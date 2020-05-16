MotoGP虛擬大獎賽西班牙戰報- Álex Márquez連續3站登上頒獎台榮耀
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Honda車隊的 Álex Márquez在西班牙赫雷斯賽道緊追Maverick Viñales的後方，贏得第2名，拿下另一次頒獎台的殊榮，而Francesco Bagnaia衝線獲得第3名佳績。
2020年至今，Álex Márquez 也許還未能在真實摩托車最頂級賽事一展身手，但這位6座世界冠軍Marc Márquez 的弟弟，也是其隊友至今的表現確實令人刮目相看，目前在虛擬賽事已連續拿下3次頒獎台的榮耀，分別寫下1、2、3名優異的表現。
2020年 MotoGP™ 摩托車世界大賽，原排定目前的行程應該已完成第5站西班牙赫雷斯賽道的賽事，但現實賽道的比賽因疫情影響仍處冰點狀態，所以11位車手第3次集結在虛擬的西班牙Red Bull大獎賽共同切磋戰技，全程Maverick Viñales克服第1彎道擁擠的戰況，脫穎而出衝線奪冠。
賽前排位賽單元，這位穆杰羅虛擬賽事的冠軍得主，Álex Márquez可謂表現可圈可點，拿下第2名佳績，他在前場奧地利站優勝者Francesco Bagnaia的後方，而緊追其後的大隊人馬則意外發生衝撞混亂的場面。
Ducati車隊的Danilo Petrucci、Viñales、Álex Rins、Tito Rabat及首次參加虛擬賽事的Lorenzo Savadori在進入第1彎道時，發生撞進碎石區的意外狀況。
經過13圈後，幾乎很少車手能夠逃過摔車的命運。即使桿位車手Fabio Quartararo也歷經了幾次惡夢般的意外事故，包括與 Miguel Oliveira 發生撞車事件，我們看到這位Yamaha車隊的法國籍車手在第4圈發生擦撞的意外，而前排的Bagnaia則領先Álex Márquez，獲得5秒的領先優勢。
第10圈發生戲劇性的變化，Bagnaia意外轉倒，拱手將領先位置讓予了Yamaha車隊的Viñales，他在上一場的Red Bull環道賽事僅落後Bagnaia 0.074秒。本戰役全程謹慎應對，終場得償勝利的戰果。在後方，MotoGP™世界冠軍車手Marc Márquez則與Petrucci纏鬥激烈，雙方非常享受在虛擬賽事征戰的趣味。不過，雖然Petrucc力挽狂瀾但再次轉倒，他試圖在最後圈的對決嘗試仍告失敗。
最後由Viñales一馬當先，領先Álex Márquez及Bagnaia，奪得他在虛擬賽事的首勝佳績。經歷了轉倒及充滿戲劇性的比賽之後，Marc Márquez以第4名完賽，這是他在虛擬領域取得其個人最好的成績，但其年輕的弟弟Alex與Viñales及Bagnaia則共同站上頒獎台的榮耀。
完成另一場困難的賽事。轉倒真的不太好，我非常自信如果沒有發生，應該可以獲得最後的勝利。真是有點可惜，但第2名成績，現在讓我們追進至最高的積分。不過，老實說，還蠻好玩的，我真的好開心能夠為粉絲們在這段休兵期間展現一些趣味的賽事活動，而且很高興，還可以與其他車手們開開玩笑。不過下次我們將會做得更好。
MotoGP虛擬大獎賽西班牙戰績
- Maverick Viñales (西班牙)
- Álex Márquez (西班牙)
- Francesco Bagnaia (義大利)
- Marc Márquez (西班牙)
- Álex Rins (西班牙)
- Danilo Petrucci (義大利)
- Miguel Olivera (西班牙)
- Fabio Quartararo (法國)
- Iker Lecuona (西班牙)
- Lorenzo Savadori (義大利)
- Tito Rabat (西班牙)
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