MotoGP™ 自 2019 年以來，首次重返英格蘭北安普敦郡歷史悠久的銀石賽道。 6萬7,000 名觀眾見證了一場引人入勝的英國 MotoGP™大獎賽，在最後1圈，Ducati的Jack Miller 和Aprilia車隊的 Aleix Espargaró.展開了一段撼動之心第3名爭奪戰戲碼。
毫無疑問，在下午比賽的亮點中，Miller設法追上稍早的領先者Aleix Espargaró。但儘管如此，在還剩幾百公尺短暫領先的情況下，但他仍無法堅持回到 MotoGP™前3名的行列中。
對Aleix Espargaró 的弟弟Pol Espargaró來說，週末的實力證明是一次突破性的表現。 在效力Repsol Honda車隊開始後，這位西班牙籍車手在排位賽中，至今贏得他在頂級賽事的第3個桿位佳績，讓銀石賽道的觀眾驚艷不已。這位 2013 年Moto2 ™的冠軍車手取得起跑的優勢，帶領大隊進入該領域平坦的 Hanger 直線道，他的兄弟 Aleix緊追在後。
比賽的稍早階段，哥哥Alex Espargaró與Pol Espargaró即開始了兄弟鬩牆的對抗，冠軍領先者Fabio Quartararo取得第3位，其次是Francesco Bagnaia和Miller。第4圈時，Quartararo切入 Espargaró 兄弟之間，進入 Woodcote 綜合賽段，此時Ducati雙人組 Bagnaia 和 Miller 在前三輛摩托車後方，看來積極且追勁十足。
1圈後，Quartararo 與 Pol Espargaró 取得前方領先地位，但很快就輸給了 Aleix Espargaró，但目前最大的問題是，Pol Espargaró的前輪軟胎能否堅持到最後一段距離，以讓這位西班牙籍車手第1次與Honda登上頂級賽事頒獎台的殊榮？
答案在最後還剩 12 圈時，Álex Rins追上了 Pol Espargaró，後者是在隊友Marc Márquez 提前退賽後，Repsol Honda唯一在場上的賽車。 然而，對於年輕的Espargaró來說，這並未造成他的退縮，反而展現積極的速度與節奏，終場離頒獎台僅有微幅差距。
6座世界冠軍車手Marc Márquez，在第1圈與Jorge Martín發生擦撞意外後退出了英國 MotoGP™大獎賽，但他的弟弟 Álex Márquez 在比賽的後段，證明了自己的實力，倒數剩下7圈之際，他已將他的LCR Honda賽車追進至第7名位置。
與 Álex Márquez 一樣，Miller 似乎也找到了一些以前難以捉摸的比賽速度，並將目標瞄準在 Pol Espargaró第4名的位置，在此過程中也寫下他的最速圈佳績。 沒過多久，Miller就在還剩 6 圈的情況下奪回了第4名，重新燃起爭奪頒獎台位置的希望。
Miller在5場比賽中首次尋求前3名的佳績，卻在方格旗的揮舞下告終，而且遙不可及。澳大利亞籍車手在最後1圈與最終獲得第3名的Aleix Espargaró,進行了一場戲劇性的決鬥，後者讓Aprilia車隊展露頭角首次登上頒獎台的榮耀。而Quartararo終線奪冠，取得壓倒性的勝利，並擴大了他的冠軍領先優勢，而Rins緊追其後，拿下第2名佳績。
Pol Espargaró 原可以在英格蘭度過一個美好的下午。他從桿位出發，並取得本賽季迄今最好的成績，在法國排名第8，本站超越優秀的Brad Binder之前，保持並獲得第5名的好成績。
Red Bull KTM廠隊的南非籍車手，上一次在奧地利Red Bull賽道上取得令人難以忘懷的勝利，本站從發車區的第 11 位飆升至第 6 位，緊追其後的是另一名 KTM 車隊的Iker Lecuona ，他連續第2次獲得冠軍錦標賽前 10 名的佳績，優異的表現還領先令人印象深刻排名第8的 Álex Márquez。
2021 MotoGP世界摩托車大賽英國站戰績
- Fabio Quartararo – Yamaha (法國)
- Álex Rins – Suzuki (西班牙)
- Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙)
- Jack Miller – Ducati (澳大利亞)
- Pol Espargaró – Honda (西班牙)
- Brad Binder – KTM (南非)
- Iker Lecuona – KTM (西班牙)
- Álex Márquez – Honda (西班牙)
- Joan Mir – Suzuki (西班牙)
- Danilo Petrucci – KTM (義大利)
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