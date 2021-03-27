2021 MotoGP™肯定會是頂級摩托車賽事迄今為止，最令人激動且難以預測的年度賽季之一。

去年，儘管受到全球疫情的挑戰，FIM MotoGP™世界大賽的主辦單位，仍能排除萬難，在激烈的競爭中度過一個經典的賽季，這是自1986年以來首次，整個賽程都在歐洲舉行。

回顧去年：當賽季終於7月在西班牙的赫雷茲賽道舉行時，6座世界冠軍衛冕者 Marc Márquez 不慎高傾角摔車，導致2020年無法參賽。之後的賽事，由9位不同的車手嚐到了勝利的殊榮，他們包括 Fabio Quartararo , Brad Binder , Miguel Oliveira , Franco Morbidelli 及 Joan Mir . 最終由Suzuki車隊的 Mir 拿下他在頂級賽事的首冠榮耀，而Ducati則獲得製造商類組的首獎。

目前排程，2021年MotoGP™賽季看來將恢復到正常的狀態，首先在3月28日、4月4日在卡達的羅賽爾國際賽車場連續舉行兩場賽事，接續共19場比賽之後，最後於11月中旬在瓦倫西亞的里卡多·托爾莫賽車場舉行封關戰。

隨著賽前在卡達MotoGP™官方測試的結束，以及賽車界最迅速瘋狂又壯觀的賽事之一開賽之前，以下是我們綜整的一些重要頭條新聞及2021年可能受到關注的主要話題…

1. Miller 與 Ducati肯定掀起關注的熱潮

Ducatis Jack Miller lässt schon beim Vorsaison-Test ordentlich Dampf ab © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Both Jack Miller 和Francesco Bagnaia都將從Pramac Ducati車隊轉戰至傳奇的Ducati廠隊陣容，對Miller來說，Ducati的衛星支援將讓他在今年賽季的表現令人期待。2020年，Ducati車隊隊長 Andrea Dovizioso 再次錯失其贏得MotoGP™世界冠軍頭銜的希望，這位義大利籍車手將休假一年，這樣反而讓Miller取得優勢。

在卡達MotoGP™官方測試之後，Miller拿下最新單圈記錄，超越了Yamahas的3位車手。 對Ducati來說，令人鼓舞的是，他的新隊友Bagnaia也不遑多讓排名第5，Pramac Ducati車隊的 Johann Zarco 也有出色的表現，進入前10名。

Ducati車隊老闆Davide Tardozzi對測試的成績甚表滿意，因此義大利車隊對進入新賽季報以熱烈的期待。他們表示這是自2007年以來，第1次有機會挑戰車手冠軍頭銜，並結束住日的不確定性。

2. MotoGP™6座世界冠軍車手 Marc Márquez回來了

Wann wird Marc Márquez endlich wieder auf seiner Honda Platz nehmen? © Repsol Honda Team/Red Bull Content Pool

Honda’車隊的Marc Márquez在2020年賽季開始之前，連續5次獲得MotoGP™冠軍寶座。他的賽季在開幕戰的後段因摔車及右肱骨骨折被迫結束。對於這位有史以來最偉大的車手而言，這次的恢復期並不容易，導致必須放棄整個賽季，目前回到MotoGP™的道路仍然存在不確定性。

西班牙籍車手一直努力克服傷病的困擾，並以“漸進式”的比賽方式適應大獎賽的節奏。雖然他錯過了卡達的季前測試，但Márquez已在逐漸進步中，並且最近還對右肱骨關節受感染進行了10週的觀察。

而他重返Honda RC213V賽車的勝利之路，全世界都將會屏息以待。他什麼時候能夠重返榮耀呢？

3. Pol Espargaró 能為Honda挑戰冠軍頭銜嗎?

Honda-Neuling Pol Espargaró beim Vorsaison-Test © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

加入MotoGP™最成功的車隊之一，2013年Moto2冠軍Espargaró希望在2021年贏得他在頂級賽事的首場勝利。從他在Repsol Honda車隊的季前賽表現來看，西班牙車手正在感受RC213V機車的獨特魅力；卡達MotoGP™的官方測試他拿下第10名。

Espargaró在季前測試後表示：僅僅進行了4天的測試，我們的表現就非常好。而Marc Márquez能否參加世界大賽仍然懸而未決，當3月28日在卡達燈滅起跑時，他將成為Honda車隊的先鋒車手。

4. 繼2020年的夢想之後，Tech3 KTM 廠隊對未來充滿期待

Tech3 KTM Factory Racings Danilo Petrucci und Iker Lecuona © Rob Gray/Red Bull Content Pool

在2020年的各個時間點，車迷和對手們都對KTM車隊傑出表現讚嘆不已，本賽季的重大突破之一就是 Miguel Oliveira 為Tech3 KTM廠隊贏得了勝利。可謂是這位葡萄牙籍車手數年來在MotoGP™比賽最引人注目的成績，他在奧地利的Red Bull環道上取得了勝利，之後並在賽季結束的主場比賽中獲得桿位並拿下冠軍的殊榮。

這還不是全部。Oliveira取得年度賽季前10名的佳績，讓他得以成為Red Bull KTM廠隊的一員。他的席位將被冠軍車手和前Ducati車手Danilo Petrucci取代，他們都將與年輕的 Iker Lecuona 一起為車隊爭取最堅實的成績。

5. Red Bull KTM廠隊贏得勝利或頒獎台的殊榮?

Kann Brad Binder 2021 erneut gewinnen? © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

2020年是Red Bull KTM 廠隊里程碑的一年。這支奧地利車隊在捷克大獎賽上與Brad Binder共同獲得了在MotoGP的首場勝利，並幫助KTM在賽季末的車隊積分榜上僅落後Suzuki 車隊2分。

在2021年，他們留下了迅速發展的南非籍車手Binder,，而兩座分站冠軍得主Miguel Oliveira則自Tech3 KTM車隊轉戰Red Bull KTM 廠隊。隨著頂級賽事的爭奪戰日益艱難，KTM將尋求再次提高在製造商的排名地位，屆時，這兩位優秀車手之間的競爭將會愈趨激烈。

6. 回歸相對正常……希望

Mika Kallio am Kymi Ring in Finnland © Isak Kullman/Red Bull Content Pool

在過去12個月的風風雨雨之中，整個MotoGP™賽季終於結束了，可謂是幾十年來最激動人心的一個賽季，這確實是令人振奮且正向的。

儘管2021年複雜的情勢和取消賽事仍然可能存在，但主辦單位負責人Dorna已宣布了一個完整的全球賽季行程，其亮點包括缺席38年後重返賽事的芬蘭大獎賽。