2021 世界摩托車大奬賽義大利戰報 - Marc Márquez 與 Pol Espargaró囊獲前兩名殊榮

但他的兄弟Luca Marini將繼承志業，努力讓Ducati車隊排在前方，以延續家族傳統。終場他的隊友

登上了頒獎台，並確保了義大利人在最後的慶祝活動中的表現，打敗Quartararo爭取第3名的機會。