湛藍青春的另類悼亡之詩：《85年的夏天》的生命初體驗

《85年的夏天》 © 好威映象 Hooray Films

「另類」並非只是一種流行的行銷詞彙，另類音樂也並非一直都是九零年代之後被用來包裝憤怒與憂鬱的流行產物；是八零年代那一段曾經的歲月，另類為有別於主流的稀有之物，而提及「另類」，人們便聯想起怪人合唱團（The Cure）。

1985年，就在多數樂迷認為英國怪人合唱團上一張專輯《The Top》不見起色而即將解散之際，樂團出乎意料地發行了他們第六張創作專輯《頭靠門扉》（The Head on the Door），不僅明確地定位樂團聲貌，唱片銷售至今也已破三千萬張。主唱 Robert Smith 曾表示該專輯是自第二張專輯以來，再度令他感到怪人終於找回樂團的聲音；英國音樂雜誌 Melody Maker 甚至譽該作品為年度最佳專輯；其專輯所收錄的第一首歌曲〈In Between Days〉也是怪人合唱團第一次打入美國《告示牌》百大單曲榜的首支歌曲。

年輕時對於英國新浪潮樂風為之狂熱並且也是怪人合唱團忠實樂迷的法國名導佛杭蘇瓦．歐容（François Ozon）鍾愛這首歌之深，不惜配合該曲發行年份而將今年上映新作片名原定「84 年的夏天」更名為《85 年的夏天》（Summer of 85）。〈In Between Days〉可說是風靡 ‘85 年全球年輕世代的經典金曲之一，這首歌也表現了怪人合唱團延展聲音空間感代表作；節奏與旋律各據一角，吉他與合成器既輕快又哀愁的樂句，交織出青春的美好正隨時間流逝而終將失去的恐懼之外，同時將樂團焦慮卻又充滿躍動活力的雙重異質，揮灑得淋漓盡致。這樣的另類雙重異質，似乎也巧妙地反映了《85 年的夏天》片中兩個主角的性格反差——純情且內向緊繃的艾雷，與外放不羈宛如野獸的大衛。

《85年的夏天》 © 好威映象 Hooray Films

多首八零年代的流行與新浪潮經典從 Jeanne Mas 的〈Toute première fois〉、英國女子天團芭娜娜拉瑪（Bananarama）的〈Cruel Summer〉、義大利流行歌手的 Raf 的名曲〈Self Control〉等金曲，疊融出《85 年的夏天》電影裡復古又不流於俗氣的八零懷舊氛圍；加上由法國電子雙人組 Air 成員 JB Dunckel 操刀製作全片的配樂，低鳴迴盪的琴音與緩起緩落的吉他弦律，為繽紛多彩的 ‘85年光景與夏季海天一色的湛藍，抺上淡淡的傷感。JB Dunckel 在本片配樂上，更顯他向來低限的編曲音色取捨，全片樂音彌漫著青春總有的不確定與失落，也彷見他另一配樂作品其由女導演阿蘭蒂．卡瓦特（Alante Kavaite）執導的《戀戀飛翔》（The Summer of Sangailė），以細膩入骨的電子音色，輕觸著鏡頭之下的青春盪漾。音樂有時無意間成為一種電影鏡頭之中的催情劑，《85年的夏天》亦不例外。

《85年的夏天》 © 好威映象 Hooray Films

當經典作為一種媒介去摸索脈絡、提問與致敬，從歐容導演過往作品都不難覺察他反覆探究關於自我、關於身分認同的執迷。片中頻頻呈現於鏡頭前的赤裸身體，直接地凝視青春的各種慾望、感受彼此體溫，像是眼前只有「現在」的觸動，令人想起泰西內的《野蘆葦》（André Téchiné）；而艾雷與大衛在迪斯可狂歡，舞池燈光閃爍間伴隨著 Frédéric Mercier（化名 Movie Music）的八零年代經典舞曲〈Stars de la pub〉之時，大衛為艾雷戴上耳機，隨身聽播放的是洛．史都華的金曲〈Sailing〉，彷如再現了法國青春經典《第一次接觸》（La Boum），浪漫得恰如其分，毫不媚俗。當他們共乘於藍天碧海之間航行的㠶船，主航的舵手與水手也彷彿象徵了兩人的情誼關係：支配與順從；在運用非線性與略帶驚悚的時間來回推移敍事之下更顯他們相異的性格。導演更巧妙地透過夏日幻景、令人嗅及危險的摩托車馳騁、艾雷房間牆上貼著 Taxi Girl 與怪人合唱團海報，以及主角對話間的言語交鋒等，表現其年輕生命對於愛、性以及死亡的無畏熱情、對平庸感到不耐的激進。

《85年的夏天》 © 好威映象 Hooray Films

《85年的夏天》那些一幕幕如主旋律般的執迷就像音樂作品的主導動機，佐以其它八零年代的新浪潮金曲如語匯般反覆或變形地出現。電影結束，腦中又再度迴盪起片頭怪人合唱團的〈In Between Days〉，青春終將逝去，我們都將成人，面對孤獨而存在與看待世界，只是當下，我們總以為一切可以永恆。或許就如美國電影大師奧森．威爾斯（Orson Welles）曾說過的：「 我們獨自出生，獨自體驗生命，最後獨自死亡。惟有藉由愛與友誼，才能於當下創造我們並不孤獨的錯覺。 」