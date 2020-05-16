的弟弟，也是其隊友至今的表現確實令人刮目相看，目前在虛擬賽事已連續拿下3次頒獎台的榮耀，分別寫下1、2、3名優異的表現。

摩托車世界大賽，原排定目前的行程應該已完成第5站西班牙赫雷斯賽道的賽事，但現實賽道的比賽因疫情影響仍處冰點狀態，所以11位車手第3次集結在虛擬的西班牙Red Bull大獎賽共同切磋戰技，全程Maverick Viñales克服第1彎道擁擠的戰況，脫穎而出衝線奪冠。

賽前排位賽單元，這位穆杰羅虛擬賽事的冠軍得主，Álex Márquez可謂表現可圈可點，拿下第2名佳績，他在前場奧地利站優勝者Francesco Bagnaia的後方，而緊追其後的大隊人馬則意外發生衝撞混亂的場面。

賽前排位賽單元，這位穆杰羅虛擬賽事的冠軍得主，Álex Márquez可謂表現可圈可點，拿下第2名佳績，他在前場奧地利站優勝者Francesco Bagnaia的後方，而緊追其後的大隊人馬則意外發生衝撞混亂的場面。

賽前排位賽單元，這位穆杰羅虛擬賽事的冠軍得主，Álex Márquez可謂表現可圈可點，拿下第2名佳績，他在前場奧地利站優勝者Francesco Bagnaia的後方，而緊追其後的大隊人馬則意外發生衝撞混亂的場面。

發生撞車事件，我們看到這位Yamaha車隊的法國籍車手在第4圈發生擦撞的意外，而前排的Bagnaia則領先Álex Márquez，獲得5秒的領先優勢。

第10圈發生戲劇性的變化，Bagnaia意外轉倒，拱手將領先位置讓予了Yamaha車隊的Viñales，他在上一場的Red Bull環道賽事僅落後Bagnaia 0.074秒。本戰役全程謹慎應對，終場得償勝利的戰果。在後方，MotoGP™世界冠軍車手Marc Márquez則與Petrucci纏鬥激烈，雙方非常享受在虛擬賽事征戰的趣味。不過，雖然Petrucc力挽狂瀾但再次轉倒，他試圖在最後圈的對決嘗試仍告失敗。

第10圈發生戲劇性的變化，Bagnaia意外轉倒，拱手將領先位置讓予了Yamaha車隊的Viñales，他在上一場的Red Bull環道賽事僅落後Bagnaia 0.074秒。本戰役全程謹慎應對，終場得償勝利的戰果。在後方，MotoGP™世界冠軍車手Marc Márquez則與Petrucci纏鬥激烈，雙方非常享受在虛擬賽事征戰的趣味。不過，雖然Petrucc力挽狂瀾但再次轉倒，他試圖在最後圈的對決嘗試仍告失敗。

第10圈發生戲劇性的變化，Bagnaia意外轉倒，拱手將領先位置讓予了Yamaha車隊的Viñales，他在上一場的Red Bull環道賽事僅落後Bagnaia 0.074秒。本戰役全程謹慎應對，終場得償勝利的戰果。在後方，MotoGP™世界冠軍車手Marc Márquez則與Petrucci纏鬥激烈，雙方非常享受在虛擬賽事征戰的趣味。不過，雖然Petrucc力挽狂瀾但再次轉倒，他試圖在最後圈的對決嘗試仍告失敗。