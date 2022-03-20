2022 世界摩托車大賽印尼戰報 – 雨中戰神Oliveira

睽違25 年，世界頂級摩托車賽事首度進軍印尼，在歷經數小時的暴雨和縮短賽事圈數後，Red Bull KTM廠隊的 Miguel Oliveira 在濕地天氣裡贏得驚人的勝利。

原定當地時間下午 3 點開始，龍目島Mandalika國際賽道的比賽最終延後了一個多小時後開始。在極具挑戰的賽道條件下，Oliveira超越了Fabio Quartararo贏得他在頂級賽事的第四場勝利，快速又充滿活力的 Johann Zarco 則為Pramac Ducati車隊贏得第三名。

遺憾的是，八座世冠的 Marc Márquez 未能將印尼賽道加入他廣泛比賽的獲勝名單。這位Honda車手在早上的熱身賽中發生嚴重的摔車事故後，遭受腦震盪並被送往醫院做進一步的檢查，隨後被宣布不適參賽，這讓本應在第 14 位發車的西班牙籍車手度過了一個艱難的周末。

Riders battle for position in the spray at the 2022 Indonesian MotoGP™ © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

當MotoGP™印尼站終於燈滅起跑之際，當時雨還不停的落下，這對 23 名車手來說確實是一個艱難的挑戰。當車隊在開場的彎道中魚貫通過時，桿位車手Fabio Quartararo掌握主控率先出彎，超越了KTM 的Oliveira和Ducati的 Jack Miller .

但沒過多久，Oliveira找回摩托車足夠的抓地力和信心，從而在第二圈開始取得領先，Miller緊追其後。第二圈結束時，Miller上升至領先位置，證明了他在 MotoGP™ 中雨神的封號。

很快輪到了 Álex Rins 和 Johann Zarco 超越謹慎的 Quartararo ，並開始嘗試挑戰 Oliveira 和 Miller 的領先二人組，他們在四圈後交換了位置，不過，KTM 車手在前方早早取得了最速圈的成績。

KTM's Miguel Oliveira chases down leader Jack Miller © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

剩下20 圈中最後 13 圈要跑時，雨終於停了，此時Oliveira在追趕Miller時拉開了兩秒多的差距。在中途，Oliveira又增加了一秒的優勢，因為Miller將注意力從領先優勢轉移到追逐Rins 和 Zarco二人組，後者最後被證實是本站賽道上最快的車手。

Zarco 終於從 Rins 手中奪回了第三名，並希望縮小與第二名Ducati車手Miller的差距。法國車手很快就追近Miller，迫使澳大利亞籍車手必須採取嚴密的防守策略，兩人決鬥讓Quartararo抓住了機會，並在三路之爭中奪回第二名。

進入最後一圈，迅速的 Quartararo 鞏固了第二名位置，並期待在比賽中超越Oliveira,，此時 Zarco 最終攻破Miller的防線進入第三名，登上其職涯第 12 個 MotoGP™ 頒獎台的殊榮。

Johann Zarco scored a hard won podium in Indonesia © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

在前方，Oliveira可謂是銳不可當。儘管來自 Quartararo後方的壓力，Red Bull KTM廠隊的車手不畏艱難，持續找回贏得冠軍的節奏與速度，並掌控了在極其險峻的條件，最後衝線拿下其職涯在頂級賽事的第四次勝利。

Oliveira的隊友Brad Binder，上一站在卡達的第二名及本站以第八名完賽成績，總積分進入第二名位置，可謂是Red Bull KTM廠隊的雙重喜悅。這意味著車隊進軍阿根廷站，在車手和車隊的積分榜上都處於優勢地位。

Miguel Oliveira celebrates victory in Indonesia © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

2022 MotoGP™世界摩托車大賽印尼戰績

Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM Fabio Quartararo (法國) – Yamaha Johann Zarco (法國) – Ducati Jack Miller (澳大利亞) – Ducati Álex Rins (西班牙) – Suzuki Joan Mir (西班牙) – Suzuki Franco Morbidelli (義大利) – Yamaha Brad Binder (南非) – KTM Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Darren Binder (南非) – Yamaha