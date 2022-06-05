2022 MotoGP 世界摩托車大賽加泰隆尼亞戰報 – Martin與 Zarco登上頒獎台殊榮

Ducati車手——上回在穆杰羅站比賽的優勝者——從第二名發車，但表現不佳，最後被

連累。這位日本籍車手在濕滑的路面上因剎車失速，導致他的 LCR Honda前部轉倒撞毀，並同時也掃走了 Bagnaia 和 Suzuki 的 Alex Rins。