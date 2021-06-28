2021 MotoGP大奬賽荷蘭亞森戰報 - Marc Márquez的魔力回來了

作為 MotoGP™ 行事曆上的一顆明珠，荷蘭 TT亞森賽道回歸，在錦標賽開始為期5週暑假的最後一場比賽中，成千上萬的車迷在 4.5 公里的亞森 TT 賽道旁觀賞比賽。
賽道旁的觀眾享受了一場緊張又有趣的比賽，Pramac Ducati車隊的Johann Zarco 獲得第4名，再次獲得穩守的冠軍積分。這位法國籍車手目前在車手錦標賽中排名第2，並期待在 2021 賽季剩餘的 10 場比賽中全力以赴、再創佳績。
Fabio Quartararo 在荷蘭大獎賽重返制勝之道，擴大他在冠軍賽的領先地位，而這位法國車手正在尋求他的首座世界大冠頭銜，另6座MotoGP™ 世界冠軍車手Marc Márquez 在他退出賽車界這麼久，從上個賽季嚴重傷病中恢復過來的過程中已有進一步的提昇。
這位西班牙籍Honda車手，上一站在德國 MotoGP™贏得轟動性的勝利，這是他在 518 天以來的第1場勝利，並進一步證明他從排位賽中的嚴重轉倒中復元了過來。Márquez在荷蘭 TT賽道以第 20 名起跑，但他在摩托車比賽最艱難的賽道之一，終場以第7名完賽。
在傳奇的亞森賽道進行第 90 屆荷蘭 TT 賽事的首圈比賽中，Quartararo、Francesco Bagnaia 和Honda車手 Takaaki Nakagami, 成了3人對決的場面，桿位冠軍 Maverick Viñales退居第4位。
5次獲得亞森 (Assen) 賽道冠軍的Márquez從發車區後位取得出色的開跑，並在開場幾圈就進入了前 10 名位置，而 Zarco 則將Viñales擊退至第4位，進而寫下稍早最速圈的佳績。
前 10 名車手僅在兩秒鐘之內，稍早戰況緊張又瘋狂，Nakagami正享受著他在 2021 年 MotoGP™ 賽事表現最好的比賽；他位居第3，並與法國大獎賽分站冠軍Quartararo 及 Bagnaia在第7圈交鋒激烈。
第 10 圈，Márquez 以令人印象深刻的表現攻進第 10 名，領先Honda隊友Pol Espargaró，而前方集團，落後於領先者 Quartararo 的是 Nakagami 與稍早比賽領先集團的 Bagnaia 爭奪第2名位置。第 11 圈，Nakagami 大膽、勇敢地快速進入棘手的 11、12 和 13 彎道，奪下第2名，但在起跑終點大直線道上，被Ducati的高速扯了後腿。
最後 13 圈，一切都變了， Bagnaia 受到長圈判罰，Nakagami 跌回第5位，而 Zarco 在 Viñales 之後升至前3名。Red Bull KTM 廠隊的Miguel Oliveira 取得顯著的進步，在最後 10 圈排名第5，而此時Márquez推進至第8名。
在方格旗揮舞下，終場Quartararo超越Viñales 和 Joan Mir贏得本賽季的第4場勝利。距頒獎台僅有一步之遙的Zarco領先KTM 的 Oliveira拿下第4名，而Márquez衝鋒陷陣的騎行贏過早期有希望登上頒獎台的Nakagami，以第7名完賽，另Pol Espargaró則擠進前10名行列。
MotoGP™ of the Netherlands results
- Fabio Quartararo (法國) – Yamaha
- Maverick Viñales (西班牙) – Yamaha
- Joan Mir (西班牙) – Suzuki
- Johann Zarco (法國) – Ducati
- Miguel Oliveira (葡萄牙) – KTM
- Francesco Bagnaia (義大利) – Ducati
- Marc Márquez (西班牙) – Honda
- Aleix Espargaró (西班牙) – Aprilia
- Takaaki Nakagami (日本) – Honda
- Pol Espargaró (西班牙) – Honda
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