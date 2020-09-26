MTB

車迷接招：十月單車瘋來襲

© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
這則故事屬於Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup
造訪頁面
過往十月已是自行車賽季的季末，今年特別不一樣，受疫情影響關係，讓許多比賽都被推遲，造就前所未有的「十月單車瘋」，Crankworx到XCO等多項精彩賽事，讓車迷整個十月都與單車一起瘋。
由 Rajiv Desai 編寫發佈於
這個十月特別不一樣，31天日子讓單車迷覺得很緊湊，UCI World Cup賽季、Crankworx奧地利站，以及UCI MTB世錦賽接連登場，悶了大半年的單車迷們，光用想的都覺得興奮。
Loïc Bruni walking through crowd at the UCI Mountain Bike World Cup in Lourdes, France on April 12, 2015
Get psyched for all the bike action to come
© Lukas Pilz/Red Bull Content Pool
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UCI MTB XCO 捷克站

賽季受到疫情壓縮，XCO的車手們必須在捷克進行「背靠背」的比賽，六天內要出戰四場賽場，對於全球最頂尖的選手們來說，這是身體素質與心理對冠軍渴望決心的極大考驗。
Ein weiteres World Cup-Rennen in Nové Město.
Ein weiteres World Cup-Rennen in Nové Město.
© Bartek Wolinski
沒有人知道雙重賽會帶來什麼結果。此外，經歷混亂的一年後，自行車直到七月份才在歐洲重新舉行比賽，運動員們的狀態仍不明朗，也讓比賽變得非常不可預測，車手們該如何調整出最佳狀態呢？成為臨場決勝負的最大關鍵。不過今年賽季並未設立積分王寶座，不過單站冠軍仍然與以往同樣享有盛譽。
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Crankworx 奧地利站

How to MTB · 52分鐘
2019赛季回顾
多樣性的Crankworx比賽，總是讓登山車愛好者能找到最愛，今年奧地利站舉辦四天，這意味車友們永遠不會感到沉悶。
Crankworx比賽匯集了世界上最好的登山車手們，與車迷共同渡過美好時光並超越極限，同時結合速度、技巧及個人風格，才有辦法在比賽中領先群倫。
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世錦賽：各國好手力拼至高榮耀彩虹衫

Loïc Bruni performs at the UCI Mountain Bike World Cup in Vallnord, Andorra on July 6, 2019.
The World Championships have a kudos like no other mountain bike event
© Boris Beyer/Red Bull Content Pool
世界冠軍頭銜從一年一度的UCI世錦賽產生，各路好手將穿上國家隊車衣出賽，冠軍車手可以穿上至高榮耀彩虹衫，被許多車手視為生涯最想奪冠的賽事之一。
今年世錦賽在奧地利的Leogang進行，XCO的菁英組、U23組都在此產生世界冠軍，刺激的下坡車賽事，也要在此產生出最新世界冠軍。
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不僅如此，還有更多

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不讓了！世界冠軍Loïc Bruni快意奪冠
UCI MTB World Cup下坡車賽在十月份於斯洛維尼亞和葡萄牙點燃戰火，千萬別錯過下坡車賽帶來的刺激和樂趣。
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