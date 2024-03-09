Pedro Acosta能否在其 MotoGP™ 首季稱王？
為了獲得 GASGAS RC16 的良好操控感覺，你必須適應哪些關鍵因素？
為了在比賽開始時立即獲得領先位置、在比賽中長距離設置機車或了解輪胎和碳盤的工作原理（這些都是 MotoGP™ 中的特殊內容）是這種適應的一些例子。 我可能把注意力集中在非常基本的事情上，但我認為從長遠來看，在這個類組中的進步將會是非常重要。
我很高興能與那些一直相信我，並陪伴我走上這段我想繼續很多年旅程的人在一起
對於體能要求，你是否也需要適應更高的要求？
事實上，我們已經在所有方面都做了一些工作。 我來到 MotoGP™ 時身體很瘦，沒有太多肌肉，所以我的許多運動都集中在增加肌肉質量和體重上，同時也沒有忘記有氧運動。 適合長距離比賽和亞洲等高溫天氣的比賽非常重要； 當然，也可能是今年最艱難的地方。
進入頂級類組引起了轟動，這會給你帶來額外的壓力嗎？
沒有壓力，就沒有期望…我認為最糟糕的是創造錯誤的期望。 我們在季前測試中一直非常努力，但到目前為止我們只觸及了表面。 在我們上賽道爭奪位置之前，我們無法進行更多分析。 外界的評論都很好，但我們必須現實一點，放輕鬆。 MotoGP™ 在過去 10 年裡發生了很大變化。 技術進步和空氣動力學已將這些機器變得非常快速且具有高度的性能，因此腳踏實地非常重要。
我要保持冷靜。 希望在這個賽季中能夠慢慢學習並提高競爭排名，逐漸慢慢變得更好
對於那些在世界錦標賽開始前已將你列為 MotoGP™ 最快車手的人，有什麼想說的嗎？
我要保持冷靜。 希望在這個賽季中能夠慢慢學習並提高競爭排名，逐漸慢慢變得更好，一點一點地學習並提升積分榜成績。 我們必須看看如何開始第一場比賽，並從那裡設定實現可行的目標。說我們要爭奪世界冠軍有點牽強，但我希望我們在賽季中期保持競爭力。
這將是你參加世界錦標賽的第四年，你已經贏得了兩個冠軍（2021 年的 Moto3™ 和 2023 年的 Moto2™），但您的運動生涯並不像看起來那麼順利…
到目前為止，我的職業生涯一直是一個夢想。 但我確實也經歷過非常艱難的時刻，尤其是當我簽署了第一份 Moto3™ 比賽合約時，一夜之間我發現自己置身街頭。 幸運的是，在這三年裡，我周圍有一群很棒的人，我能夠讓事情繼續下去。 有時事情非常艱難，我甚至看到我的職業生涯可能戛然而止。 面對無法參加世界錦標賽的情況，Red Bull 和 KTM 給了我再參加一年新秀盃的機會，這很不尋常，讓我保持活躍，並有另一次參加世界錦標賽的機會。 我對那些一直相信我並陪伴我走過這段旅程的人感到非常高興，我想繼續很多年。
你從 Moto2™ 中學到了什麼對你在 MotoGP™ 比賽中有所幫助？
我從 Moto2™ 學到的是，你必須非常冷靜地對待它。 緊張和匆忙做每件事是沒有用的。 某些事情注定會發生，它就會發生，無論它是什麼。 此外，我確信焦慮或竭盡全力想要某樣東西的慾望對你來說是不好的。 它讓你蒙上陰影，你無法集中注意力，你會犯錯，最終可能會經歷不愉快或困難的後果。 我在 Moto2™ 的第一年就是這樣，這次我不會措手不及。
最後，本季你將擁有什麼優勢？
開啟我職涯新篇章的幻想與渴望。 我很興奮也很受鼓舞，能夠加入 Red Bull GASGAS Tech3 車隊的精英摩托車行列，他們相信我，當然我也會全力以赴，讓我們共同的旅程充滿回報。 我們前面的路還很長，還有很多事情需要改進，但只要心安理得，我們就能一起做偉大的事情。