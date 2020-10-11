2020 世界摩托車大賽法國戰報-新秀車手Álex Márquez登上頒獎台榮耀
© Gold & Goose/Red Bull Content Pool
Honda車手Álex Márquez，在法國MotoGP™濕潞潞的賽道上，自18位發車，終場衝線贏得第2名，領先Red Bull KTM廠隊的Pol Espargaró，而Ducati 車隊的Danilo Petrucci終場拿下冠軍殊榮。
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2020年MotoGP™冠軍賽的不確定性與戲劇性，持續在法國中部歷史悠久的利曼賽道上演，比賽開始前的傾盆大雨改變了一切，成為本賽季迄今為止最激動人心的賽事之一。
Ducati車隊的Danilo Petrucci領先MotoGP™新秀車手Álex Márquez, ，這是他進入頂級賽事，第1次在濕滑的賽道上競賽，並且全程節奏與速度掌控良好，從第18位發車終場超越Red Bull KTM廠隊的 Pol Espargaró, 贏得第2名，而Espargaró則為奧地利車隊打敗世界冠軍挑戰者 Andrea Dovizioso站上頒獎台的榮耀。
今年比賽的行程表已經徹底改變，通常來說，面對賽道如此低的溫度，MotoGP™當局是不會安排10月在歐洲賽道上比賽。又加上排定比賽開始前幾分鐘的落雨，以及冠軍爭奪戰至今尚未明朗化，利曼賽事在26圈燈滅起跑開始前，仍有許多待解決的疑問。
在允許少數觀眾進入賽道後，車迷們在賽道旁觀戰，其罕見的景像是可喜的發展，其中許多人都是衝著冠軍領先者，法國的Fabio Quartararo贏得桿位成績而來。在濕滑賽道的第1圈結束時，Petrucci一馬當先成為領頭羊，並帶領Ducati 車隊3人組衝鋒前線， Jack Miller 與Dovizioso緊追其後。
為贏得自己在頂級賽事的第1座世界冠軍頭銜，Dovizioso鍥而不捨緊追在Miller的後方5圈之久，而桿位車手Quartararo則遠遠滑落至10名以外，此時利曼賽道再次大雨落下。
Álex Márquez已熟悉Honda賽車優質的性能，轉彎時圈速上升，到第10圈已晉升至第7位，他的節奏與速度僅有Álex Rins超越過，後者還曾一度領先前方集團3輛Ducati賽車。
最後11圈，雨水再次飄下，Márquez和Pol Espargaró已接近前方的領先集團，1圈後，Dovizioso在奪冠之戰達到沸點時，搶佔了領先優勢。
陸續因Miller遭遇機械故障、Rins轉倒退賽，Moto2的冠軍車手Márquez突然發現自己處於頒獎台位置，僅剩最後6圈，其後是Espargaró。在倒數第3圈時，Márquez超越了Dovizioso取得第2位，緊隨其後的是Espargaró及施蒂里亞大獎賽冠軍車手Miguel Oliveira。
在法國經歷了令人驚心動魄又濕滑的26圈之後，Petrucci終場超越了表現優異的Márquez及令人驚訝又欣喜的Espargaró後贏得冠軍的殊榮，Dovizioso因後輪磨損嚴重苦苦掙扎，但仍然表現出色，一路領先 Johann Zarco拿下第4名佳績。這位Avintia Ducati車隊的車手在數以千計主場車迷面前嶄露頭角，以驚人的速度完成了法國頂級車手的比賽衝線拿下第5名，戰勝Tech3 KTM的Oliveira， Takaaki Nakagami 終場取得第7名。
Dovizioso追逐其職涯第1座MotoGP™世界冠車，本賽季尚有5場賽事，目前世界排名第3位，仍落後領先者Quartararo 18分，誰會是今年脫穎而出的最後世界冠軍呢?且讓我們拭目以待吧!
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