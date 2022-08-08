2022 MotoGP大獎賽銀石賽道戰報 - Jack Miller奮戰不懈登上頒獎台榮耀

上回在亞森獲勝後，Bagnaia 只能在排位賽拿下第五名，因此向 MotoGP™ 世界冠軍 Casey Stoner 和 Valentino Rossi 尋求一些建議。義大利人表示：我和Valentino談了很多，他幫助我了解輪胎，胎溫。他教了我許多。

“對於Casey來說，我只是問他[過去]是否在這條賽道上做過一些事情，以幫助我提高競爭力。今天早上他給我發了一條訊息，我只是想做點什麼。 這很好，但可能不適用於我們現在所用的輪胎。但無論如何，我很幸運身邊有這些類型的朋友協助我。

Enea Bastianini und Jack Miller feiern im Paddock. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Johann Zarco 騎乘他的 Prima Pramac Ducati以 1:57.767 秒的成績打破了 Marc Márquez 在銀石賽道的單圈記錄後從桿位發車。

另外七名車手也在設置最後一個發車位的途中打破了單圈時間，最後看到法國車手從 P1 開始，Maverick Viñales (Aprilia) 和 Jack Miller (Ducati) 三人從前排起跑。

Jorge Martin jagt Jack Miller auf dem Track in Silverstone. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

當時是 Zarco 和 Miller 在首圈掌控了速度與節奏，而 Bagnaia 看起來仍在努力爭取速度，但在 Zarco 在第 12 圈轉倒後，Bagnaia 的輪胎立馬順了起來，他開始尋找速度，超越了 Miller 和比賽領頭羊 Alex Rins。Vinales和Miller在後方緊追不捨，觀眾則在看台上見證終結者的榮耀。

Bagnaia 還超越了衛冕世界冠軍Fabio Quartararo贏得了勝利，Quartararo肯定不想記得這個下午。 這位法國人起步強勁，但因在開場第一圈與Viñales相撞而遭受長圈判罰後轉倒了。

Pole-Mann: Johann Zarco © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2020 年 Moto2 世界冠軍 Enea Bastianini 繼續給人留下深刻的印象，他享受著自 5 月在利曼奪冠以來的最佳成績，而另一位Ducati車手 Jorge Martín 可謂是賽道上最快的車手，最後衝線拿下第五名。

Augusto Fernández feiert seinen dritten Sieg in Folge © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Augusto Fernandez在 Moto2 贏得三連勝

Augusto Fernández 繼亞森和薩克森寧賽道的勝利之後，完成了他的三連勝，在 Moto2 中為 Red Bull KTM Ajo Racing 贏得了一場精彩的勝利，比Alonso Lopez領先 0.07 秒。 這是Fernandez在銀石的第二場勝利，並將他的冠軍領先優勢擴大到 171 分，超越Ai Ogura的158 分和Celestini Vitti的 156 分。

Jaume Masià und Deniz Öncü auf dem Moto3-Podium. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jaume Masia 和 Deniz Oncu 站上 Moto3 頒獎台

Dennis Foggia 在 Moto3 中獲勝， Jaume Masià 與 Deniz Öncü 與他一起登上頒獎台的榮耀。 三名車手在錦標賽中佔據第三、第四和第五名，並縮小了與第二名 Gas Gas 車手 Izan Guevara和冠軍領頭羊 Sergio Garcia之間的差距。

MotoGP™ 世界錦標賽積分榜（前 10 名）

Fabio Quartararo – Yamaha – 180 分 Aleix Espargaro – Aprilia – 158 Francesco Bagnaia – Ducati – 131 Enea Bastianini – Ducati – 118 Johann Zarco – Ducati – 114 Jack Miller – Ducati – 107 Brad Binder – KTM – 98 Alex Rins – Suzuki – 84 Maverick Viñales – Aprilia – 82 Miguel Oliveira – KTM – 81