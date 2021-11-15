2021 MotoGP大獎賽瓦倫西亞封關戰報 – Ducati車隊獨佔頒獎台殊榮

這是瓦倫西亞 MotoGP™ 大獎賽最激動人心的一天，Ducati車隊奪得他們有史以來第一次前3名佳績，而Jorge Martín 則以出色的騎行，讓這位西班牙人獲得夢寐以求的賽季最佳新秀桂冠。 而在 Moto2 中， Remy Gardner沉著應戰，贏得最後冠軍的殊榮。
但所有的目光似乎都集中在46號Valentino Rossi身上，因為”Doctor”結束了他在MotoGP的最後一場賽事，職涯從 432 場大獎賽開始、共贏得115 場比賽勝利和 9 座世界冠軍，最後一次在方格旗的揮舞下衝線完賽——他是唯一一位在四個級別贏得世界冠軍的車手：125 、250、500 和 MotoGP™。 賽道內外都有熱鬧的慶祝活動。 拉力車手Sebastien Ogier和前MotoGP冠軍車手Casey Stoner與Rossi的體育英雄和朋友Ronaldo在一起，都前來齊祝他退休快樂，並向Rossi致贈了一件球衣。另外，Rossi獲得勝出的9輛冠軍賽車，也一字排開供大家觀賞與拍照。
終場衝線他獲得第 10 名時，Vale 被其他車手團團圍住，其中許多車手在他第一次贏得冠軍時都還沒有出生，並是他們從小就崇拜的義大利人。比賽冠軍Francesco Bagnaia戴著他的導師在 2004 年奪冠時所設計的“Che Spettacolo”頭盔。
本場賽事，Honda兩位車手 Marc Márquez 與 Pol Espargaró 皆因傷缺席——後者是在 FP3 發生高傾角轉倒意外——Jorge Martín在排位賽中勇敢地取得本賽季第四個桿位佳績，進而大放異彩。 這位年輕的西班牙籍車手完美起跑，在第一個彎道領先過彎，但 Jack Miller 在第二圈開始時，搶回了領先地位。Martín不甘示弱予以反擊奪回領先優勢，演變成Miller捲入了與Joan Mir.的對抗。
Martín隨後受到了Bagnaia和Alex Rins的後方追擊壓力，後者已經超越了Miller 和 Mir。 Bagnaia 和 Rins 在第 11 圈之前互換了位置，但是Suzuki明星在本賽季的第六場比賽中不幸又轉倒出局。 這讓 Bagnaia 可以自由地施壓 Martin，在第 16 圈，他找到了一條超越的路，通過後，並開始建立明顯的領先優勢。
下一圈，Miller終於在 2 號彎超越了Joan Mir取得第三名，並將目光轉向前方領先二人組，還剩最後 9 圈。在最後幾圈，Martín進入澳大利亞車手的勢力範圍內，但他沉著應戰，終場奪得本賽季第四次登上頒獎台佳績，並獲得年度最佳新秀稱號。
第三名成績足以讓Miller在最終的 MotoGP™ 世界錦標賽積分榜上排名第四，領先Johann Zarco。這是Ducati車隊有史以來第一次以前三名成績完賽，也是義大利車隊在世界錦標賽車隊項目取得的光榮勝利。
Gardner奪得 Moto2 桂冠
Raúl是第一位祝賀Gardner的車手，Gardner也是繼 2000 年Kenny Robert Jr之後，成為第2位世界冠軍之子奪冠的車手。 Moto2 世界錦標賽最終在 Red Bull Ajo KTM 隊友Raúl Fernández 與 Remy Gardner之間展開了戲劇性的結局。 澳大利亞人在贏得冠軍方面佔據優勢，Raúl在比賽中佔據了頭把交椅，並希望Gardner最後能在第 14 名之後或更低的名次。
一次嚴重的轉倒意外，Marco Bezzecchi、Xavi Vierge 和 Lorenzo Baldassarri 三人摔做堆，進而造成一次大漏油必須被清除，比賽從 25 圈縮短到 16 圈並重新開始。 桿位Simone Corsi領先Raúl Fernández，此時，Gardner跌至第 15 位。
賽事重啟後，Augusto Fernández取得領先，緊追其後的是Raúl Fernández 和Fabio Di Giannantonio，但Raúl在第二圈的第 6 彎取得領先。 他繼續將領先優勢與Augusto和 Di Giannantonio的戰線拉至最後，終場衝線以 0.5 秒的領先優勢贏得個人在本賽季的第八場勝利。他已經盡了最大的努力，但Gardner在後方沉著應戰，最後衝線以第 10 名贏得世界冠軍的榮耀。
Raúl是第一位祝賀Gardner的車手，Gardner也是繼 2000 年Kenny Robert Jr之後，成為第2位世界冠軍之子奪冠的車手。
