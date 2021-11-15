2021 MotoGP大獎賽瓦倫西亞封關戰報 – Ducati車隊獨佔頒獎台殊榮

這是瓦倫西亞 MotoGP™ 大獎賽最激動人心的一天，Ducati車隊奪得他們有史以來第一次前3名佳績，而

則以出色的騎行，讓這位西班牙人獲得夢寐以求的賽季最佳新秀桂冠。 而在 Moto2 中，

沉著應戰，贏得最後冠軍的殊榮。