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MTB

冠軍推手：Cannondale Scalpel 與Simon Andreassen 共創未來

Simon Andreassen 新賽季轉往新車隊發展，意味他要適應一輛全新的戰駒，究竟他的新戰駒有哪些特點呢？
由 Frederik Reichstein 編寫
發佈於
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Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup

Czech Republic

Simon Andreassen

DenmarkDenmark
Simon Andreassen 在今年轉到全新車隊，加入新車隊的重要首戰，就是UCI MTB World Cup，Simon Andreassen也大方展示他的全新戰駒Cannondale Scalpel Hi-Mod。
第二輪賽事進入捷克的Névé Město舉行，來自丹麥的Andreassen是2020年在此站的王者，全新的Cannondale Scalpel Hi-Mod是他延續霸業的絕佳利器。
Simon Andreassen races at the UCI XCO World Cup in Albstadt, Germany, on May 7, 2021
Simon Andreassen riding his Cannondale Scalpel in Albstadt
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Andreassen的丹麥細節

Simon Andreassen 效力的 Cannondale Factory Racing車隊，戰駒車架主要有黑白兩個配色，並在車架的後三角標明車手國家的國旗，Andreassen 是現任丹麥越野登山車的國家冠軍，自然在車架上也會有丹麥國旗的配色。
Side on view of Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Simon Andreassen's Cannondale Scalpel Hi-Mod
© Bartek Woliński

避震器

Andreassen 喜愛全避震車，他的前後避震行程皆為120mm。
Frame detailing on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close up of the Lefty Front Fork on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close up of the rear triangle of Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close up of the Fox rear suspension on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Paint splatter detailing on the white part of the frame
© Bartek Woliński
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座艙設定

Andreassen 使用 ENVE Components M5 車手把，其豎管長度為85mm，別於其他車手，而且Andreassen非常喜愛這樣設定，騎乘起來感到舒適、符合需求。
Close up of the handlebars and the front of Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Andreassen's handlebars are quite wide in length
© Bartek Woliński

座墊與伸縮座管

伸縮座管已成為越野登山車的標配，比賽過程中，Andreassen最多使用伸縮座管上下200次，其座管行程為80mm，此外他的座墊為Prologo Scratch M5。
Close up of the saddle and seat dropper post on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Seat and dropper post all stealth camouflaged in black
© Bartek Woliński

煞車及飛輪設定

Andreassen的煞車為Shimano XTR，搭配碟盤160mm。大盤採用38齒，飛輪共10片，最大齒數為51齒。
Close up of rear disc brakes and rear cassette on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close up of the cockpit set up on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close-up view of the pedals on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Close up of front hubs on the front wheel of Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
Full Shimano XTR spec on the drivetrain, gears and brakes
© Bartek Woliński
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輪組與輪胎

由於捷克站的路線很吃技術，而且難度更高，所以強固、耐用的輪組及輪胎，最先被考量應用於賽場。Andreassen選用ENVE 525 輪組，以及來自德國Schwalbe Racing Ralph 輪胎。
Close up of Racing Ralph tyres on Simon Andreassen's Cannondale Scalpel mountain bike.
The Racing Ralph tyre features shoulder studs for good lateral grip
© Bartek Woliński
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