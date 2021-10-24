2021 世界摩托車大奬賽義大利戰報 - Marc Márquez 與 Pol Espargaró囊獲前兩名殊榮

但是 Marc Márquez在義大利艾米利亞-羅馬涅大獎賽(Emilia Romagna MotoGP™) 上的勝利-也是他在本季的第3場勝利-與其在美洲賽道的舒適圈截然不同。這位8屆世界冠軍在本站從第7位發車，排在所有Ducati車隊的後方，但西班牙車手不畏艱難、突破重圍，一舉跟進Francesco Bagnaia與Jack Miller成為領先集團的一份子。
Márquez 保持減速並向前方Miller施加壓力，Miller在第4圈從第2名不慎轉倒出局。此時，Márquez將目光轉向了Bagnaia，穩穩地追了下去，一路迫使他犯錯，隨後，義大利車手與Miller在同一個彎道也轉倒退賽。來到最後4圈，Márquez取得領先地位。那兩場轉倒事故也為Fabio Quartararo奪得世界冠軍排除了障礙，終場為Yamaha車隊贏得自 2015 年Jorge Lorenzo奪冠以來的第1座世界冠軍。
Pol Espargaró 緊隨 Márquez 的後方，在米薩諾世界巡迴賽馬可·西蒙切利 (Marco Simoncelli) 方格旗的揮舞下，全程沉著應戰，衝線贏得第2名佳績。
對Bagnaia來說這一天開始得大不同，看起來至少可以延續到下一站波爾蒂芒(Portimão)的比賽，繼續他的世界冠軍爭奪戰。在排位賽棘手的條件下，他以 0.025 秒的優勢擊敗了他的隊友Miller，後者在練習中排名第一，追平了Casey Stoner在 2008 年創下的連續4次桿位記錄。
在此同時，世界錦標賽領頭羊Fabio Quartararo，本站第 15位發車，這是他迄今為止在頂級賽事中表現最差的一次。但隨著Pecco Bagnaia出局，這位法國人全力以赴，終場衝線獲得第4名，最終奪得 2021 年 MotoGP™ 世界冠軍的榮耀。
這也是令人百感交集的一天，因為這是Valentino Rossi職涯最後一次在本土比賽。排位賽中寒冷潮濕的天氣給Rossi的野心潑了一盆冷水，縱使”Doctor”努力讓他的摩托車恢復動力，最終在排位賽仍是最後1名。
但他的兄弟Luca Marini將繼承志業，努力讓Ducati車隊排在前方，以延續家族傳統。終場他的隊友Enea Bastianini登上了頒獎台，並確保了義大利人在最後的慶祝活動中的表現，打敗Quartararo爭取第3名的機會。
法國籍車手 Johann Zarco 終場獲得第5名，而 KTM 車隊的Brad Binder 則在比賽開始時戲劇性地發車，並在發車途中轉倒，被迫從維修區最後一位出發。他的 KTM賽車 很快，但隨後因賽道限制受到長圈判罰。再次陷入困境，不過，南非籍車手仍一路攀升至第 11 位，僅次於Rossi。
日本籍車手 Takaaki Nakagami 獲得第 15 名，而他的隊友Álex Márquez、Pramac車隊的 Jorge Martin、 Red Bull KTM 廠隊車手 Miguel Oliveira及 Red Bull KTM Tech 3 二人組 Iker Lecuona 與 Danilo Petrucci 終場均未能完賽。
MotoGP™艾米利亞-羅馬涅大獎賽戰績 (前5名)
- Marc Márquez 西班牙 Repsol Honda 41m 53.830s
- Pol Espargaró 西班牙 Repsol Honda +4.859s
- Enea Bastianini 義大利 Ducati +12.013
- Fabio Quartararo 法國 Monster Yamaha +12.775
- Johann Zarco 法國 Pramac +16
MotoGP™世界大賽總排名 (前5名)
- Fabio Quartararo 法國 Monster Yamaha 267 points
- Francesco Bagnaia 義大利 Ducati Team 202
- Joan Mir 西班牙 Suzuki Ecstar 175
- Johann Zarco 法國 Pramac 152
- Jack Miller澳大利亞 Ducati 149
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