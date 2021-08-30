Honda's Pol Espargaró scored a season-best result at Silverstone
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MotoGP

2021 MotoGP世界摩托車大賽英國戰報 –Pol Espargaró贏得本季最佳績

Ducati車隊的 Jack Miller帶出了最後一圈的煙花，由於桿位車手Pol Espargaró期待在銀石賽道再創佳績，最後衝線，以微幅差距錯過登上頒獎台的契機。
由 James W Roberts 編寫
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Jack Miller

AustraliaAustralia

Pol Espargaró

SpainSpain

Brad Binder

South AfricaSouth Africa

Marc Márquez

SpainSpain

Iker Lecuona

SpainSpain

Jorge Martín

SpainSpain
MotoGP™ 自 2019 年以來，首次重返英格蘭北安普敦郡歷史悠久的銀石賽道。 6萬7,000 名觀眾見證了一場引人入勝的英國 MotoGP™大獎賽，在最後1圈，Ducati的Jack Miller 和Aprilia車隊的 Aleix Espargaró.展開了一段撼動之心第3名爭奪戰戲碼。
毫無疑問，在下午比賽的亮點中，Miller設法追上稍早的領先者Aleix Espargaró。但儘管如此，在還剩幾百公尺短暫領先的情況下，但他仍無法堅持回到 MotoGP™前3名的行列中。
對Aleix Espargaró 的弟弟Pol Espargaró來說，週末的實力證明是一次突破性的表現。 在效力Repsol Honda車隊開始後，這位西班牙籍車手在排位賽中，至今贏得他在頂級賽事的第3個桿位佳績，讓銀石賽道的觀眾驚艷不已。這位 2013 年Moto2 ™的冠軍車手取得起跑的優勢，帶領大隊進入該領域平坦的 Hanger 直線道，他的兄弟 Aleix緊追在後。
Ducati-Pilot Jack Miller in Action, bei der MotoGP 2021 in Silverstone, Großbritannien.
Jack Miller sorgte in der letzten Runde für Hochspannung
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比賽的稍早階段，哥哥Alex Espargaró與Pol Espargaró即開始了兄弟鬩牆的對抗，冠軍領先者Fabio Quartararo取得第3位，其次是Francesco Bagnaia和Miller。第4圈時，Quartararo切入 Espargaró 兄弟之間，進入 Woodcote 綜合賽段，此時Ducati雙人組 Bagnaia 和 Miller 在前三輛摩托車後方，看來積極且追勁十足。
1圈後，Quartararo 與 Pol Espargaró 取得前方領先地位，但很快就輸給了 Aleix Espargaró，但目前最大的問題是，Pol Espargaró的前輪軟胎能否堅持到最後一段距離，以讓這位西班牙籍車手第1次與Honda登上頂級賽事頒獎台的殊榮？
答案在最後還剩 12 圈時，Álex Rins追上了 Pol Espargaró，後者是在隊友Marc Márquez 提前退賽後，Repsol Honda唯一在場上的賽車。 然而，對於年輕的Espargaró來說，這並未造成他的退縮，反而展現積極的速度與節奏，終場離頒獎台僅有微幅差距。
6座世界冠軍車手Marc Márquez，在第1圈與Jorge Martín發生擦撞意外後退出了英國 MotoGP™大獎賽，但他的弟弟 Álex Márquez 在比賽的後段，證明了自己的實力，倒數剩下7圈之際，他已將他的LCR Honda賽車追進至第7名位置。
Hondas Pol Espargaró führt das Feld auf der Hangar Straight in die erste Runde, bei der MotoGP 2021 in Silverstone, Großbritannien.
Hondas Pol Espargaró führt das Feld auf der Hangar Straight an
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與 Álex Márquez 一樣，Miller 似乎也找到了一些以前難以捉摸的比賽速度，並將目標瞄準在 Pol Espargaró第4名的位置，在此過程中也寫下他的最速圈佳績。 沒過多久，Miller就在還剩 6 圈的情況下奪回了第4名，重新燃起爭奪頒獎台位置的希望。
Miller在5場比賽中首次尋求前3名的佳績，卻在方格旗的揮舞下告終，而且遙不可及。澳大利亞籍車手在最後1圈與最終獲得第3名的Aleix Espargaró,進行了一場戲劇性的決鬥，後者讓Aprilia車隊展露頭角首次登上頒獎台的榮耀。而Quartararo終線奪冠，取得壓倒性的勝利，並擴大了他的冠軍領先優勢，而Rins緊追其後，拿下第2名佳績。
Pol Espargaró 原可以在英格蘭度過一個美好的下午。他從桿位出發，並取得本賽季迄今最好的成績，在法國排名第8，本站超越優秀的Brad Binder之前，保持並獲得第5名的好成績。
Red Bull KTM廠隊的南非籍車手，上一次在奧地利Red Bull賽道上取得令人難以忘懷的勝利，本站從發車區的第 11 位飆升至第 6 位，緊追其後的是另一名 KTM 車隊的Iker Lecuona ，他連續第2次獲得冠軍錦標賽前 10 名的佳績，優異的表現還領先令人印象深刻排名第8的 Álex Márquez。

2021 MotoGP世界摩托車大賽英國站戰績

  1. Fabio Quartararo – Yamaha (法國)
  2. Álex Rins – Suzuki (西班牙)
  3. Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙)
  4. Jack Miller – Ducati (澳大利亞)
  5. Pol Espargaró – Honda (西班牙)
  6. Brad Binder – KTM (南非)
  7. Iker Lecuona – KTM (西班牙)
  8. Álex Márquez – Honda (西班牙)
  9. Joan Mir – Suzuki (西班牙)
  10. Danilo Petrucci – KTM (義大利)
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