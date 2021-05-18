冠軍推手：Cannondale Scalpel 與Simon Andreassen 共創未來

Simon Andreassen 在今年轉到全新車隊，加入新車隊的重要首戰，就是UCI MTB World Cup，Simon Andreassen也大方展示他的全新戰駒Cannondale Scalpel Hi-Mod。

第二輪賽事進入捷克的Névé Město舉行，來自丹麥的Andreassen是2020年在此站的王者，全新的Cannondale Scalpel Hi-Mod是他延續霸業的絕佳利器。

Simon Andreassen riding his Cannondale Scalpel in Albstadt © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Andreassen的丹麥細節

Simon Andreassen 效力的 Cannondale Factory Racing車隊，戰駒車架主要有黑白兩個配色，並在車架的後三角標明車手國家的國旗，Andreassen 是現任丹麥越野登山車的國家冠軍，自然在車架上也會有丹麥國旗的配色。

Simon Andreassen's Cannondale Scalpel Hi-Mod © Bartek Woliński

避震器

Andreassen 喜愛全避震車，他的前後避震行程皆為120mm。

Paint splatter detailing on the white part of the frame © Bartek Woliński 01 / 04

座艙設定

Andreassen 使用 ENVE Components M5 車手把，其豎管長度為85mm，別於其他車手，而且Andreassen非常喜愛這樣設定，騎乘起來感到舒適、符合需求。

Andreassen's handlebars are quite wide in length © Bartek Woliński

座墊與伸縮座管

伸縮座管已成為越野登山車的標配，比賽過程中，Andreassen最多使用伸縮座管上下200次，其座管行程為80mm，此外他的座墊為Prologo Scratch M5。

Seat and dropper post all stealth camouflaged in black © Bartek Woliński

煞車及飛輪設定

Andreassen的煞車為Shimano XTR，搭配碟盤160mm。大盤採用38齒，飛輪共10片，最大齒數為51齒。

Full Shimano XTR spec on the drivetrain, gears and brakes © Bartek Woliński 01 / 04

輪組與輪胎

由於捷克站的路線很吃技術，而且難度更高，所以強固、耐用的輪組及輪胎，最先被考量應用於賽場。Andreassen選用ENVE 525 輪組，以及來自德國Schwalbe Racing Ralph 輪胎。

The Racing Ralph tyre features shoulder studs for good lateral grip © Bartek Woliński