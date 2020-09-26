車迷接招：十月單車瘋來襲
© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
過往十月已是自行車賽季的季末，今年特別不一樣，受疫情影響關係，讓許多比賽都被推遲，造就前所未有的「十月單車瘋」，Crankworx到XCO等多項精彩賽事，讓車迷整個十月都與單車一起瘋。
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這個十月特別不一樣，31天日子讓單車迷覺得很緊湊，UCI World Cup賽季、Crankworx奧地利站，以及UCI MTB世錦賽接連登場，悶了大半年的單車迷們，光用想的都覺得興奮。
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UCI MTB XCO 捷克站
賽季受到疫情壓縮，XCO的車手們必須在捷克進行「背靠背」的比賽，六天內要出戰四場賽場，對於全球最頂尖的選手們來說，這是身體素質與心理對冠軍渴望決心的極大考驗。
沒有人知道雙重賽會帶來什麼結果。此外，經歷混亂的一年後，自行車直到七月份才在歐洲重新舉行比賽，運動員們的狀態仍不明朗，也讓比賽變得非常不可預測，車手們該如何調整出最佳狀態呢？成為臨場決勝負的最大關鍵。不過今年賽季並未設立積分王寶座，不過單站冠軍仍然與以往同樣享有盛譽。
- UCI Mountain Bike World Cup 捷克站於9月29日至10月4日進行，收看live請至此連結。
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Crankworx 奧地利站
2019赛季回顾
多樣性的Crankworx比賽，總是讓登山車愛好者能找到最愛，今年奧地利站舉辦四天，這意味車友們永遠不會感到沉悶。
Crankworx比賽匯集了世界上最好的登山車手們，與車迷共同渡過美好時光並超越極限，同時結合速度、技巧及個人風格，才有辦法在比賽中領先群倫。
- Crankworx 奧地利站於10月1日至4日進行，收看 live 請至此連結。
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世錦賽：各國好手力拼至高榮耀彩虹衫
世界冠軍頭銜從一年一度的UCI世錦賽產生，各路好手將穿上國家隊車衣出賽，冠軍車手可以穿上至高榮耀彩虹衫，被許多車手視為生涯最想奪冠的賽事之一。
今年世錦賽在奧地利的Leogang進行，XCO的菁英組、U23組都在此產生世界冠軍，刺激的下坡車賽事，也要在此產生出最新世界冠軍。
- UCI Mountain Bike 世錦賽於10月5日至11日進行，收看 live 請至此連結。
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不僅如此，還有更多
不讓了！世界冠軍Loïc Bruni快意奪冠
UCI MTB World Cup下坡車賽在十月份於斯洛維尼亞和葡萄牙點燃戰火，千萬別錯過下坡車賽帶來的刺激和樂趣。
- UCI MTB World Cup 斯洛維尼亞站於10月16至18日進行，收看atch live 請至此連結。
- UCI MTB World Cup 葡萄牙站於10月30至11月1日進行，收看 live 請至此連結。
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