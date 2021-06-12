地表上最快、最激動人心的三項賽車運動都在同一個週末舉行，這實屬罕見。 更妙的是，當這三項賽事上演了令人幾乎無法遺忘的運動佳績和戲劇化的時刻，真要感恩你所熱愛的賽車運動是如此的盪氣迴腸令人興奮不已。
6 月 4 日至 6 日的周末，義大利薩丁島拉力賽舉行的世界拉力大賽、加泰隆尼亞的MotoGP™ 和F1一級方程式亞塞拜然大獎賽。真是一個充滿活力的周末，兩輪和四輪的明星都展現了令人激動的震撼與爆發力。
世界拉力大賽，世界冠軍 Sébastien Ogier 贏得驚人的勝利；在 MotoGP™ 中， Miguel Oliveira 以激動人心的騎行率先得分；F1大賽中，Sergio Pérez在瘋狂的亞塞拜然大獎賽取得光榮的勝利，並將世界冠軍爭奪戰的分差高潮拉開。
萬一你想要再回顧一下 - 以下是這一切發生的經過與時刻。
早上08.08分：世界拉力大賽衛冕冠軍的 Sébastien Ogier 在義大利薩丁島拉力賽最後一天開始，領先Toyota隊友 Elfyn Evans 34 秒，當時距離其職涯的第 52 場勝利只有4個賽段。
下午1.01分：Ducati 車隊的 Jack Miller 以精湛的騎行超越桿位車手 Fabio Quartararo，贏得MotoGP™ 加泰隆尼亞的領先優勢。
下午1.05分：Red Bull KTM 廠隊車手 Miguel Oliveira 在加泰隆尼亞 MotoGP™大賽飆速至領先位置。
下午1.16分：Sébastien Ogier 在薩丁島贏得轟動的勝利！ 在義大利薩丁島炎熱的天氣中，這位7座 WRC 冠軍軍手以主導地位終結了周末賽事，從周六的 SS12 賽段開始，他贏得今年賽季的第3場拉力賽分站冠軍，超越Elfyn Evans取得領先優勢。
下午1.36分：Oliveira鞏固了他在巴賽隆納-加泰隆尼亞賽道的領先優勢，Pramac Ducati 車隊的 Johann Zarco居第2位。
下午1.42分：Oliveira和 KTM車隊贏得空前的勝利！ Oliveira 在最後一圈牽制了 Johann Zarco 的強烈攻勢，贏得了他在頂級摩托車賽事的第3場分站冠軍，在冠軍領先者 Fabio Quartararo 受時間判罰後，Ducati的 Jack Miller 意外登上頒獎台的榮耀。
下午 2 點：亞塞拜然大獎賽在巴庫燈滅起跑！
下午2.30分：Ferrari車隊Charles Leclerc在起跑頭圈從桿位取得領先地位，但感謝強勁的節奏及進站速度，Aston Martin Red Bull車隊的Max Verstappen 在巴庫取得領先地位。
下午2.43分：Sergio Pérez推升至第2位，讓Aston Martin Red Bull車隊取得前兩名位置。
下午 3.15分：受到Lance Stroll嚴重失速撞車事故影響，安全車出動，Verstappen仍維持領先地位。
下午3.34分：可謂是Max 的災難！ 第 47 圈 Verstappen 看來即將取得勝利，但荷蘭籍車手因後輪發生嚴重爆胎事故，以高速撞進了防護牆，此時紅旗出現。 所有人的目光都聚焦在他能否重新啟動……
下午3.59分：安全車領軍衝刺了兩圈決定重啟賽事，Perez居領先位置。
下午4.16分：重啟賽事後，Mercedes車手Lewis Hamilton從第2位直接飊進第1個彎道，讓Perez有個乾淨的賽道，而這位世界冠軍衛冕者則位於賽道的後方。
下午4.18 分： Checo 奪冠！Pérez面對壓力了得，贏得其職業生涯的第2場勝利，也是他為Aston Martin Red Bull車隊贏得的第1座分站冠軍。 他與 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 一起登上頒獎台的殊榮，全程他與Ferrari’的 Charles Leclerc纏鬥激烈，而其新秀隊友 Yuki Tsunoda 以第7名完賽，拿下他在F1的最佳績。
想要再次看到精采的賽事嗎？好消息！下一場世界級賽車運動的三連賽將在 6 月 24 -27 日的周末燈滅起跑。準備好迎接更瘋狂、更精采的兩輪和四輪賽事。精采賽事值得期待...
即將來臨的賽事行程
- 6月19-20 日 - MotoGP, 德國站
- 6月18-20 日 - F1, 法國站
- 6月26-27 日 - MotoGP, 荷蘭站
- 6月24-27 日 - WRC, 肯亞站
- 6月25-27 日 - F1, 奧地利站
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