2021 MotoGP大獎賽德國戰報 - 想念他嗎?大神 Marc Márquez重返榮耀

位於德國東部，這處歷史悠久、高低起伏不定的薩克森寧賽道正籠罩在烏雲密布之中，正是 2021 年 MotoGP™ 大獎賽的第 8 站比賽，同時也見證了Honda車隊 Marc Márquez 重返勝利的漫漫長路終於得償如願。

2020 年MotoGP™ 賽季在西班牙開幕戰中高速轉倒後，Márquez 經歷了3場複雜的手臂手術，他經歷了漫長又痛苦的復健過程，但在最近記憶中最令人印象深刻的運動復出中，這位6座世界冠軍車手，自 2019 賽季結束以後，德國 MotoGP™ 的首場勝利，絕對是一場振奮人心的回歸表現。

距 Márquez 上一次獲得 MotoGP™ 勝利已經 518 天了，但他在場上力抗今年躍起之星之一Red Bull KTM 廠隊 Miguel Oliveira 的壓力時，看起來每一個節奏與速度都是老樣子的風範。 這位葡萄牙車手試圖讓 Márquez陷入困境，但仍然無法攻破 Honda 車手的優勢。 不過，這位在加泰隆尼亞站的獲勝者可以再次登上頒獎台已感到非常滿意。

Márquez capped a remarkable comeback in Germany © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

這是他在傳奇德國賽道上所有級別的 11 場勝利，其中 8 場是頂級賽事的優勝。 不過，對Márquez 來說更重要的是，這是對數月來的痛苦和不確定性一劑正面的獎勵與實證這樣的結果意味著 Márquez 成為今年大獎賽第5位不同的獲勝者，而他在德國站的勝利也再次應驗這位薩克森寧賽道之王，每戰必勝的戰績。

排位賽中，Pramac Ducati 車隊的 Johann Zarco 拿下領先桿位，但在比賽當天，當首圈大隊魚貫進彎時，這位法國車手已經退居第3位，Aprilia 的 Aleix Espargaró 取得領先，後方正是重新崛起的 Márquez。

頭兩圈開始時，MotoGP™ 世界再次見到過去十年熟悉的身影—Márquez 的Honda 領跑這場頂級摩托車比賽。 在後方，則是Ducati的Zarco 和 Jack Miller 爭奪最後頒獎台位置。

距離前3名還差零點幾秒，Red Bull KTM 廠隊正群策群力集結，加泰隆尼亞比賽冠軍車手Oliveira帶領隊友 Brad Binder 衝向終點。Oliveira很快在第5圈就超越了冠軍領先者 Fabio Quartararo，進入第5位，而Binde的表現尤其顯著，因為他在短短幾圈內從第 13 位飆升至領先者的視線範圍內。

Marc Márquez leading the MotoGP™ pack once again © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

第8圈開始時，Miller 超越Zarco 奪得第3，半圈後Miller 與第2名的Espargaró 並駕齊驅，此時，正如大家預期的雨終於開始落了下來。 澳大利亞籍車手抓住了這一刻，從Aprilia 車手手中換手成功取得第2名。

當雨落下時，同時意識到自己的機會來了，在第 10 圈時，Márquez 已經取得 1.5 秒的領先優勢，因為Miller 受到了Oliveira 的巨大牽制壓力。 1圈後，Márquez 又增加了些許的優勢，此時，Oliveira 超越Miller 進入第2位。

第 15 圈，比賽進入後半場，領先者Márquez和 Oliveir之間的差距達到了兩秒左右，兩人都表現出驚人的速度並進入最速圈的節奏。最後 11 圈時，差距突然縮小了半秒，因為Oliveira 積極採取攻勢。 所有人的目光都集中在差距上，距離比賽還剩 8 圈時，之間的距離僅在 1 秒多一點，Oliveira 在最後一個彎角處以極快的速度全力追擊Márquez。

On-form Miguel Oliveira was a podium finisher for the 3rd race in a row © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最大的問題是，仍在復原中的Márquez 能否保持他的注意力與魄力，在這個令人難以置信的常勝賽道上堅持下去？

答案是肯定的。第 30 圈結束時，Márquez 在Repsol Honda 車庫舉行了激動人心的慶祝活動，並奪得他的第 57 場頂級賽事冠軍寶座，超越令人印象深刻的 Oliveira衝線奪冠，Quartararo 獲得第3名，仍保持他在積分榜上的領先地位。

除了Márquez 的出色回歸， Oliveira 仍保持他和 KTM 廠隊的優異表現，繼上次在加泰隆尼亞的勝利之後連續第3次登上頒獎台的榮耀。 其隊友Binder 以第4名完賽，成績依舊保持在穩定的狀態，另Francesco Bagnaia 的Ducati 機車則領先有希望奪冠的 Miller獲得第5名。

冠軍挑戰者和桿位車手 Zarco最終獲得第8名，這位法國籍車手將在短短 7 天，於下一場荷蘭 TT 賽道中重返正軌，期待再次跟上冠軍爭奪戰的節奏與步伐。

2021 MotoGP™ 德國大獎賽戰績

Marc Márquez (西班牙) – Honda Miguel Oliveira (葡萄牙)– KTM Fabio Quartararo (法國) – Yamaha Brad Binder (南非) – KTM Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati Jack Miller (澳大利亞) – Ducati Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia Johann Zarco (法國) – Ducati Joan Mir (西班牙) – Suzuki Álex Rins (西班牙) – Suzuki