世紀交替後,Thomas Bangalter和Guy-Manuel de Homem-Christo創造了音樂史。在搜尋大量的收藏黑膠唱片時,他們挖掘到當時乏人問津的放克音樂家Edwin Birdsong在1979年錄製的唱片。從中取得靈感後,他們從他的歌曲'Cola Bottle Baby'中擷取一段節奏性強的電子琴取樣然後用這段節奏編成一首歌曲ㄡ為了做一個完美的句點,他們加上一些不斷重複清脆又有合成效果的人聲,並且切分成幾個不同的段落唱著: “Work it harder,make it better / Do it faster,makes us stronger。”