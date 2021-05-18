冠軍推手：Cannondale Scalpel 與Simon Andreassen 共創未來
Simon Andreassen 新賽季轉往新車隊發展，意味他要適應一輛全新的戰駒，究竟他的新戰駒有哪些特點呢？
Simon Andreassen 在今年轉到全新車隊，加入新車隊的重要首戰，就是UCI MTB World Cup，Simon Andreassen也大方展示他的全新戰駒Cannondale Scalpel Hi-Mod。
第二輪賽事進入捷克的Névé Město舉行，來自丹麥的Andreassen是2020年在此站的王者，全新的Cannondale Scalpel Hi-Mod是他延續霸業的絕佳利器。
Andreassen的丹麥細節
Simon Andreassen 效力的 Cannondale Factory Racing車隊，戰駒車架主要有黑白兩個配色，並在車架的後三角標明車手國家的國旗，Andreassen 是現任丹麥越野登山車的國家冠軍，自然在車架上也會有丹麥國旗的配色。
避震器
Andreassen 喜愛全避震車，他的前後避震行程皆為120mm。
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座艙設定
Andreassen 使用 ENVE Components M5 車手把，其豎管長度為85mm，別於其他車手，而且Andreassen非常喜愛這樣設定，騎乘起來感到舒適、符合需求。
座墊與伸縮座管
伸縮座管已成為越野登山車的標配，比賽過程中，Andreassen最多使用伸縮座管上下200次，其座管行程為80mm，此外他的座墊為Prologo Scratch M5。
煞車及飛輪設定
Andreassen的煞車為Shimano XTR，搭配碟盤160mm。大盤採用38齒，飛輪共10片，最大齒數為51齒。
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輪組與輪胎
由於捷克站的路線很吃技術，而且難度更高，所以強固、耐用的輪組及輪胎，最先被考量應用於賽場。Andreassen選用ENVE 525 輪組，以及來自德國Schwalbe Racing Ralph 輪胎。
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