Jeffrey Herlings undoubtedly has the speed to win another world title
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool
MotoX

2021 極限摩托車世界錦標賽賽前巡禮

2021 年 MX 世錦賽將於本週末隆重揭幕，屆時國際越野摩托車、新秀車手及新賽道一切你所愛的氛圍都將盡收眼底。
由 Paul Keith 編寫
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Jeffrey Herlings

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MX World

3季 · 18集數
2021 年 FIM 越野摩托車世錦賽於俄羅斯黑海的炎熱氣溫中拉開序幕，之後前往英國馬特利盆地的泥濘賽道，現在就讓我們快速巡禮接下來將會發生的事。
Home grown star Jeffrey Herlings rides his KTM to victory at his home round in The Netherlands.
Jeffrey Herlings won the Dutch MXGP in 2020
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

舊愛和令人興奮的新賽道

有豐富且具挑戰性的賽道可供選擇，義大利站可謂是全新的場景。Mantova 舉辦了國內的 MX賽事，並提供空間為車迷們帶回最喜愛的 Maggiora，而 Riola Sardo 取代了 Trentino。 撒丁島賽道在今年稍早曾舉行國際義大利 MX 比賽後，相信對許多車手來說對它已非常熟悉。
KTM motocross star Jeffrey Herlings is looking for his fifth MX world championship.
Jeffrey Herlings takes time out from pre-season training
© KTM Images/Red Bull Content Pool

命中目標

身為世錦賽中最快的車手， Jeffrey Herlings 自一連串的傷病中康復並蓄勢待發。在季前賽中，他看來勢不可擋且渴望得勝，在 Lyng 的 MXGB賽事重返比賽時獲勝，並在法國精英錦標賽的 Ernée 再次領先主場最喜愛的車手Romain Febvre。2018 年 MXGP 賽季擊敗對手後，這位荷蘭籍車手即未再參加賽事近兩年之久。
Unstoppable Spaniard Jorge Prado wins the 2020 Limburg MXGP at Lommel.
Jorge Prado won in the MXGP class in his rookie season
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Prado整裝待發朝冠軍之路邁進

Jorge Prado 在 2018和 19 年 MX2 世界錦標賽中風光一時，2020 年參加MXGP，即表明雖只有 20 歲，他也有足夠的能力在一流世界錦標賽中贏得勝利。
西班牙最優秀的越野摩托車車手在新秀賽季開始時，仍然從斷腿的陰霾中撐過來，但在Valkenswaard第2輪比賽結束，即利用隔離時間休養生息後，他以3場勝利和8次登上頒獎台的總成績光榮回歸令人刮目相看。以實際行動證明他是同類組中最好的先鋒者，贏得比任何其他車手更多起跑領先的佳績。
MotoX · 12分鐘
Ein Rückblick auf die intensive Saison 2020

Gajser為HRC車隊爭取3連勝

衛冕世界冠軍的Tim Gajser正與Honda廠隊一起尋求 MXGP 3連勝冠軍頭銜，雖然他並不幻想自己面臨激烈的競爭，但斯洛文尼亞籍車手擁有穩定性與速度並準備再創佳績。 Gajser 闖入 MXGP，以 MX2 冠軍的身份進入系列賽，再以新秀的身份贏得 MXGP 冠軍，之後在 2019和 2020 年連續贏得冠軍頭銜。他是否還能上演3連勝佳績呢？
Gasjer獲得備受好評澳大利亞籍Mitch Evans的支持，他雖在年初受傷，但擁有挑戰領跑者的技巧與經驗。
Tony Cairoli and his long-time mentor and team boss Claudio De Carli.
Tony Cairoli and his long-time team manager Claudio De Carli
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Cairoli 傳奇的另一篇章

在 FIM 越野摩托車世界錦標賽中，沒有人比KTM 夢之隊的Tony Cairoli獲得更多積分或登上頒獎台的戰績。他擁有9座世界冠軍頭銜和 92 場勝利，他是另一位關注這項賽事的車手。

5是Jeremy Seewer的護身符？

瑞士明星 Jeremy Seewer 是 MXGP 的熟面孔，他曾4次在錦標賽中獲得亞軍，其中包括過去兩個賽季兩次輸給 Gajser。 去年，這位Yamaha車手，自 2014 年首次亮相以來從未缺席過一場比賽，在經歷了強勁的季前賽之後，取得其職涯的第1場比賽勝利和大獎賽的冠軍榮耀，他相信自己有能力迎接新挑戰。

MXGP 新尖兵

本賽季的競爭活動中，兩位優秀的新車手從 MX2 晉升上來 - Husqvarna 車隊的 Thomas Kjer Olsen 和 Yamaha 的 Ben Watson。隨著 2015 年世界冠軍在義大利MX公開賽的超級決賽中獲勝，這位看起來慓悍的車手，其座騎為450機車並與經驗豐富的 Romain Febvre 保持同節奏與速度。在此同時，Watson 與 Seewer 和 Glenn Coldenhoff 一起加入了強大的 Yamaha 車隊陣容，表現令人印象深刻，在 Lyng British 錦標賽中與 Herlings 的積分旗鼓相當。
Tom Vialle is crowned the MX2 world champion after a superb 2020 season.
Tom Vialle celebrates his MX2 world title
© Samo Vidic/Red Bull Content Pool

MX2戰線畫定

衛冕 MX2 冠軍車手Tom Vialle 似乎在每場賽事都能從容應付，並在埃爾內(Ernée)的法國精英越野摩托車錦標賽熱身賽中輕鬆贏得勝利，他在那裡擊敗了 Thibault Benistant及其隊友 René Hofer，他的新秀賽季因受傷缺席，在MX2仍有未完成的夢想。
同樣採用 KTM機車的還有備受好評的 EMX250cc，冠軍車手Mattia Guadagnini，他擁有Tony Cairoli和長期團隊經理Claudio Di Carli的在旁協助。 Vialle 的死敵將再次是 Jago Geerts，他在薩丁島成為MX2賽事中的頂尖車手，領先他的新隊友Maxime Renaux.。

終於…粉絲回來了

名額有限，但MX 的粉絲允許參與某些賽事，預計在第2和第3回合會有 4,000 名，如果條件允許，還會釋出更多名額。
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