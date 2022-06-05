Johann Zarco and Jorge Martin celebrate a double podium for Pramac at the 2022 MotoGP™ of Catalunya.
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MotoGP

2022 MotoGP 世界摩托車大賽加泰隆尼亞戰報 – Martin與 Zarco登上頒獎台殊榮

MotoGP™加泰隆尼亞站怪異的結束，讓 Aleix Espargaro 提前一圈停了下來慶祝，這也讓 Jorge Martin、Johann Zarco 和 Joan Mir 儘速超越。終場Fabio Quartararo 衝線奪冠。
由 Paul Keith 編寫
5 min read發佈於
衛冕世界冠軍的Fabio Quartararo，週末在加泰隆尼亞的 MotoGP™ 比賽中，這位法國車手從前排領先發車，並在蒙特梅洛（Montmelo）低抓地力的巴賽隆納-加泰隆尼亞賽道上一馬當先、揚長獨走。
但桿位車手Aleix Espargaro在最後一圈奇怪地提前慶祝第二名後，這應該是他最不想記憶的一天，他沒有意識到還有一圈要跑。
為時已晚，Aprilia 車手讓Pramac車隊Jorge MartinJohann Zarco 二人組獲得了第二和第三名，而 Joan Mir 也超越了他，最後西班牙籍車手拿下第五名。 瞬間，Aleix不僅枉費輝煌的桿位，還錯失了他為保持領先強勢超越Martin所付出的努力。
Jorge Martin passes Aleix Espargaro with team-mate Johann Zarco close behind at the 2022 MotoGP™ of Catalunya.
Jorge Martin passes Aleix Espargaro at the MotoGP™ of Catalunya
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在開始的前三圈，Pramac GP22 上的 Martin 超越 Espargaro 進入第一個彎角，取得第二名。Espargaro奮起反擊，第 10 圈在同一位置戮力超越重新獲得第二名。之後隨著Espargaro開始與輪胎奮戰不懈時，Martin在第 16 圈重新取得領先，但Espargaro也不遑多讓，在僅剩 4 圈時再次奪回第二名位置。
然後就是他大錯的開始。看著方格旗的Espargaro停下了腳步，此時，雙手抱頭，一臉鬱悶地走回維修站。
對於取得出色開局的 Mir 來說，這是一個令人印象深刻的回歸，這位 2020 年世界冠軍在第一圈從第 17 位快速升至第 6 位，騎行著他的 Suzuki 呼嘯經過賽道時，引起眾人的矚目。
當義大利籍車手在第一圈被淘汰後，Zarco的第三名也有助法國人在世界錦標賽積分榜上超越Francesco Bagnaia進入第四名位置。

Marc Márquez 的主場車迷發來支持的信息

Ducati車手——上回在穆杰羅站比賽的優勝者——從第二名發車，但表現不佳，最後被 Takaaki Nakagami連累。這位日本籍車手在濕滑的路面上因剎車失速，導致他的 LCR Honda前部轉倒撞毀，並同時也掃走了 Bagnaia 和 Suzuki 的 Alex Rins。
輪胎管理可謂至關重要，連帶也帶走了Gresini Ducatis 車隊的Fabio Di GiannantonioEnea Bastianini ，以及Honda廠隊車手 Stefan Bradl
KTM stars Brad Binder and Miguel Oliveira each other race around the Circuit de Catalunya.
KTM's Brad Binder and Miguel Oliveira race around the Circuit de Catalunya
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令人印象深刻的是 KTM車隊的明星Brad BinderMiguel Oliveira ，他們在積分方面進行了一場精彩的纏鬥，葡萄牙車手試圖超越他的隊友時一度偏離了賽道；終場他們分別獲得第 8 和第 9 名，而 Álex Márquez 則為LCR Honda車隊從最後一名升至第 10 名。 新秀 Remy Gardner 和 Darryl Binder 分別拿下第 11 和第 12，Jack Miller排名第 14， Raúl Fernandez（Tech3）獲得第 15 取得最後積分。
Quartararo 目前在錦標賽積分榜中領先 Espargaro 22 分，Bastianini 落後 53 分，超越 Bagnaia 66 分。下一輪MotoGP™比賽將於 6 月 19 日在德國 Sachsenring 賽道舉行，精采賽事，敬請期待。

加泰隆尼亞戰績前10名

  1. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
  2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
  3. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
  4. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
  5. Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP)
  6. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
  7. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP)
  8. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
  9. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
  10. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)

2022 MotoGP 世界摩托車大賽積分榜目前排名 (前10名)

  1. Fabio Quartararo 147pts
  2. Aleix Espargaro 125pts
  3. Enea Bastianini 94pts
  4. Johann Zarco 91pts
  5. Francesco Bagnaia 81pts
  6. Brad Binder 73pts
  7. Alex Rins 69pts
  8. Joan Mir 69pts
  9. Jack Miller 65pts
  10. Marc Márquez 60pts
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