Esponsorama Racing 車隊的 Enea Bastianini ，在世界頂級摩托車賽事中表現出色，但賽前，沒人做好準備，看好這位 23 歲的義大利人，會在自己家鄉米薩諾世界巡迴賽馬可·西蒙切利 (Marco Simoncelli) 完成一場明星似的騎行。

Bastianini在義大利沿海里米尼地區的第 14 場比賽之前的賽季亮點，是上一場亞拉岡 MotoGP™ 賽事拿下第6名，但在聖馬利諾和里米尼里維埃拉大獎賽27 圈的稍早賽段，即明顯見到了一些非常特殊的表現正逐漸醞釀中。

發車自第 11 位開始，Bastianini在一場比賽中表現出他缺乏 MotoGP™ 經驗的情況下，全程與第1名Ducati的Francesco Bagnaia及Fabio Quartararo交鋒激烈，完全在他的視線範圍之內。

Enea Bastianini in Action in Misano. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

6座MotoGP世界冠軍車手 Marc Márquez 自第6位起跑，火速挑戰積分榜排名冠軍Quartararo第3名的位置，之前輸給了快速起步的 Jorge Martín 。 正是 Martín 的 Pramac Ducati 和 Quartraro 之間的戰鬥，使開場賽段變得火熱起來，直到 Martín在第 4 圈的第 14彎道因超速過猛，轉倒撞進了碎石區為止。

另一位快速出發的是新秀Bastianini，他自第 11 位開始衝刺，繼續他在MotoGP™ 亞拉岡賽事展現的速度與節奏。 第6圈，義大利籍車手攻進第4位，領先Márquez，在此同時，第2名的Miller逐漸追進Bagnaia的領先優勢，當Bastianini 與Márquez拉開了距離，鞏固了第4名，這對Ducati車手來說，也是一場突圍的傑出表現。

Enea Bastianini auf dem Weg zu seinem ersten Podium. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

最後10 圈，前3名領先集團，分別是 Bagnaia、Quartararo 和 Miller 組成，他們為接續的纏鬥，展開了第2波的攻勢。 在這場戰鬥的後方是第4名的Bastianini，轟動地異軍突起追上了第3名的Miller，並在此過程中寫下本賽事最速圈紀錄。

當Quartraro在前排與Bagnaia站穩腳步時，所有目光都集中在Bastianini身上，他跑得越來越快，在全程27 圈中的第 19 圈，以出色的表現追上Miller，並奪得第3名位置，隨著圈數倒數計時，Ducati車手仍然是全場跑得最快的人。

進入倒數4圈，Bastianini在爭奪領先地位的纏鬥中，看到了Quartararo對Bagnaia的追擊行動，到了比賽的最後1圈，Bastianini最後衝線落後冠軍4秒，但贏得一場令人驚嘆的頒獎台榮耀。

Enea Bastianini mit seiner Trophäe beim dritten Platz in Misano. © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Márquez 落後興高采烈的 Bagnaia一名，穩居第4，Miller 排名第5，Honda 的 Pol Espargaró 獲得第7名。

Red Bull KTM 廠隊的 Brad Binder 再次在本領域取得顯著的進步。事實證明，這位奧地利 MotoGP™ 冠軍車手在米薩諾 為KTM車隊全力以赴，以第 16 名發車，終場不負眾望，拿下第9名攻進積分圈。

MotoGP 大獎賽義大利聖馬利諾戰績

Francesco Bagnaia – Ducati (義大利) Fabio Quartararo – Yamaha (法國) Enea Bastianini – Ducati (義大利) Marc Márquez – Honda (西班牙) Jack Miller – Ducati (澳大利亞) Joan Mir – Suzuki (西班牙) Pol Espargaró – Honda (西班牙) Aleix Espargaró – Aprilia (西班牙) Brad Binder – KTM (南非) Takaaki Nakagami – (日本)