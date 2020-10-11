Ducati車隊的Danilo Petrucci領先MotoGP™新秀車手

, ，這是他進入頂級賽事，第1次在濕滑的賽道上競賽，並且全程節奏與速度掌控良好，從第18位發車終場超越Red Bull KTM廠隊的

, 贏得第2名，而Espargaró則為奧地利車隊打敗世界冠軍挑戰者

站上頒獎台的榮耀。