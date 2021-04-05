2021 MotoGP杜哈戰報- Pramac Ducati車隊硬是要得-Zarco、Martín同登頒獎台殊榮
© David Goldman/Red Bull Content Pool
Johann Zarco帶領新秀隊友Jorge Martín，為Prammac Ducati車隊在杜哈大獎賽分獲2、3名佳績，此舉也讓這位法國籍車手在前往下一站葡萄牙大獎賽前居MotoGP™車手領先地位。
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一周內，世界摩托車大賽（MotoGP™World Championship）第2次在卡達杜哈（Lohas International）燈火通明的羅賽爾國際賽車場起跑，並寫下22圈的歷史記錄，繼一連串緊湊又扣人弦的激戰後，最後衝線前15名成績僅有些微差距。
排位賽中，MotoGP™的新秀車手Jorge Martín 以驚人的速度奪得職涯第1個桿位佳績，震驚在場所有人的目光，並領先其Pramac Ducati隊友Johann Zarco，Zarco從賽季的周末開始即賡續保持強勁的節奏與速度。開幕戰冠軍車手Maverick Viñales的Yamaha機車即在前排消失了位置，另Ducati車隊的 Jack Miller 和隊友Francesco Bagnaia則確保4輛Ducati居前6名要位。
最大問題是，在整場比賽過程上，那一輛義大利機車可以比上週末表現更好一點，並超越Yamaha 的M1？答案是否定的，但在本週，反而是他的Yamaha隊友Fabio Quartararo取代了Viñales贏得最後的冠軍寶座，超越老將Zarco及快槍菜鳥Martín，最後衝線前15名距離僅在8.9秒之內。
燈滅起跑之際，是Martín在180度第1個右側彎道中脫穎而出，後方Zarco緊追其後和Aprilia車隊快速起跑的Aleix Espargaró，Viñales被擠向前10名的後方，與兩位Suzukis 車手Álex Rins及現任衛冕冠軍車手Joan Mir一起。
開賽前兩圈，前8名車手有不少近距離的追逐場面，KTM車隊的 Miguel Oliveira 和 Brad Binder 都進入緊鑼密鼓的纏鬥態勢，此時Rins汲汲營營在Zarco附近尋求爭取第2名的路徑，以緊追領先者Martin之後。Rins在第4圈趁隙而入，不過，就在他幾公尺稍為穩定下來後，Ducati在第5圈開始又輕鬆地再次超越了他。
然而，事情尚未完全明朗，1圈後，Zarco推進至第2，看來，整個頒獎台的爭奪戰態勢未明。當Rins挑戰Martin時，這位Ducati的菜鳥展現精湛的防守線以鞏固自己的領先優勢，並讓隊友Zarco保持必要的推拉動力，一直延伸到大獎賽的後半賽段。
半場結束時，9輛機車的距離不到1秒鐘，Ducati的 Miller-本賽季的開幕戰表現不甚理想，此時位居第5，位於其隊友Bagnaia之後。
最後10圈，Rins抓地力漸顯不足，Bagnaia滑落至第3位，Ducati車隊位居前3名，但此時所有人目光都投向了Mir和Miller之間的纏鬥，情勢也變得更為具體，兩人不僅近身纏鬥1次，而且還接觸了兩次，最終當晚兩位車手都沒得到好處。
比賽進入後段，當情況漸趨穩定時，領先的Ducati三人組迅速成團，直到Fabio Quartararo自後方殺出重圍，以第3名之姿打破了領先集團的集結，剩下最後5圈的情況下，他企圖奪下同胞Zarco第2名位置。
在前方，Martín繼續保持良好的輪胎狀態，維持強勁的節奏與速度，並在Ducati 和 Yamaha之間掀起激動人心的近戰策略，Miller漸漸回神，暫時回到第4位。
最後4圈，Quartararo暫時取得領先，他僅在第19圈開始輸給了Martín和Ducati無與倫比的大直線優勢，隨後他的行動一直保留在半圈並設法建立自己的領先級距，此時Zarco則出色地防守了Viñales捍衛第3名位置。
最後衝線，由Quartararo在方格旗的揮舞下勝出奪冠，Zarco展現超人的毅力與豐富的經驗，在一個星期內兩次奪得第2名佳績，而他的隊友則興奮慶祝參與MotoGP™大賽的第2場比賽，就奪得登上頒奬台的榮耀。
儘管被迫以中性胎起跑，但KTM所做的不僅僅只是衝線完賽，最後Binder還出乎意料拿下前10名，這位南非籍車手獲得第8名。其隊友Oliveria的出色表現亦令所有人感到驚訝，他的起跑位置從第12位，到第6圈一路躍升至第6位，終場衝線第15名。
當MotoGP™前進歐洲在阿爾加威國際賽車場舉行葡萄牙大獎賽時，KTM車隊將成為爭取頒獎台上強勁的挑戰者，如果車隊和車手之間似乎沒有足夠令人興奮之處，那6座世界冠軍車手Marc Márquez將重返賽道，必定會令人引頸期盼這位頂尖車手的回歸之勢。
期待永不間斷的煙火和有史以來最激動人心的MotoGP™賽季之一，2021年將再次爆發起動。
MotoGP™ 杜哈戰報
- Fabio Quartararo – Yamaha (法國)
- Johann Zarco – Ducati (法國)
- Jorge Martin – Ducati (西班牙)
- Álex Rins – Suzuki (西班牙)
- Maverick Viñales – Yamaha (西班牙)
- Francesco Bagnaia – Ducati (義大利)
- Joan Mir – Suzuki (西班牙)
- Brad Binder – KTM (沙烏地阿拉伯)
- Jack Miller – Ducati (澳大利亞)
- Aleix Espargaró – (西班牙)
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