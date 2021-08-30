MotoGP™ 自 2019 年以來，首次重返英格蘭北安普敦郡歷史悠久的銀石賽道。 6萬7,000 名觀眾見證了一場引人入勝的英國 MotoGP™大獎賽，在最後1圈，Ducati的

和Aprilia車隊的 Aleix Espargaró.展開了一段撼動之心第3名爭奪戰戲碼。