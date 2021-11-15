First ever Ducati 1-2-3 finish
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MotoGP

2021 MotoGP大獎賽瓦倫西亞封關戰報 – Ducati車隊獨佔頒獎台殊榮

Francesco Bagnaia 奪冠，Jorge Martín 成為頂級賽事的新秀車手，Rossi 正式退役，Remy Gardner贏得 Moto2 冠軍寶座—這個週末瓦倫西亞封關站，充滿令人激動的情節與氛圍。
由 Paul Keith 編寫
8 min read發佈於
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Jorge Martín

A former Moto3™ world champion and Red Bull …

SpainSpain

Jack Miller

A race-winning MotoGP™ rider, Australia's Jack …

AustraliaAustralia

Remy Gardner

Australian rider Remy Gardner has both the talent …

AustraliaAustralia

Raúl Fernández

Crowned the FIM CEV Moto3 Junior World Champion …

SpainSpain

Fabio Di Giannantonio

A runner-up in the 2015 edition of the Red Bull …

ItalyItaly

Marc Márquez

To reach MotoGP with Repsol Honda is a dream come …

SpainSpain

Pol Espargaró

A Moto2™ world champion, the perseverance of Pol …

SpainSpain
這是瓦倫西亞 MotoGP™ 大獎賽最激動人心的一天，Ducati車隊奪得他們有史以來第一次前3名佳績，而Jorge Martín 則以出色的騎行，讓這位西班牙人獲得夢寐以求的賽季最佳新秀桂冠。 而在 Moto2 中， Remy Gardner沉著應戰，贏得最後冠軍的殊榮。
但所有的目光似乎都集中在46號Valentino Rossi身上，因為”Doctor”結束了他在MotoGP的最後一場賽事，職涯從 432 場大獎賽開始、共贏得115 場比賽勝利和 9 座世界冠軍，最後一次在方格旗的揮舞下衝線完賽——他是唯一一位在四個級別贏得世界冠軍的車手：125 、250、500 和 MotoGP™。 賽道內外都有熱鬧的慶祝活動。 拉力車手Sebastien Ogier和前MotoGP冠軍車手Casey Stoner與Rossi的體育英雄和朋友Ronaldo在一起，都前來齊祝他退休快樂，並向Rossi致贈了一件球衣。另外，Rossi獲得勝出的9輛冠軍賽車，也一字排開供大家觀賞與拍照。
Jorge Martín feiert P2 und "Rookie of the Season" bei der MotoGP™ von Valencia.
Gute Zeiten für Jorge Martín
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終場衝線他獲得第 10 名時，Vale 被其他車手團團圍住，其中許多車手在他第一次贏得冠軍時都還沒有出生，並是他們從小就崇拜的義大利人。比賽冠軍Francesco Bagnaia戴著他的導師在 2004 年奪冠時所設計的“Che Spettacolo”頭盔。
本場賽事，Honda兩位車手 Marc Márquez Pol Espargaró 皆因傷缺席——後者是在 FP3 發生高傾角轉倒意外——Jorge Martín在排位賽中勇敢地取得本賽季第四個桿位佳績，進而大放異彩。 這位年輕的西班牙籍車手完美起跑，在第一個彎道領先過彎，但 Jack Miller 在第二圈開始時，搶回了領先地位。Martín不甘示弱予以反擊奪回領先優勢，演變成Miller捲入了與Joan Mir.的對抗。
Jorge Martín führt bei der MotoGP™ von Valencia.
Jorge Martín gab bei der MotoGP™ in Valencia das Tempo vor
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Martín隨後受到了Bagnaia和Alex Rins的後方追擊壓力，後者已經超越了Miller 和 Mir。 Bagnaia 和 Rins 在第 11 圈之前互換了位置，但是Suzuki明星在本賽季的第六場比賽中不幸又轉倒出局。 這讓 Bagnaia 可以自由地施壓 Martin，在第 16 圈，他找到了一條超越的路，通過後，並開始建立明顯的領先優勢。
下一圈，Miller終於在 2 號彎超越了Joan Mir取得第三名，並將目光轉向前方領先二人組，還剩最後 9 圈。在最後幾圈，Martín進入澳大利亞車手的勢力範圍內，但他沉著應戰，終場奪得本賽季第四次登上頒獎台佳績，並獲得年度最佳新秀稱號。
Jorge Martín und Jack Miller gratulieren sich gegenseitig nach der MotoGP™ von Valencia.
Jorge Martín und Jack Miller beim Shakehands in Valencia
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第三名成績足以讓Miller在最終的 MotoGP™ 世界錦標賽積分榜上排名第四，領先Johann Zarco。這是Ducati車隊有史以來第一次以前三名成績完賽，也是義大利車隊在世界錦標賽車隊項目取得的光榮勝利。

