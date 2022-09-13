世紀交替後，Thomas Bangalter和Guy-Manuel de Homem-Christo創造了音樂史。在搜尋大量的收藏黑膠唱片時，他們挖掘到當時乏人問津的放克音樂家Edwin Birdsong在1979年錄製的唱片。從中取得靈感後，他們從他的歌曲'Cola Bottle Baby'中擷取一段節奏性強的電子琴取樣然後用這段節奏編成一首歌曲ㄡ為了做一個完美的句點，他們加上一些不斷重複清脆又有合成效果的人聲，並且切分成幾個不同的段落唱著: “Work it harder，make it better / Do it faster，makes us stronger。”

Bangalter和de Homem-Christo以Daft Punk和他們所做的音樂‘Harder，Better，Faster，Stronger’而廣為人知，而他們所做的音樂。這首歌仍然是這對法國二人組最受喜愛的曲目之一，並已成為音樂史上最經典的熱門歌曲之一，多虧了Kanye West，這首歌曲就像house狂熱者同樣受到嘻哈歌迷的喜愛。在他過世之前，Birdsong 形容 能被Bangalter和de Homem-Christo作成音樂取樣是一件很光榮的事情。

在Daft Punk發行這首不朽的曲目二十一年後，新一代聽眾正在世界另一端享受著這首歌曲。在2022年雪梨Red Bull Dance Your Style的預選賽中，那首耳熟能詳的歌曲在音響中響起，同一時間，舞台上的參賽者不由自主地隨著音樂舞動，在觀眾前秀技他們的freestyle。

Red Bull Dance Your Style是一項旨在尋找世界各地，包含澳洲最優秀的freestyle舞者的比賽。即興演出是重點，直到音樂放出來的那一秒前，沒有人知道他們會用什麼樣的音樂演出。比賽的刺激和興奮來自於它的自發性。每位舞者都必須按照自己的本能和當時的音樂節奏在舞台上表現。這是一項挑戰，但目的在提升舞蹈的真正人才。

'Harder, Better，Faster, Stronger'只是Red Bull Dance Your Style挑戰舞者獻技的經典曲目之一。另外，音響中播放的是Grandmaster Flash 的“The Message”，Busta Rhymes 的九零年代熱門歌曲“Touch It”或 CHIC 的“Le Freak”—這首歌讓Nile Rodgers 在與Daft Punk合作的超時空記憶體專輯中大秀吉他功力前的幾十年前就大紅大紫。根據你的年紀，這些曲目要不是讓你坐上時光機，就是一個重要的音樂震撼教育。

今年的Red Bull Dance Your Style預選賽就以來自2000年到2010年像是‘Move Your Feet’這類的歌曲打動了懷舊的心弦。這是一首在2002年登上排行榜的熱門歌曲，讓丹麥雙人組Junior Senior在他們快要被埋沒前一夜成名。Timbaland因為‘The Way I Are’成名，並且另外一組不知名的法國組合Justice因‘D.A.N.C.E.’而爆紅。歌單中還包含Estelle唱的‘American Boy’，這首由Estelle的全明星組合will.i.am、John Legend、Kanye West在2008年所寫（並且搭配從Kanye在百葉窗眼鏡時代的饒舌片段）。許多音樂曲目耳熟能詳，其他的不可否認你可能已經忘記但是值得重溫。

對於Red Bull Dance Your Style音樂策劃者來說，比賽不僅僅是一個展示頂尖舞者和娛樂觀眾的機會——它也是重振音樂史上經典熱門歌曲的一種方式。因為雖然活動主要關於街舞，但音樂也是扮演重要的角色。

“最厲害的freestyle舞者、最頂尖的即興演出舞者是能夠與音樂連結並且有能力輕鬆地表現出來。” 嘻哈舞者兼比賽DJ和Red Bull Dance Your Style參賽者Arisse Tauv 在去年與Red Bull的訪談中說到。

最頂尖的即興演出舞者是能夠與音樂連結並且有能力輕鬆地表現出來。 Red Bull Dance Your Style參賽者Arisse Tauv

“當你在欣賞一位舞者時，你會覺得，‘哦，他在考慮拍子，他在考慮下一步要跳出什麼動作，’而不是享受當下的感覺像是，‘哦他們只是很巧妙的對到拍子，'而且你知道這不是事先想好的，是從當下的感覺展現出來而已。“

但是有很炸的歌曲是很屌的舞蹈必備武器。有很衝的bass音線或是節奏感強的鼓聲提供舞者可以玩的節奏。如果歌曲本身就已經是舞者聽過、喜愛或是靈魂觸動的歌那就更好了，像是Prince的‘When Doves Cry’，Kendrick Lamar的‘King Kunta’或是N.E.R.D.的‘She Wants To Move’，這是首Pharrell單飛前的一首暢銷歌曲。

當然，歌單中也會有很多當代流行歌曲。在今年的澳洲州型預選賽中，Beyonce的經典歌曲‘Break My Soul’加上當地暢銷歌手像是OneFour、Tasman Keith、Genesis Owusu和Gold Fang的歌曲都是現場受歡迎的曲目（並且如果你在現場但是沒聽過每一首歌的話，這可是對嘻哈和電子樂最強而有力的介紹了。）

我們還不知道今年有哪些歌曲會在九月十日星期六的雪梨海外客運碼頭現場播放，但是我們可以保證一定會超級經典，記得要準備好你的Shazam應用程式來抓歌。

2022年Red Bull Dance Your Style重溫的十首經典歌曲

Grandmaster Flash的‘The Message’

Busta Rhymes的‘Put Your Hands Where My Eyes Could See’

Salt N Pepa的‘Push It’

Basement Jaxx的‘Red Alert’

Jamiroquai的‘Cosmic Girl’

CHIC的‘Le Freak’

Eve的‘Tambourine’

Technotronic的‘Pump Up The Jam’

Calvin Harris的‘Acceptable in the 80s’

Lil’ Kim的‘The Jump Off’