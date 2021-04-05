一周內，世界摩托車大賽（MotoGP™World Championship）第2次在卡達杜哈（Lohas International）燈火通明的羅賽爾國際賽車場起跑，並寫下22圈的歷史記錄，繼一連串緊湊又扣人弦的激戰後，最後衝線前15名成績僅有些微差距。

最大問題是，在整場比賽過程上，那一輛義大利機車可以比上週末表現更好一點，並超越Yamaha 的M1？答案是否定的，但在本週，反而是他的Yamaha隊友Fabio Quartararo取代了Viñales贏得最後的冠軍寶座，超越老將Zarco及快槍菜鳥Martín，最後衝線前15名距離僅在8.9秒之內。

Back-to-back second places and the championship lead for Johann Zarco © David Goldman/Red Bull Content Pool

燈滅起跑之際，是Martín在180度第1個右側彎道中脫穎而出，後方Zarco緊追其後和Aprilia車隊快速起跑的Aleix Espargaró，Viñales被擠向前10名的後方，與兩位Suzukis 車手Álex Rins及現任衛冕冠軍車手Joan Mir一起。

然而，事情尚未完全明朗，1圈後，Zarco推進至第2，看來，整個頒獎台的爭奪戰態勢未明。當Rins挑戰Martin時，這位Ducati的菜鳥展現精湛的防守線以鞏固自己的領先優勢，並讓隊友Zarco保持必要的推拉動力，一直延伸到大獎賽的後半賽段。

半場結束時，9輛機車的距離不到1秒鐘，Ducati的 Miller-本賽季的開幕戰表現不甚理想，此時位居第5，位於其隊友Bagnaia之後。

最後10圈，Rins抓地力漸顯不足，Bagnaia滑落至第3位，Ducati車隊位居前3名，但此時所有人目光都投向了Mir和Miller之間的纏鬥，情勢也變得更為具體，兩人不僅近身纏鬥1次，而且還接觸了兩次，最終當晚兩位車手都沒得到好處。

Jack Miller banged bars more than once with Joan Mir © David Goldman/Red Bull Content Pool

比賽進入後段，當情況漸趨穩定時，領先的Ducati三人組迅速成團，直到Fabio Quartararo自後方殺出重圍，以第3名之姿打破了領先集團的集結，剩下最後5圈的情況下，他企圖奪下同胞Zarco第2名位置。

在前方，Martín繼續保持良好的輪胎狀態，維持強勁的節奏與速度，並在Ducati 和 Yamaha之間掀起激動人心的近戰策略，Miller漸漸回神，暫時回到第4位。

最後4圈，Quartararo暫時取得領先，他僅在第19圈開始輸給了Martín和Ducati無與倫比的大直線優勢，隨後他的行動一直保留在半圈並設法建立自己的領先級距，此時Zarco則出色地防守了Viñales捍衛第3名位置。

最後衝線，由Quartararo在方格旗的揮舞下勝出奪冠，Zarco展現超人的毅力與豐富的經驗，在一個星期內兩次奪得第2名佳績，而他的隊友則興奮慶祝參與MotoGP™大賽的第2場比賽，就奪得登上頒奬台的榮耀。

Jorge Martín is now firmly added to the growing list of MotoGP contenders © David Goldman/Red Bull Content Pool

儘管被迫以中性胎起跑，但KTM所做的不僅僅只是衝線完賽，最後Binder還出乎意料拿下前10名，這位南非籍車手獲得第8名。其隊友Oliveria的出色表現亦令所有人感到驚訝，他的起跑位置從第12位，到第6圈一路躍升至第6位，終場衝線第15名。

期待永不間斷的煙火和有史以來最激動人心的MotoGP™賽季之一，2021年將再次爆發起動。

MotoGP™ 杜哈戰報