Gardner奪得 Moto2 桂冠

Raúl是第一位祝賀Gardner的車手，Gardner也是繼 2000 年Kenny Robert Jr之後，成為第2位世界冠軍之子奪冠的車手。 Moto2 世界錦標賽最終在 Red Bull Ajo KTM 隊友Raúl FernándezRemy Gardner之間展開了戲劇性的結局。 澳大利亞人在贏得冠軍方面佔據優勢，Raúl在比賽中佔據了頭把交椅，並希望Gardner最後能在第 14 名之後或更低的名次。
Remy Gardner ist neuer Moto2-Champion.
Remy Gardner ist neuer Moto2-Champion
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一次嚴重的轉倒意外，Marco Bezzecchi、Xavi Vierge 和 Lorenzo Baldassarri 三人摔做堆，進而造成一次大漏油必須被清除，比賽從 25 圈縮短到 16 圈並重新開始。 桿位Simone Corsi領先Raúl Fernández，此時，Gardner跌至第 15 位。
賽事重啟後，Augusto Fernández取得領先，緊追其後的是Raúl Fernández 和Fabio Di Giannantonio，但Raúl在第二圈的第 6 彎取得領先。 他繼續將領先優勢與Augusto和 Di Giannantonio的戰線拉至最後，終場衝線以 0.5 秒的領先優勢贏得個人在本賽季的第八場勝利。他已經盡了最大的努力，但Gardner在後方沉著應戰，最後衝線以第 10 名贏得世界冠軍的榮耀。
Raúl是第一位祝賀Gardner的車手，Gardner也是繼 2000 年Kenny Robert Jr之後，成為第2位世界冠軍之子奪冠的車手。
Der frischgebackene Moto2-Weltmeister Remy Gardner dreht eine Ehrenrunde auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia.
Der frischgebackene Moto2-Weltmeister Remy Gardner dreht eine Ehrenrunde
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2021 MotoGP大獎賽瓦倫西亞封關戰績 (前 10名)

  1. Francesco Bagnaia,義大利, Ducati Team (GP21) 0:41:15.481 25pts
  2. Jorge Martín,西班牙, Pramac Ducati (GP21) +0.489s 20pts
  3. Jack Miller,澳大利亞, Ducati Team (GP21) +0.823s 16pts
  4. Joan Mir, Suzuki, +5.214s 13pts
  5. Fabio Quartararo, 法國, Yamaha Factory Racing, (YZR-M1) +5.439s 11pts
  6. Johann Zarco,法國, Ducati, 10pts
  7. Brad Binder, 南非,KTM, +8.437s 9pts
  8. Enea Bastianini,義大利, Ducati, +10.933s 8pts
  9. Aleix Espargaró,西班牙, Aprilia, +12.651s 7pts
  10. Valentino Rossi,義大利, Yamaha, +13.468s 6pts

2021 MotoGP™ 大獎賽世界總排名

  1. Fabio Quartararo, 法國, Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 278pts
  2. Francesco Bagnaia, 義大利, Ducati Team (GP21) 252pts
  3. Joan Mir,西班牙, Suzuki Factory Racing (GSX-RR) 208pts
  4. Jack Miller, 澳大利亞, Ducati Team (GP21) 181pts
  5. Johann Zarco, 法國, Pramac Ducati (GP21) 173pts
  6. Brad Binder, 南非, Red Bull KTM (RC16) 151pts
  7. Marc Márquez, 西班牙, Repsol Honda (RC213V) 142pts
  8. Aleix Espargaró, 西班牙, Aprilia Gresini (RS-GP) 120pts
  9. Jorge Martín, 西班牙, Pramac Ducati (GP21) 111pts
  10. Maverick Viñales, 西班牙, Aprilia Gresini (RS-GP) 106pts
  11. Enea Bastianini, 義大利, Avintia Ducati (GP19) 102pts
  12. Pol Espargaró, 西班牙, Repsol Honda (RC213V) 100pts
  13. Álex Rins, 西班牙, Suzuki Factory Racing (GSX-RR) 99pts
  14. Miguel Oliveira, 葡萄牙, Red Bull KTM (RC16) 94pts
  15. Takaaki Nakagami, 日本, LCR Honda (RC213V) 76pts
  16. Álex Márquez, 西班牙, LCR Honda (RC213V) 70pts
  17. Franco Morbidelli, 義大利, Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 47pts
  18. Valentino Rossi,義大利, Petronas Yamaha (YZR-M1) 44pts
  19. Luca Marini, 義大利, Sky VR46 Avintia Ducati (GP19) 41pts
  20. Iker Lecuona,西班牙, KTM Tech3 (RC16) 39pts
  21. Danilo Petrucci, 義大利, KTM Tech3 (RC16) 37pts
  22. Stefan Bradl, 德國, Repsol Honda (RC213V) 14pts
  23. Michele Pirro, 義大利, Ducati Team (GP21) 12pts
  24. Andrea Dovizioso, 義大利, Petronas Yamaha (YZR-M1) 12pts
  25. Dani Pedrosa, 西班牙, Red Bull KTM (RC16) 6pts
  26. Lorenzo Savadori, 義大利, Aprilia Gresini (RS-GP) 4pts
  27. Tito Rabat, 西班牙, Pramac Ducati (GP21) 1pts
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