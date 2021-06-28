2021 MotoGP大奬賽荷蘭亞森戰報 - Marc Márquez的魔力回來了

賽道旁的觀眾享受了一場緊張又有趣的比賽，Pramac Ducati車隊的

獲得第4名，再次獲得穩守的冠軍積分。這位法國籍車手目前在車手錦標賽中排名第2，並期待在 2021 賽季剩餘的 10 場比賽中全力以赴、再創佳績。