2021 MotoGP大獎賽瓦倫西亞封關戰績 (前 10名)
- Francesco Bagnaia,義大利, Ducati Team (GP21) 0:41:15.481 25pts
- Jorge Martín,西班牙, Pramac Ducati (GP21) +0.489s 20pts
- Jack Miller,澳大利亞, Ducati Team (GP21) +0.823s 16pts
- Joan Mir, Suzuki, +5.214s 13pts
- Fabio Quartararo, 法國, Yamaha Factory Racing, (YZR-M1) +5.439s 11pts
- Johann Zarco,法國, Ducati, 10pts
- Brad Binder, 南非,KTM, +8.437s 9pts
- Enea Bastianini,義大利, Ducati, +10.933s 8pts
- Aleix Espargaró,西班牙, Aprilia, +12.651s 7pts
- Valentino Rossi,義大利, Yamaha, +13.468s 6pts
2021 MotoGP™ 大獎賽世界總排名
- Fabio Quartararo, 法國, Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 278pts
- Francesco Bagnaia, 義大利, Ducati Team (GP21) 252pts
- Joan Mir,西班牙, Suzuki Factory Racing (GSX-RR) 208pts
- Jack Miller, 澳大利亞, Ducati Team (GP21) 181pts
- Johann Zarco, 法國, Pramac Ducati (GP21) 173pts
- Brad Binder, 南非, Red Bull KTM (RC16) 151pts
- Marc Márquez, 西班牙, Repsol Honda (RC213V) 142pts
- Aleix Espargaró, 西班牙, Aprilia Gresini (RS-GP) 120pts
- Jorge Martín, 西班牙, Pramac Ducati (GP21) 111pts
- Maverick Viñales, 西班牙, Aprilia Gresini (RS-GP) 106pts
- Enea Bastianini, 義大利, Avintia Ducati (GP19) 102pts
- Pol Espargaró, 西班牙, Repsol Honda (RC213V) 100pts
- Álex Rins, 西班牙, Suzuki Factory Racing (GSX-RR) 99pts
- Miguel Oliveira, 葡萄牙, Red Bull KTM (RC16) 94pts
- Takaaki Nakagami, 日本, LCR Honda (RC213V) 76pts
- Álex Márquez, 西班牙, LCR Honda (RC213V) 70pts
- Franco Morbidelli, 義大利, Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 47pts
- Valentino Rossi,義大利, Petronas Yamaha (YZR-M1) 44pts
- Luca Marini, 義大利, Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) 41pts
- Iker Lecuona,西班牙, KTM Tech3 (RC16) 39pts
- Danilo Petrucci, 義大利, KTM Tech3 (RC16) 37pts
- Stefan Bradl, 德國, Repsol Honda (RC213V) 14pts
- Michele Pirro, 義大利, Ducati Team (GP21) 12pts
- Andrea Dovizioso, 義大利, Petronas Yamaha (YZR-M1) 12pts
- Dani Pedrosa, 西班牙, Red Bull KTM (RC16) 6pts
- Lorenzo Savadori, 義大利, Aprilia Gresini (RS-GP) 4pts
- Tito Rabat, 西班牙, Pramac Ducati (GP21) 1pts
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