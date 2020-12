湛藍青春的另類悼亡之詩：《85年的夏天》的生命初體驗

1985年,就在多數樂迷認為英國怪人合唱團上一張專輯《The Top》不見起色而即將解散之際,樂團出乎意料地發行了他們第六張創作專輯《頭靠門扉》(The Head on the Door),不僅明確地定位樂團聲貌,唱片銷售至今也已破三千萬張。主唱 Robert Smith 曾表示該專輯是自第二張專輯以來,再度令他感到怪人終於找回樂團的聲音;英國音樂雜誌 Melody Maker 甚至譽該作品為年度最佳專輯;其專輯所收錄的第一首歌曲〈In Between Days〉也是怪人合唱團第一次打入美國《告示牌》百大單曲榜的首支歌曲。