆，此時紅旗出現。 所有人的目光都聚焦在他能否重新啟動……
下午3.59分：安全車領軍衝刺了兩圈決定重啟賽事，Perez居領先位置。
下午4.16分：重啟賽事後，Mercedes車手Lewis Hamilton從第2位直接飊進第1個彎道，讓Perez有個乾淨的賽道，而這位世界冠軍衛冕者則位於賽道的後方。
下午4.18 分： Checo 奪冠！Pérez面對壓力了得，贏得其職業生涯的第2場勝利，也是他為Aston Martin Red Bull車隊贏得的第1座分站冠軍。 他與 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 一起登上頒獎台的殊榮，全程他與Ferrari’的 Charles Leclerc纏鬥激烈，而其新秀隊友 Yuki Tsunoda 以第7名完賽，拿下他在F1的最佳績。
想要再次看到精采的賽事嗎？好消息！下一場世界級賽車運動的三連賽將在 6 月 24 -27 日的周末燈滅起跑。準備好迎接更瘋狂、更精采的兩輪和四輪賽事。精采賽事值得期待...

即將來臨的賽事行程

  • 6月19-20 日 - MotoGP, 德國站
  • 6月18-20 日 - F1, 法國站
  • 6月26-27 日 - MotoGP, 荷蘭站
  • 6月24-27 日 - WRC, 肯亞站
  • 6月25-27 日 - F1, 奧地利站
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