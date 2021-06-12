地表上最快、最激動人心的三項賽車運動都在同一個週末舉行，這實屬罕見。 更妙的是，當這三項賽事上演了令人幾乎無法遺忘的運動佳績和戲劇化的時刻，真要感恩你所熱愛的賽車運動是如此的盪氣迴腸令人興奮不已。

6 月 4 日至 6 日的周末，義大利薩丁島拉力賽舉行的世界拉力大賽、加泰隆尼亞的MotoGP™ 和F1一級方程式亞塞拜然大獎賽。真是一個充滿活力的周末，兩輪和四輪的明星都展現了令人激動的震撼與爆發力。

萬一你想要再回顧一下 - 以下是這一切發生的經過與時刻。

早上08.08分： 世界拉力大賽衛冕冠軍的 Sébastien Ogier 在義大利薩丁島拉力賽最後一天開始，領先Toyota隊友 Elfyn Evans 34 秒，當時距離其職涯的第 52 場勝利只有4個賽段。

下午1.01分： Ducati 車隊的 Jack Miller 以精湛的騎行超越桿位車手 Fabio Quartararo，贏得MotoGP™ 加泰隆尼亞的領先優勢。

下午1.05分： Red Bull KTM 廠隊車手 Miguel Oliveira 在加泰隆尼亞 MotoGP™大賽飆速至領先位置。

下午1.36分： Oliveira鞏固了他在巴賽隆納-加泰隆尼亞賽道的領先優勢，Pramac Ducati 車隊的 Johann Zarco 居第2位。

下午1.42分： Oliveira和 KTM車隊贏得空前的勝利！ Oliveira 在最後一圈牽制了 Johann Zarco 的強烈攻勢，贏得了他在頂級摩托車賽事的第3場分站冠軍，在冠軍領先者 Fabio Quartararo 受時間判罰後，Ducati的 Jack Miller 意外登上頒獎台的榮耀。

Sébastien Ogier jumps a crest in Sardinia © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool An Ogier masterclass © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool Unstoppable © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool A team effort © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool “I’m quite glad I came now” © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool KTM's Miguel Oliveira leads Ducati's Johann Zarco in Catalunya © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliveira leads the MotoGP™ pack in Catalunya © Gold & Goose/Red Bull Content Pool Miguel Oliveira celebrates KTM's return to the top step © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Miguel Oliveira confirmed KTM's return to form in Catalunya © Gold & Goose / Red Bull Content Pool Given his chance, Pérez grabbed it with both hands © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen got no reward for his prodigious pace © Getty Images/Red Bull Content Pool Perez was home free after Hamilton's error © Getty Images/Red Bull Content Pool Baku was beautiful for Pérez once again © Getty Images/Red Bull Content Pool

下午 2 點： 亞塞拜然大獎賽在巴庫燈滅起跑！

下午2.30分： Ferrari車隊Charles Leclerc在起跑頭圈從桿位取得領先地位，但感謝強勁的節奏及進站速度，Aston Martin Red Bull車隊的 Max Verstappen 在巴庫取得領先地位。

下午2.43分： Sergio Pérez推升至第2位，讓Aston Martin Red Bull車隊取得前兩名位置。

下午 3.15分： 受到Lance Stroll嚴重失速撞車事故影響，安全車出動，Verstappen仍維持領先地位。

下午3.34分： 可謂是Max 的災難！ 第 47 圈 Verstappen 看來即將取得勝利，但荷蘭籍車手因後輪發生嚴重爆胎事故，以高速撞進了防護牆，此時紅旗出現。 所有人的目光都聚焦在他能否重新啟動……

下午3.59分： 安全車領軍衝刺了兩圈決定重啟賽事，Perez居領先位置。

下午4.16分：重啟賽事後，Mercedes車手Lewis Hamilton從第2位直接飊進第1個彎道，讓Perez有個乾淨的賽道，而這位世界冠軍衛冕者則位於賽道的後方。

下午4.18 分： Checo 奪冠！Pérez面對壓力了得，贏得其職業生涯的第2場勝利，也是他為Aston Martin Red Bull車隊贏得的第1座分站冠軍。 他與 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly 一起登上頒獎台的殊榮，全程他與Ferrari’的 Charles Leclerc纏鬥激烈，而其新秀隊友 Yuki Tsunoda 以第7名完賽，拿下他在F1的最佳績。

想要再次看到精采的賽事嗎？好消息！下一場世界級賽車運動的三連賽將在 6 月 24 -27 日的周末燈滅起跑。準備好迎接更瘋狂、更精采的兩輪和四輪賽事。精采賽事值得期待...

即將來臨的賽事行程

6月19-20 日 - MotoGP, 德國站

6月18-20 日 - F1, 法國站

6月26-27 日 - MotoGP, 荷蘭站

6月24-27 日 - WRC, 肯亞站

6月25-27 日 - F1, 奧地利站