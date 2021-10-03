2021 世界摩托車大賽美國戰報 - Marc Márquez重返冠軍榮耀

這位8座世界冠軍車手，讓這一切看來輕而易舉，燈滅起跑後，進入第1彎道即取得先機，爬上山坡到達 T1賽段後，全程居領先態勢直到最後衝線奪冠。

錦標賽領先者Fabio Quartararo位居第2，這意味著法國籍車手有機會在米薩諾站拿下他的第1座世界冠軍。擋在他前方的是Francesco Bagnaia，他為Ducati拿下桿位佳績，但在崎嶇不平的賽道上掙扎許久，最後反攻獲得第3名。

Ganz allein an der Spitze: Márquez beim Grand Prix von Texas © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Marquez從一開始即設定好節奏與速度，並迅速建立一個安全的領先優勢。Quartararo在後方追擊，此時，Bagnaia掉到第6位，而Alex Rins則反其道而行，在第1圈從第7位追進至第3。

Pramac 車隊的車手 Jorge Martín 同樣也利用了優勢，在第6圈將 Bagnaia 推到了第2位。隨著Martin的激情挑戰逐漸退散，這位法國籍車手在前方堅定穩守領先Ducati車隊的位置。

西班牙籍車手受到後方Jack Miller的進攻壓力，後者開始爭取第3名。但是當Bagnaia找回自己的節奏與速度時，最後8圈，Miller的速度也慢了下來，他把第3名位置拱手讓予了他的Ducati車手。

Miller的比賽在沮喪中結束，後來他被Alex Rins、Enea Bastianini陸續超越，並與最後獲得第8名的Joan Mir還發生擦撞事件。最後這位澳大利亞籍車手在判罰減速圈向衛冕世界冠軍表達沉重的心情與感受。

在前方，Bagnaia追上了Martin。但迫於壓力，這位菜鳥犯了一個錯誤，跑開了，超出了賽道限制。Bagnaia順利超越，而Martin則因跑出賽道受到長圈判罰，終場衝線排名第5，Alex Rins後來居上取得第4名。

Jorge Martín und Jack Miller kämpften früh im Rennen um die Podiumsplätze © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Avintia 車隊新秀Bastianini在最後1圈超越Mir猛攻進入第6位，在其前方領先 0.137 秒越過終點線。

Enea Bastianini wird herausragender Sechster © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

前方集團，一切目光均在 Márquez的身上，終場他以 4 秒的安全距離領先群雄，衝線方格旗奪冠。 這是他（和Honda車隊）繼去年在赫雷茲賽道的職業生涯受傷後，今年在 MotoGP 的第2場勝利。

在前進米薩諾賽事之前，目前Fabio Quartararo 以 52 分的領先優勢超越 Francesco Bagnaia，如果他能以超過 50 分的領先積分完賽艾米利亞-羅馬涅(Emilia-Romagna)賽事，屆時他將奪得 2021 年 MotoGP 世界冠軍的殊榮。