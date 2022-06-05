2022 MotoGP 世界摩托車大賽加泰隆尼亞戰報 – Martin與 Zarco登上頒獎台殊榮

衛冕世界冠軍的Fabio Quartararo，週末在加泰隆尼亞的 MotoGP™ 比賽中，這位法國車手從前排領先發車，並在蒙特梅洛（Montmelo）低抓地力的巴賽隆納-加泰隆尼亞賽道上一馬當先、揚長獨走。
但桿位車手Aleix Espargaro在最後一圈奇怪地提前慶祝第二名後，這應該是他最不想記憶的一天，他沒有意識到還有一圈要跑。
為時已晚，Aprilia 車手讓Pramac車隊Jorge Martin 和 Johann Zarco 二人組獲得了第二和第三名，而 Joan Mir 也超越了他，最後西班牙籍車手拿下第五名。 瞬間，Aleix不僅枉費輝煌的桿位，還錯失了他為保持領先強勢超越Martin所付出的努力。
在開始的前三圈，Pramac GP22 上的 Martin 超越 Espargaro 進入第一個彎角，取得第二名。Espargaro奮起反擊，第 10 圈在同一位置戮力超越重新獲得第二名。之後隨著Espargaro開始與輪胎奮戰不懈時，Martin在第 16 圈重新取得領先，但Espargaro也不遑多讓，在僅剩 4 圈時再次奪回第二名位置。
然後就是他大錯的開始。看著方格旗的Espargaro停下了腳步，此時，雙手抱頭，一臉鬱悶地走回維修站。
對於取得出色開局的 Mir 來說，這是一個令人印象深刻的回歸，這位 2020 年世界冠軍在第一圈從第 17 位快速升至第 6 位，騎行著他的 Suzuki 呼嘯經過賽道時，引起眾人的矚目。
當義大利籍車手在第一圈被淘汰後，Zarco的第三名也有助法國人在世界錦標賽積分榜上超越Francesco Bagnaia進入第四名位置。
Marc Márquez 的主場車迷發來支持的信息
Ducati車手——上回在穆杰羅站比賽的優勝者——從第二名發車，但表現不佳，最後被 Takaaki Nakagami連累。這位日本籍車手在濕滑的路面上因剎車失速，導致他的 LCR Honda前部轉倒撞毀，並同時也掃走了 Bagnaia 和 Suzuki 的 Alex Rins。
輪胎管理可謂至關重要，連帶也帶走了Gresini Ducatis 車隊的Fabio Di Giannantonio 與 Enea Bastianini ，以及Honda廠隊車手 Stefan Bradl。
令人印象深刻的是 KTM車隊的明星Brad Binder 和 Miguel Oliveira ，他們在積分方面進行了一場精彩的纏鬥，葡萄牙車手試圖超越他的隊友時一度偏離了賽道；終場他們分別獲得第 8 和第 9 名，而 Álex Márquez 則為LCR Honda車隊從最後一名升至第 10 名。 新秀 Remy Gardner 和 Darryl Binder 分別拿下第 11 和第 12，Jack Miller排名第 14， Raúl Fernandez（Tech3）獲得第 15 取得最後積分。
Quartararo 目前在錦標賽積分榜中領先 Espargaro 22 分，Bastianini 落後 53 分，超越 Bagnaia 66 分。下一輪MotoGP™比賽將於 6 月 19 日在德國 Sachsenring 賽道舉行，精采賽事，敬請期待。
加泰隆尼亞戰績前10名
- Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
- Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22)
- Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22)
- Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
- Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP)
- Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22)
- Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP)
- Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)
- Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16)
- Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V)
2022 MotoGP 世界摩托車大賽積分榜目前排名 (前10名)
- Fabio Quartararo 147pts
- Aleix Espargaro 125pts
- Enea Bastianini 94pts
- Johann Zarco 91pts
- Francesco Bagnaia 81pts
- Brad Binder 73pts
- Alex Rins 69pts
- Joan Mir 69pts
- Jack Miller 65pts
- Marc Márquez 60pts
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