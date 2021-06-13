2021 極限摩托車世界錦標賽賽前巡禮

2021 年 FIM 越野摩托車世錦賽於俄羅斯黑海的炎熱氣溫中拉開序幕，之後前往英國馬特利盆地的泥濘賽道，現在就讓我們快速巡禮接下來將會發生的事。

Jeffrey Herlings won the Dutch MXGP in 2020 © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

舊愛和令人興奮的新賽道

有豐富且具挑戰性的賽道可供選擇，義大利站可謂是全新的場景。Mantova 舉辦了國內的 MX賽事，並提供空間為車迷們帶回最喜愛的 Maggiora，而 Riola Sardo 取代了 Trentino。 撒丁島賽道在今年稍早曾舉行國際義大利 MX 比賽後，相信對許多車手來說對它已非常熟悉。

Jeffrey Herlings takes time out from pre-season training © KTM Images/Red Bull Content Pool

命中目標

身為世錦賽中最快的車手， Jeffrey Herlings 自一連串的傷病中康復並蓄勢待發。在季前賽中，他看來勢不可擋且渴望得勝，在 Lyng 的 MXGB賽事重返比賽時獲勝，並在法國精英錦標賽的 Ernée 再次領先主場最喜愛的車手Romain Febvre。2018 年 MXGP 賽季擊敗對手後，這位荷蘭籍車手即未再參加賽事近兩年之久。

Jorge Prado won in the MXGP class in his rookie season © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Prado整裝待發朝冠軍之路邁進

Jorge Prado 在 2018和 19 年 MX2 世界錦標賽中風光一時，2020 年參加MXGP，即表明雖只有 20 歲，他也有足夠的能力在一流世界錦標賽中贏得勝利。

西班牙最優秀的越野摩托車車手在新秀賽季開始時，仍然從斷腿的陰霾中撐過來，但在Valkenswaard第2輪比賽結束，即利用隔離時間休養生息後，他以3場勝利和8次登上頒獎台的總成績光榮回歸令人刮目相看。以實際行動證明他是同類組中最好的先鋒者，贏得比任何其他車手更多起跑領先的佳績。

Ein Rückblick auf die intensive Saison 2020

Gajser為HRC車隊爭取3連勝

衛冕世界冠軍的Tim Gajser正與Honda廠隊一起尋求 MXGP 3連勝冠軍頭銜，雖然他並不幻想自己面臨激烈的競爭，但斯洛文尼亞籍車手擁有穩定性與速度並準備再創佳績。 Gajser 闖入 MXGP，以 MX2 冠軍的身份進入系列賽，再以新秀的身份贏得 MXGP 冠軍，之後在 2019和 2020 年連續贏得冠軍頭銜。他是否還能上演3連勝佳績呢？

Gasjer獲得備受好評澳大利亞籍Mitch Evans的支持，他雖在年初受傷，但擁有挑戰領跑者的技巧與經驗。

Tony Cairoli and his long-time team manager Claudio De Carli © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Cairoli 傳奇的另一篇章

在 FIM 越野摩托車世界錦標賽中，沒有人比KTM 夢之隊的 Tony Cairoli 獲得更多積分或登上頒獎台的戰績。他擁有9座世界冠軍頭銜和 92 場勝利，他是另一位關注這項賽事的車手。

5是Jeremy Seewer的護身符？

瑞士明星 Jeremy Seewer 是 MXGP 的熟面孔，他曾4次在錦標賽中獲得亞軍，其中包括過去兩個賽季兩次輸給 Gajser。 去年，這位Yamaha車手，自 2014 年首次亮相以來從未缺席過一場比賽，在經歷了強勁的季前賽之後，取得其職涯的第1場比賽勝利和大獎賽的冠軍榮耀，他相信自己有能力迎接新挑戰。

MXGP 新尖兵

本賽季的競爭活動中，兩位優秀的新車手從 MX2 晉升上來 - Husqvarna 車隊的 Thomas Kjer Olsen 和 Yamaha 的 Ben Watson。隨著 2015 年世界冠軍在義大利MX公開賽的超級決賽中獲勝，這位看起來慓悍的車手，其座騎為450機車並與經驗豐富的 Romain Febvre 保持同節奏與速度。在此同時，Watson 與 Seewer 和 Glenn Coldenhoff 一起加入了強大的 Yamaha 車隊陣容，表現令人印象深刻，在 Lyng British 錦標賽中與 Herlings 的積分旗鼓相當。

Tom Vialle celebrates his MX2 world title © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

MX2戰線畫定

衛冕 MX2 冠軍車手 Tom Vialle 似乎在每場賽事都能從容應付，並在埃爾內(Ernée)的法國精英越野摩托車錦標賽熱身賽中輕鬆贏得勝利，他在那裡擊敗了 Thibault Benistant及其隊友 René Hofer ，他的新秀賽季因受傷缺席，在MX2仍有未完成的夢想。

同樣採用 KTM機車的還有備受好評的 EMX250cc，冠軍車手 Mattia Guadagnini ，他擁有Tony Cairoli和長期團隊經理Claudio Di Carli的在旁協助。 Vialle 的死敵將再次是 Jago Geerts，他在薩丁島成為MX2賽事中的頂尖車手，領先他的新隊友Maxime Renaux.。

終於…粉絲回來了

名額有限，但MX 的粉絲允許參與某些賽事，預計在第2和第3回合會有 4,000 名，如果條件允許，還會釋出更多名額。