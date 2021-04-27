聲響衝擊！在汽車內打造雷鬼異想的男人- Pantason

近幾年國際流行音樂風潮，持續在尋找新的聲響可能。自2019年Luis Fonsi之〈Despacito〉單曲在全球爆紅，大家也更為關注拉丁美洲音樂的獨有風情。異國風當道之時，源自拉丁美洲的Dancehall、Reggaeton曲風，亦更為融入廣大的歐美流行音樂系譜之中。包含Justin Bieber、Becky G、Black Eyed Peas等知名歌手甚至是諸多饒舌歌手，亦開始嘗試此類型風格創作。在台灣則有吳卓源、J.Sheon、Karencici等歌手之單曲有著相似元素。

回歸原點，現在風行的拉丁音樂之根源追溯，牙買加的Ska、Reggae往往被視為此類風格音樂之基底。在每小節第二、第四拍為重音，並以鼓點凸顯第三拍的獨特節奏，更是其特色。說到雷鬼，Bob Marley可謂大家腦中所浮現之第一人。他將雷鬼音樂帶至全球，並於歐美各國深根發展。但回歸牙買加在地的音樂文化，其實也相當有趣。

Eine Dubplate. © PYMCA/UIG via Getty Images

正如嘻哈之發展相同，雷鬼也是從街頭巷尾的週末派對開始。樂團演出、DJ放歌，大家一同跳舞享受音樂。但DJ放歌的同時，久而久之也有了相互競技的比較心態。他們爭相比較自身擁有更為稀有的唱片，而這些唱片通常是單曲錄製時用的測試帶稱之為dubplate ，此名稱後來在雷鬼文化中延伸成為厲害酷炫的音樂之稱呼方式。

相互競技的情況下，各個DJ除拿出唱片壓箱寶，也逐步升級自身的音響系統，演變成一台小卡車載滿大小音響的Sound System。而DJ之間相互放歌、炒熱氣氛吸引大家注意的比賽，就是Sound Clash。

這些詞彙反映牙買加音樂文化的各式特點。並逐步創造出牙買加獨有的韻味。dubplate可以對應雷鬼樂中極其重要的dub元素——迴響與反拍的運用。這種迴響不只是音樂性上的特色，更是一種聲響上的設計。

All about the Dubs

在Red Bull Music推出的《Meet The Guy Who Records Dubs In His Car》紀錄片中，訪問了經營在地廠牌Pantason Dubplate Agency的主理人Pantason。他是一個在牙買加首都金士頓活動，尋找潛力新人的製作人、星探。旗下簽約歌手包含Masicka、Shenseea、Gage等等。

時間忙碌的他，發明了一套在汽車上錄音的簡易配置。他認為在車上獨特的空間感，除了可以一定程度地確保錄音品質，同時又會創造出有點髒髒的粗糙感，而這也是他想要的。

在紀錄片中Pantason反覆強調dubplate是Sound Clash文化中不可或缺的成分。自身父親Pink Panta當年也是九次Sound Clash比賽的獲勝者。他也同時鼓勵旗下歌手參與類似活動去發揚dub、爭取曝光。而更重要的是，不能讓這專屬於牙買加的音樂文化在國際浪潮下消失。

關於作者

Ku Da Yeast

DJ、樂評、A&R企劃、音樂策展人，一隻貓的爸。