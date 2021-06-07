在巴塞隆納-加泰隆尼亞賽道舉行的MotoGP™ 比賽又一場快速且激動人心的午後，這是Red Bull KTM廠隊和 Miguel Oliveira 一次偉大的勝利。這位葡萄牙籍車手在與 Pramac Ducati 車隊 Johann Zarco 在最後圈進行了一番激烈的纏鬥後，終於在西班牙東北部贏得令人難忘且榮耀的勝利。

儘管來自最受歡迎Fabio Quartararo發起的強烈挑戰，但Oliveira在比賽的大部分時間沉著應戰，並保持領先的地位。Oliveira 的 KTM 機車在這2.89 英里賽道上擁有挑戰Yamaha 的性能與實力，進入最後1圈的是 Johann Zarco 的 Pramac Ducati機車，他希望終止 Oliveira 的勝利派對，但這位在最高級別3座分站冠軍的車手仍堅持奮戰至最後，終場衝線贏得可歌可泣驚人的勝利。

在前兩名的後方，仍有進一步戲劇性的發展，因為 Quartararo 的車服皮革似乎在前方裂開，而他正與Ducati的 Jack Miller 爭奪第3名位置。正當Miller想要奪得第3位時，這位法國籍車手遂收到時間的判罰，進而Miller獲得第3名確立，這也是他在 2021 年賽季第3次登上 MotoGP™ 頒獎台的殊榮，並與剛剛鞏固第2名的Zarco一起在冠軍爭奪戰中保持前方的領先地位，目前僅落後Quartararo 14分。

KTM-Pilot Miguel Oliveira feiert seinen dritten Sieg in der Königsklasse © Red Bull Content Pool

Quartararo從前排發車開始 24 圈的比賽，這是他在本賽季連續第5個桿位，但Miller在Ducati的優越性能下超越了Yamaha車手，進入了開場右左右轉彎的序列，緊追其後是後來居上KTM車隊的 Oliveira。

第2圈，Oliveira超越了Miller搶走了領先優勢，此時Quartararo落後至第5名，但在第3圈開始時，當Zarco從排位第3名起跑後落居後方，此時急起直追，Quartararo很快又掉至第6名。

當冠軍衛冕者Joan Mir 與Aprilia 車隊的Aleix Espargaró爭奪第3名時，前方KTM 的Oliveira 在稍早賽段看來從容應對，而 Miller 緊追其後僅落後1秒，但到了第 10 圈，一切都變了。

前方集團經過重整後，比賽漸漸安定了下來。Oliveira仍然保持領先，緊追其後是平穩的Quartararo，Miller則在 Zarco 的 Pramac Ducati 機車壓力下滑落至第4位。

Miguel Oliveira führt bei der MotoGP™ in Katalonien © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

僅僅1圈後，Quartararo 在Oliveira的追逐攻勢下陷入苦戰，並在第 12 圈的第 4 進彎處採取行動，Oliveira重新取回領先優勢，保持節奏與速度。就在此時，一組5輛機車遂在後方為爭奪頒獎台的位置風雲再起。

有一位車手，此時，再次證明了他的速度、成熟技巧與冷靜的頭腦，那就是Zarco。 這位Ducati車手在第 16 圈開始重新奪回第3名，超越了Mir，而Zarco很快地就追近至Miller.機車的後方。

比賽來到最後5圈，領先者Oliveira和Quartararo之間的決鬥成為主要焦點，但如果出現任何問題，Zarco 和Miller則在後方伺機而動。Oliveira的 KTM看來快速、平穩且一致，突然之間，在進入倒數第3圈時，Zarco跑到位於第2名Quartararo的右方準備超越行動。

第 22 圈開始，Zarco 超越他的同胞，此時Quartararo 位置跑偏，又立即發現自己受到後方Miller的壓力。當這位澳大利亞籍車手希望拿下第2名時，Quartararo 的皮革車服似乎爆開了，因為他的胸板護甲從他身上飛了出來，瞬間對他的速度及注意力造成極大的影響。

Pramac Ducati-Pilot Johann Zarco verpasste den Sieg nur knapp © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

在Miller和Quartararo的纏鬥中，還剩最後1圈時，Zarco就在領先者Oliveira的右側，差距迅速縮小，堪稱是 2021 年 MotoGP™ 賽季最激動人心的高潮之一。

不幸的是，對 Zarco 來說，他原想首場頂級賽事勝利即將到手，在他前方 0.175 秒處就此結束了， Oliveira 沉穩應戰抵抗後方巨大的壓力，最後衝線贏得其職業生涯的第3座 MotoGP™ 冠軍寶座。Miller在賽道上獲得第4名，但由於Quartararo受到判罰，他朝前移動1名登上了頒獎台的殊榮。

如果 MotoGP™ 賽事有其後照鏡，那麼 Red Bull KTM 廠隊在賽季初的掙扎就會在其中。在卡達站羅賽爾國際賽車場的前兩輪比賽中經歷了艱難的比賽後，奧地利車隊正在迎接豐厚的果實。Oliveira的勝利延續了上週末在穆杰羅賽事的第2名，而其隊友Brad Binder在上一輪第5名的基礎下，本站拿下第8名。

Miguel Oliveira und KTM kehren zurück auf die Siegerstraße © Gold & Goose / Red Bull Content Pool

在歷經長期持續的傷病復原之後，6座世界冠軍車手 Marc Márquez 展現了他既有的實力與特質，在稍早賽段處於緊張狀態時—他從排位第12 名晉級至第4名。但對這位Honda車手不幸的是，他在第8圈行經第 10 號彎道處遭遇低傾角轉倒意外，滑出了賽道，但這些跡象再再顯示Márquez逐漸重返前線的企圖心是值得令人期待的。

這位 2018 年 Moto3™ 冠軍曾在發車途中遭遇轉倒意外，終場以令人印象深刻的第 14 名完賽，期待他的賽季能夠早日重回正軌，並在下一場德國薩克森寧大獎賽中能有更好的成績與表現。

2021 MotoGP™加泰隆尼亞大獎賽戰績